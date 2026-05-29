MISA eShop vinh dự đạt giải thưởng Sao Khuê và ghi danh Bản đồ Giải pháp Công nghệ số Việt Nam 2026

Ngày 28/5, phần mềm quản lý bán hàng MISA eShop của Tập đoàn MISA đã xuất sắc được xướng tên tại Lễ vinh danh và trao giải thưởng Sao Khuê 2026, đồng thời được ghi danh trên Bản đồ Giải pháp Công nghệ số Việt Nam 2026 tại nhóm Kinh tế nền tảng – lĩnh vực Thương mại điện tử (E-commerce).

Giải thưởng Sao Khuê là danh hiệu uy tín hàng đầu của ngành phần mềm và CNTT Việt Nam, do Hiệp hội Phần mềm và Dịch vụ CNTT Việt Nam (VINASA) tổ chức thường niên nhằm tôn vinh các sản phẩm, giải pháp công nghệ số xuất sắc. Năm 2026 cũng là lần đầu tiên Bản đồ Giải pháp Công nghệ số Việt Nam được công bố, đóng vai trò là công cụ tham chiếu uy tín cho khách hàng, đối tác và nhà đầu tư trong việc đánh giá năng lực các doanh nghiệp công nghệ Việt Nam. Tham dự Lễ vinh danh và trao giải có ông Nguyễn Quân - Nguyên Bộ trưởng Bộ Khoa học & Công nghệ, ông Trương Gia Bình - Chủ tịch VINASA cùng hơn 500 đại biểu tham dự. Về phía Tập đoàn MISA, có sự tham dự của bà Nguyễn Thị Hải Yến - Giám đốc Trung tâm kinh doanh.

Vượt qua 313 đề cử cùng nhiều vòng thẩm định chặt chẽ từ Hội đồng Giám khảo, MISA eShop do MISA phát triển đã xuất sắc được trao tặng Giải thưởng Sao Khuê 2026 và được xếp hạng trên Bản đồ Giải pháp Công nghệ số Việt Nam 2026 tại nhóm Kinh tế nền tảng – lĩnh vực 5B: Thương mại điện tử. Giải pháp được đánh giá cao nhờ khả năng đáp ứng toàn diện nhu cầu quản lý và vận hành bán lẻ hiện đại cho hộ kinh doanh và doanh nghiệp bán lẻ.

Đại diện MISA nhận giải thưởng Sao Khuê 2026.

Tại Việt Nam, hơn 5 triệu hộ kinh doanh với 9 triệu lao động, chiếm 16,5% tổng số lao động cả nước. MISA đã phát triển phần mềm MISA eShop giúp hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh khai thuế dễ dàng - bán hàng yên tâm. Đây là nền tảng quản lý bán hàng đa kênh cho nhiều mô hình kinh doanh khác nhau - từ chuỗi cửa hàng quy mô lớn, cửa hàng độc lập đến hộ kinh doanh cá thể. Giải pháp tích hợp đầy đủ các nghiệp vụ thiết yếu như bán hàng tại cửa hàng, bán hàng online đa kênh qua sàn thương mại điện tử và mạng xã hội, quản lý kho, quản lý khách hàng, kế toán và báo cáo kinh doanh. Nhờ đó, hộ kinh doanh và doanh nghiệp bán lẻ có thể đồng bộ dữ liệu bán hàng – kho – tài chính trên một nền tảng tập trung, giúp tối ưu vận hành, tiết kiệm chi phí và nâng cao hiệu quả quản trị.

Quy trình đánh giá và xếp hạng Sao Khuê 2026 được thực hiện theo mô hình 3D-Scoring Matrix với ba trục đánh giá cốt lõi gồm DOMAIN (miền ứng dụng), MATURITY (độ trưởng thành công nghệ/năng lực kỹ thuật) và VALUE NATURE (hiệu quả và tác động) theo chuẩn quốc tế. Đồng thời, sản phẩm dự thi được xếp vào 5 cấp độ từ thấp đến cao: M1 và M2 dành cho sản phẩm mới ra mắt hoặc ý tưởng sáng tạo đột phá; M3 dành cho sản phẩm đã kinh doanh ổn định trên thị trường; M4 dành cho sản phẩm dẫn đầu thị trường và có ứng dụng AI, công nghệ chuyên sâu; M5 là mức cao nhất, dành cho những sản phẩm đạt đẳng cấp quốc tế và đủ sức cạnh tranh toàn cầu.

Giải thưởng Sao Khuê 2026 được thực hiện theo khung phân loại và đánh giá thế hệ mới.

Theo đó, MISA eShop được Hội đồng chuyên môn đánh giá cao về năng lực công nghệ, mức độ hoàn thiện sản phẩm và giá trị thực tiễn mang lại cho ngành bán lẻ. Giải pháp thể hiện tính bài bản, khả năng đáp ứng xu hướng công nghệ trong lĩnh vực bán lẻ đa kênh, đồng thời sở hữu năng lực vận hành ổn định, linh hoạt cho nhiều mô hình kinh doanh khác nhau. Bên cạnh đó, MISA eShop còn hỗ trợ hộ kinh doanh tối ưu quy trình bán hàng, quản lý tập trung dữ liệu vận hành và nâng cao hiệu quả quản trị. Đặc biệt, MISA eShop tích hợp sâu trí tuệ nhân tạo (AI) xuyên suốt hoạt động kinh doanh từ Bán hàng - Nhập kho - Phân tích kinh doanh - Tài chính & Thuế…

Đáng chú ý, MISA eShop đạt cấp độ trưởng thành M4 – Optimized, thể hiện mức độ hoàn thiện cao về sản phẩm, công nghệ và năng lực vận hành. Sản phẩm hiện là một trong những giải pháp “All in One” dẫn đầu thị trường dành cho hộ kinh doanh với gần 150.000 khách hàng tin tưởng sử dụng. Đặc biệt, theo số liệu của Cục Thuế tính đến ngày 31/12/2025, sau chiến dịch “60 ngày đêm hỗ trợ hộ kinh doanh chuyển đổi sang hình thức kê khai thuế”, MISA eShop đứng đầu về số lượng hộ kinh doanh lựa chọn, chiếm 35% tổng số hộ tham gia.

Trong bối cảnh Chính phủ ban hành Nghị định 141/2026/NĐ-CP, nâng ngưỡng doanh thu miễn thuế đối với hộ kinh doanh lên 1 tỷ đồng/năm và đẩy mạnh cơ chế kê khai doanh thu theo quy định mới, nhiều hộ kinh doanh nhỏ lẻ vẫn gặp khó khăn trong việc ghi chép sổ sách, theo dõi doanh thu và kê khai thuế bài bản. Đồng hành cùng chủ trương hỗ trợ hộ kinh doanh của Chính phủ, MISA tiếp tục triển khai chương trình tặng miễn phí trọn đời phần mềm MISA eShop dành cho hộ kinh doanh có doanh thu dưới 1 tỷ đồng/năm tại đây.

Việc được vinh danh tại hạng mục Thương mại điện tử không chỉ khẳng định năng lực công nghệ Make in Vietnam của MISA mà còn cho thấy vai trò của MISA eShop trong việc hỗ trợ hộ kinh doanh và doanh nghiệp bán lẻ chuyển đổi sang mô hình bán hàng đa kênh và quản trị hiện đại. Trong bối cảnh cơ quan quản lý nhà nước đẩy mạnh minh bạch hóa hoạt động kinh doanh, MISA eShop góp phần hỗ trợ hộ kinh doanh và doanh nghiệp chuẩn hóa quy trình bán hàng, đồng bộ dữ liệu vận hành và nâng cao hiệu quả quản trị thông qua nền tảng công nghệ hiện đại, dễ triển khai.

Trong hơn 2 thập kỷ đồng hành cùng Sao Khuê, MISA từng bước khẳng định uy tín thương hiệu của công ty trong lĩnh vực CNTT tại Việt Nam, đồng thời là một trong những đơn vị tiên phong đóng góp mạnh mẽ cho công cuộc chuyển đổi số quốc gia theo tinh thần Nghị quyết 57-NQ/TW và Nghị định 68/2026/TT-BTC… Bên cạnh đó, thành tích tại Sao Khuê 2026 cũng là sự ghi nhận cho năng lực công nghệ và giá trị thực tiễn của MISA eShop, qua đó giúp các hộ kinh doanh và doanh nghiệp bán lẻ thêm yên tâm lựa chọn giải pháp trong quá trình chuyển đổi số, hướng tới mô hình kinh doanh minh bạch, hiệu quả và phát triển bền vững.