close Đăng nhập

SHB tích hợp xác thực sinh trắc học qua VNeID: Mở tài khoản trực tuyến không cần NFC

Yến Linh
Yến Linh

Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội (SHB) chính thức tích hợp xác thực sinh trắc học qua ứng dụng VNeID vào quy trình mở tài khoản eKYC và cập nhật thông tin sinh trắc học trực tuyến.

SHB tích hợp xác thực sinh trắc học qua VNeID: Mở tài khoản trực tuyến không cần NFC

Thay đổi này giúp khách hàng đã định danh điện tử mức độ 2 dễ dàng mở tài khoản hoàn toàn trên ứng dụng SHB SAHA mà không cần thiết bị hỗ trợ NFC - rào cản kỹ thuật chính của quy trình cũ.

Trước đây, khách hàng muốn mở tài khoản eKYC trực tuyến hoặc cập nhật sinh trắc học trên SHB SAHA phải sử dụng căn cước công dân gắn chip kết hợp với thiết bị di động hỗ trợ NFC. Điều kiện này gây khó khăn cho một bộ phận không nhỏ người dùng có thiết bị không tương thích, đồng thời gây bất tiện cho người dùng không mang theo giấy tờ.

Với giải pháp tích hợp xác thực sinh trắc học qua ứng dụng VNeID vào quy trình mở tài khoản và cập nhật eKYC trực tuyến, công dân đã định danh điện tử mức độ 2 trên ứng dụng VNeID có thể lựa chọn xác thực qua VNeID để mở tài khoản eKYC trên ứng dụng SHB SAHA một cách nhanh chóng. Thông qua cơ chế xác thực tự động do Bộ Công an cung cấp, dữ liệu được đối khớp chính xác, hạn chế sai sót trong quá trình đăng ký và nâng cao mức độ an toàn thông tin.

Tính năng này áp dụng cho cả khách hàng mới (mở tài khoản lần đầu) và khách hàng hiện hữu có nhu cầu cập nhật thông tin sinh trắc học theo quy định của Ngân hàng Nhà nước.

anh-thumbnail-4782.jpg

Mở rộng tiếp cận tài chính

Với giải pháp tích hợp của SHB, các khu vực nông thôn, vùng sâu, vùng xa, nơi thiết bị hỗ trợ NFC còn hạn chế và việc đến chi nhánh ngân hàng không thuận tiện, phương thức xác thực qua VNeID mở ra khả năng tiếp cận tài khoản thanh toán, nhận lương hưu, trợ cấp và các khoản chi trả an sinh xã hội trực tiếp cho người dân qua ứng dụng.

Đây là hướng đi phù hợp với mục tiêu tài chính toàn diện mà Ngân hàng Nhà nước đang thúc đẩy, đồng thời thể hiện cam kết của SHB trong việc đồng hành cùng Chính phủ xây dựng nền kinh tế số - nơi dữ liệu dân cư trở thành nền tảng cho các dịch vụ tài chính hiện đại, tiếp cận được nhiều hơn.

"Trong bối cảnh tỷ lệ kích hoạt tài khoản định danh điện tử trên toàn quốc ở mức cao, SHB tích hợp xác thực sinh trắc học qua ứng dụng VNeID vào quy trình mở tài khoản và cập nhật eKYC trực tuyến không chỉ giúp loại bỏ rào cản về thiết bị mà còn mở ra cách tiếp cận dịch vụ ngân hàng số đơn giản, thuận tiện hơn cho khách hàng: Không cần NFC, không cần đến quầy, chỉ cần danh tính số là đủ để mở tài khoản SHB nhanh chóng," đại diện SHB chia sẻ.

Bước đi của SHB bám sát nhịp chuyển động của thị trường, đồng hành cùng định hướng của Nhà nước trong công cuộc số hóa và thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia, qua đó khẳng định vai trò của một ngân hàng đồng hành cùng sự chuyển mình của nền kinh tế trong kỷ nguyên mới.

SHB đặt mục tiêu đến năm 2030 trở thành ngân hàng số 1 về hiệu quả, ngân hàng số được yêu thích, ngân hàng bán lẻ tốt nhất và là ngân hàng Top đầu cung ứng nguồn vốn, sản phẩm tài chính, dịch vụ đối với khách hàng doanh nghiệp chiến lược có hệ sinh thái chuỗi cung ứng, doanh nghiệp nhỏ và vừa, khách hàng cá nhân, chuỗi giá trị, phát triển xanh. Tầm nhìn đến năm 2035, SHB phấn đấu trở thành ngân hàng hiện đại, ngân hàng số, ngân hàng xanh thuộc nhóm dẫn đầu khu vực.

SHB SAHA là nền tảng ngân hàng số trọng tâm trong hệ sinh thái số của SHB, được đầu tư phát triển theo định hướng hiện đại, lấy trải nghiệm khách hàng làm trung tâm. Ứng dụng cho phép người dùng chủ động quản lý tài chính, thực hiện giao dịch nhanh chóng, an toàn và thuận tiện mọi lúc, mọi nơi trên một nền tảng duy nhất.

Không chỉ đáp ứng các nhu cầu tài chính thiết yếu, SHB SAHA còn tích hợp nhiều tính năng tương tác, tích điểm đổi quà, đồ họa quản lý chi tiêu…, mang đến trải nghiệm sinh động, thân thiện, đặc biệt phù hợp với nhóm khách hàng trẻ. Trong thời gian tới, SHB SAHA sẽ tiếp tục được mở rộng hệ sinh thái, bổ sung nhiều tiện ích và dịch vụ mới, hướng tới trở thành nền tảng tài chính số toàn diện, đồng hành cùng khách hàng trong mọi nhu cầu tài chính hàng ngày.

Từ khóa:

#SHB #VNeID #xác thực sinh trắc #ngân hàng trực tuyến #mở tài khoản

Đừng bỏ lỡ

Thông tin cần biết

ROX Group - 3 thập kỷ tiên phong kiến tạo, đưa giá trị Việt vươn xa

ROX Group - 3 thập kỷ tiên phong kiến tạo, đưa giá trị Việt vươn xa

Ngày 19/5/2026 đánh dấu cột mốc tròn 30 năm ROX Group đồng hành cùng những chuyển động phát triển của đất nước. Từ những khu công nghiệp đầu tiên gắn với khu dân cư, các khu đô thị hạnh phúc đến những cánh đồng pin mặt trời, hành trình kiến tạo ấy được viết bằng tinh thần tiên phong, nội lực bền bỉ và khát vọng đưa giá trị Việt vươn xa.

LNG Quỳnh Lập - Động lực mới cho an ninh năng lượng Bắc Trung Bộ

LNG Quỳnh Lập - Động lực mới cho an ninh năng lượng Bắc Trung Bộ

Trong dòng chảy chuyển dịch năng lượng toàn cầu, khi bài toán tăng trưởng kinh tế luôn song hành cùng yêu cầu phát triển bền vững, những dự án điện khí LNG đang mở ra hướng đi mới cho ngành công nghiệp - năng lượng Việt Nam. Tại Nghệ An, dự án Nhà máy điện LNG Quỳnh Lập đang từng bước được hiện thực hóa như một biểu tượng cho khát vọng phát triển xanh, hiện đại và bền vững của khu vực Bắc Trung Bộ.

Eximbank triển khai giải pháp thanh toán quốc tế cho doanh nghiệp lớn và FDI

Eximbank triển khai giải pháp thanh toán quốc tế cho doanh nghiệp lớn và FDI

Trong bối cảnh doanh nghiệp xuất nhập khẩu ngày càng chú trọng tối ưu hiệu quả sử dụng vốn và quản trị dòng tiền, chi phí thanh toán quốc tế đang trở thành một cấu phần vận hành cần được kiểm soát chặt chẽ, đặc biệt đối với nhóm doanh nghiệp lớn và doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài (FDI) có tần suất giao dịch cao.

HSBC nâng định giá MSR

HSBC nâng định giá MSR

Theo báo cáo mới nhất từ HSBC Global Research, Masan High-Tech Materials (thành viên Tập đoàn Masan, UPCoM: MSR) hiện được định giá khoảng 54,8 nghìn tỷ đồng, tương đương gần 2 tỷ USD, trong mô hình định giá tổng hợp (SoTP) của Tập đoàn Masan.

MB được Moody’s nâng hạng tín nhiệm lên mức Ba2

MB được Moody’s nâng hạng tín nhiệm lên mức Ba2

Tổ chức xếp hạng tín nhiệm quốc tế Moody’s Ratings (Moody’s) vừa công bố nâng xếp hạng tiền gửi dài hạn và xếp hạng nhà phát hành của Ngân hàng TMCP Quân Đội (MB; HoSE: MBB) từ Ba3 lên Ba2, tương đương mức trần xếp hạng quốc gia của Việt Nam. Triển vọng được duy trì ở mức “Ổn định”.

Bất động sản nhu cầu ở thực thu hút nhà đầu tư nhờ các chính sách đặc quyền lãi suất

Bất động sản nhu cầu ở thực thu hút nhà đầu tư nhờ các chính sách đặc quyền lãi suất

Thị trường bất động sản đang bước vào một giai đoạn tái định hình rõ rệt – nơi quyết định xuống tiền không còn được dẫn dắt bởi những “cơn sóng”, mà bởi mức độ phù hợp với một hành trình sống dài hạn. Trong bối cảnh đó, các chính sách tài chính không chỉ đóng vai trò hỗ trợ, mà đang dần trở thành một phần trong trải nghiệm sở hữu nhà ở.

VietABank thông qua kế hoạch tăng vốn hơn 55%, lợi nhuận gần 2.000 tỷ đồng

VietABank thông qua kế hoạch tăng vốn hơn 55%, lợi nhuận gần 2.000 tỷ đồng

Sáng 25/4 tại Hà Nội, Ngân hàng TMCP Việt Á (VietABank – Mã: VAB) tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026. Đại hội đã thông qua toàn bộ các Tờ trình và Nghị quyết quan trọng, nổi bật là kế hoạch tăng hơn 55% vốn điều lệ lên 12.688 tỷ đồng, tái cấu trúc danh mục và đẩy mạnh chuyển đổi số.

Lãi suất vay mua nhà tại MB từ 9,5%/năm

Lãi suất vay mua nhà tại MB từ 9,5%/năm

Trong bối cảnh mặt bằng lãi suất tiền gửi có xu hướng hạ nhiệt, nhu cầu vay vốn phục vụ sản xuất kinh doanh và mua nhà đang dần gia tăng trở lại. Nắm bắt diễn biến này, MB đã triển khai nhiều gói tín dụng với mức lãi suất cạnh tranh

Kỷ lục cổ đông, quỹ lớn đồng hành, vốn ngoại mở rộng: Niềm tin bền bỉ, sự chuyển mình và tầm vóc SHB

Kỷ lục cổ đông, quỹ lớn đồng hành, vốn ngoại mở rộng: Niềm tin bền bỉ, sự chuyển mình và tầm vóc SHB

Gần 3.000 cổ đông trực tiếp tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026 của Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội không chỉ tạo nên một kỷ lục đáng chú ý trong mùa đại hội ngân hàng năm nay, mà còn phản chiếu khá rõ một thực tế lớn hơn: SHB đang sở hữu sức hút thị trường vượt ra ngoài khuôn khổ của một kỳ họp cổ đông thông thường.

Regal Complex: Khi biểu tượng sống trở thành ''Nơi chữa lành'' và chuyển hóa lối sống nguyên bản

Regal Complex: Khi biểu tượng sống trở thành ''Nơi chữa lành'' và chuyển hóa lối sống nguyên bản

Trong kỷ nguyên mà sự kiệt sức trở thành "căn bệnh" của giới thành đạt, thước đo cao nhất của sự xa xỉ không còn là những vật phẩm hữu hình, mà là một tâm trí tĩnh tại và một cơ thể tráng kiện. Tại Regal Complex, Regal Group đã kiến tạo một hệ sinh thái Wellness độc bản – biến không gian sống thành một "trạm sạc" năng lượng vĩnh cửu với 4 liệu pháp phục hồi chuyên sâu.

Bac A Bank thông qua phương án tăng vốn điều lệ lên hơn 11.500 tỷ đồng

Bac A Bank thông qua phương án tăng vốn điều lệ lên hơn 11.500 tỷ đồng

Ngày 18/4, Ngân hàng TMCP Bắc Á (BAC A BANK) tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026 tại Nghệ An với sự tham dự của các cổ đông chiếm tỷ lệ 96,96 % số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội, cùng đại diện Ngân hàng Nhà nước Việt Nam; Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Điều hành và đại diện CBNV BAC A BANK.

Những cánh quạt gió của Dự án Savan 1 trên đất bạn Lào

Từ công trường ‘3 không’ đến dòng điện vượt biên giới: Cách Bầu Hiển làm nên kỳ tích Savan 1 trong 16 tháng

Ngày 26/12/2025, Nhà máy điện gió Savan 1 chính thức đạt vận hành thương mại (COD). Từ cao nguyên gió Savannakhet, dòng điện được phát ra, đi theo tuyến truyền tải 220 kV riêng, vượt biên giới và hòa vào hệ thống điện Việt Nam tại Lao Bảo. Tính tới nay, nhà máy đã vận hàng ổn định, đưa 0,9 tỷ kWh mỗi năm về hệ thống lưới điện quốc gia – một kết quả đạt được trong thời gian được xem là kỷ lục với một dự án điện gió xuyên biên giới.

KienLongBank Priority: Khi ngân hàng không chỉ là nơi làm việc, mà là nơi kiến tạo trải nghiệm tài chính đẳng cấp

KienLongBank Priority: Khi ngân hàng không chỉ là nơi làm việc, mà là nơi kiến tạo trải nghiệm tài chính đẳng cấp

Khi trải nghiệm được thiết kế lại, giá trị của ngân hàng không còn nằm ở sản phẩm, mà ở cách các giá trị được kết nối và vận hành. Tại KienlongBank, những Priority Lounge cùng nền tảng công nghệ đang mở ra một cách làm nghề khác - nơi mỗi banker trở thành những chuyên gia tư vấn, đồng hành chiến lược trong quản trị tài sản của khách hàng thượng lưu và năng lực tư vấn được ghi nhận bằng thu nhập có thể đạt tới hàng tỷ đồng mỗi năm.

EVF duy trì đà tăng trưởng, lợi nhuận quý I/2026 tăng 8,1%

EVF duy trì đà tăng trưởng, lợi nhuận quý I/2026 tăng 8,1%

Sau những định hướng được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông 2025, Công ty Tài chính Tổng hợp Cổ phần Điện lực (EVF) đã nhanh chóng phản ánh chiến lược vào kết quả kinh doanh thực tế. Báo cáo tài chính Quý 1/2026 ghi nhận lợi nhuận tăng trưởng 8,1% so với cùng kỳ, cho thấy đà tăng trưởng tiếp tục được duy trì ngay từ đầu năm.