Đông Tây Barbershop: Từ thương hiệu tóc Việt đến tham vọng toàn cầu

Yến Linh
Từ một cửa tiệm nhỏ năm 2018, Đông Tây Barbershop đang tăng tốc bằng hệ thống hơn 150 chi nhánh trên toàn cầu. Không chỉ mở rộng quy mô, thương hiệu này đang từng bước hiện thực hóa tham vọng đưa ngành tóc Việt bước lên bản đồ quốc tế.

Mạng lưới trong nước và quốc tế: Nền tảng cho tham vọng toàn cầu

Sau gần một thập kỷ phát triển, Đông Tây Barbershop đã hình thành một hệ sinh thái dịch vụ tương đối hoàn chỉnh với hơn 150 chi nhánh.

Trong đó, phần lớn vẫn là thị trường nội địa với 145 cửa hàng trải dài tại các tỉnh, thành phố lớn: Hà Nội, Đà Nẵng, Hội An, Quy Nhơn, Buôn Mê Thuột, Kontum, Gia Lai, thành phố Hồ Chí Minh, Vũng Tàu, Bình Dương, Đồng Nai, Cần Thơ... Đây được xem là “bệ phóng” quan trọng, giúp doanh nghiệp chuẩn hóa mô hình vận hành trước khi vươn ra quốc tế.

Từ quy trình phục vụ, đào tạo nhân sự đến trải nghiệm không gian... đều được xây dựng theo hướng chuyên nghiệp và đồng nhất, tạo nền tảng cho việc nhân rộng hệ thống.

Năm 2024, Đông Tây Barbershop đánh dấu bước ngoặt khi chính thức gia nhập thị trường quốc tế. Điểm đến đầu tiên trong hành trình xuất khẩu “Văn hóa Barber Việt” là Trung Quốc - Quốc gia đông dân nhất thế giới với môi trường năng động và nhu cầu làm đẹp ngày càng cao của tầng lớp trẻ và trung lưu.

Thương hiệu tiếp tục mở rộng sang Thái Lan. Tại thị trường có mức chi tiêu cao cho dịch vụ chăm sóc cá nhân, đồng thời đón lượng lớn khách du lịch quốc tế này, Đông Tây Barbershop định vị mình như một điểm đến vừa phục vụ khách địa phương ưa chuộng phong cách chỉn chu, vừa đáp ứng nhu cầu trải nghiệm của du khách.

CEO Nguyễn Hoài Thanh (ở giữa) và các đồng nghiệp tại chi nhánh Budapest, Hungary

Cũng trong năm này, Đông Tây Barbershop đặt viên gạch đầu tiên xây dựng thương hiệu tại thị trường châu Âu. Một bước đi được xem là khó nhưng cần thiết:

“Từ năm 2024 đến nay, khoảng 3 tháng tôi lại có mặt ở châu Âu một lần để nghiên cứu thị trường, mở rộng chi nhánh. Châu Âu thực sự là một thị trường đầy thách thức khi khách hàng yêu cầu cao về dịch vụ và tính cá nhân hóa, trong khi quy định về thuế, luật lao động, luật kinh doanh... rất khắt khe.

Nhiều hôm tôi trằn trọc khi tính toán chiến lược, chi phí, suy nghĩ cách nâng cấp từ kỹ thuật đến trải nghiệm… chấp nhận bù lỗ với mục tiêu định vị thương hiệu ở thị trường quốc tế” - Founder Nguyễn Hoài Thanh chia sẻ.

Song song với việc mở rộng mạng lưới, Đông Tây cũng xây dựng lực lượng nhân sự quy mô lớn với hơn 1.000 người. Đội ngũ nhân viên được đào tạo bài bản, có khả năng thích nghi với nhiều thị trường khác nhau.

Đáng chú ý, hệ thống nhân sự của Đông Tây mang tính quốc tế hóa rõ nét. Đúng như cái tên “Đông Tây” mà Founder Nguyễn Hoài Thanh lựa chọn, đây là “ngôi nhà chung” mà những người làm nghề tóc dù đến từ đâu cũng có thể cùng làm việc.

Bên cạnh lực lượng thợ Việt Nam vốn được đánh giá cao về sự khéo léo và tỉ mỉ, Đông Tây còn có các chuyên gia và thợ nước ngoài.

Đội ngũ thợ đa màu da, sắc tộc tạo nên sự giao thoa văn hóa trong từng dịch vụ, đồng thời nâng cao năng lực cạnh tranh khi bước ra thị trường quốc tế.

Ở cấp độ quản trị, doanh nghiệp được dẫn dắt bởi anh Nguyễn Hoài Thanh – Người sáng lập thương hiệu với hành trình khởi nghiệp truyền cảm hứng. Cùng với đó là đội ngũ điều hành có kinh nghiệm, trong đó có ông Đặng Minh Mẫn – Phụ trách phát triển tại Việt Nam và châu Âu, cùng các nhân sự quốc tế như David Anthony – Người định hướng chiến lược tại thị trường Mỹ.

Sự kết hợp giữa kinh nghiệm thực tiễn tại Việt Nam và tư duy quản trị quốc tế tạo nên một nền tảng vững vàng cho Đông Tây trong giai đoạn mở rộng.

Khi mô hình đã được kiểm chứng – “Con gà đẻ trứng vàng” cho nhà đầu tư

Trong bối cảnh thị trường dịch vụ cá nhân toàn cầu vẫn còn nhiều dư địa, Đông Tây Barbershop nổi lên như một mô hình đáng chú ý:

- Điểm mạnh đầu tiên là tại thị trường nội địa, Đông Tây có độ phủ sóng và tệp khách hàng đa dạng: Từ trẻ em, học sinh, sinh viên, công nhân, dân văn phòng đến giới nghệ sĩ, doanh nhân... Đông Tây Barbershop không phụ thuộc vào một phân khúc cụ thể, qua đó giảm thiểu rủi ro biến động thị trường.

- Thứ hai, mô hình vận hành chuẩn hóa ở mức cao giúp doanh nghiệp có thể nhân rộng cửa hàng trên toàn cầu mà vẫn đảm bảo chất lượng đồng nhất.

- Thứ ba, chiến lược quốc tế của Đông Tây Barbershop là lựa chọn các thị trường có đặc điểm khác nhau, giúp “thử lửa” mô hình trong nhiều bối cảnh, từ đó chuẩn hóa một cách tối ưu trước khi tiến vào các thị trường “khó tính” hơn.

Một yếu tố khác giúp Đông Tây tạo thiện cảm với nhà đầu tư và khách hàng là triết lý kinh doanh gắn với trách nhiệm xã hội. Việc dành 15% lợi nhuận cho hoạt động thiện nguyện, đào tạo nghề miễn phí cho người khó khăn góp phần xây dựng thương hiệu bền vững.

Mỗi năm, Đông Tây Barbershop trích ra 15% lợi nhuận cho các hoạt động thiện nguyện, an sinh xã hội.

Tầm nhìn dài hạn: Xây dựng thương hiệu tóc Việt mang tính toàn cầu

Nhìn ở góc độ dài hạn, Đông Tây Barbershop đang xây dựng một thương hiệu mang tầm quốc tế. “Điểm cộng” lớn nhất nằm ở việc doanh nghiệp tập trung vào trải nghiệm thực chất thay vì phụ thuộc vào thị hiếu ngắn hạn: Tay nghề, không gian và dịch vụ chăm sóc toàn diện.

Đông Tây Barbershop còn phát triển mô hình đào tạo kết hợp giữa thợ Việt và thợ bản địa, đồng thời mở trung tâm nghiên cứu hành vi người dùng đặt trụ sở tại Đà Nẵng & TP. Hồ Chí Minh để phát triển hệ thống, trở thành một hệ sinh thái khép kín: Từ đào tạo, vận hành, nghiên cứu đến nhượng quyền.

“Không có con đường nào trải đầy hoa hồng dẫn đến thành công” – Hành trình vươn ra quốc tế đối với bất kỳ doanh nghiệp nào cũng đi kèm thách thức: Khác biệt văn hóa, chi phí vận hành cao, yêu cầu pháp lý khắt khe. Nhưng với nền tảng đã xây dựng, cùng chiến lược rõ ràng và quyết tâm cao của Ban Lãnh đạo công ty, Đông Tây cho thấy họ không hề mơ mộng mà đã có sự chuẩn bị kỹ càng cho mục tiêu lớn.

Đông Tây Barbershop là minh chứng sinh động cho việc biến một dịch vụ tưởng chừng đơn giản trở thành ngành kinh doanh toàn cầu nhờ bước đi vững chắc và tầm nhìn dài hạn.

THÔNG TIN LIÊN HỆ:

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÔNG TÂY BARBERSHOP VIỆT NAM

- Trụ sở văn phòng: Tầng 23 - Tòa nhà Landmark81, thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam.

- Email: dongtaybarbershop@gmail.com.

- Hotline: 19004737.

- Di động: 0901 602 902.

