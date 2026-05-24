BIDV cung cấp giải pháp tiền gửi vượt trội cho doanh nghiệp

Yến Linh
Thấu hiểu nhu cầu tối ưu lợi nhuận và linh hoạt dòng tiền của doanh nghiệp, BIDV liên tục cải tiến để đa dạng hóa các giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp quản lý dòng tiền hiệu quả, vượt trội.

Tiền gửi trả lãi hàng ngày: cơ chế lãi ngày linh hoạt, lãi kép tối ưu

Giải pháp dành riêng cho doanh nghiệp, tổ chức quản lý dòng tiền giữ hộ, ký quỹ hoặc chờ thanh toán nhằm đáp ứng bài toán thu chi linh hoạt, sẵn sàng dòng tiền trên tài khoản vào mọi thời điểm. Tiền lãi được ghi nhận kịp thời, đặc biệt cơ chế lãi kép cho phép tiền lời tiếp tục sinh lời, từ đó tối ưu hoá lợi ích dòng tiền và hỗ trợ thanh khoản của doanh nghiệp. Đây là công cụ lý tưởng giúp các nhà quản lý không chỉ kiểm soát dòng tiền một cách an toàn mà còn tận dụng triệt để giá trị thời gian của dòng tiền khi sử dụng tài khoản giao dịch tại BIDV.

CD_Flex: an toàn, gia tăng giá trị dòng tiền nhàn rỗi, xoay vòng vốn nhanh nhờ cơ chế bán lại linh hoạt

Trong bối cảnh thị trường tài chính liên tục biến động và doanh nghiệp ngày càng chú trọng tối ưu hóa quản trị dòng tiền, BIDV đã phát triển CD_Flex - chứng chỉ tiền gửi linh hoạt. Khác với chứng chỉ tiền gửi truyền thống, CD_Flex cho phép doanh nghiệp bán lại trước hạn khi phát sinh nhu cầu vốn và hưởng lợi suất rút trước hạn theo thời gian nắm giữ.

CD_Flex không chỉ đảm bảo được sự an toàn của nguồn vốn mà cơ chế của sản phẩm này giúp khách hàng duy trì mức sinh lời theo thời gian thực tế, đồng thời đảm bảo khả năng sử dụng dòng tiền linh hoạt, ngay cả khi phát sinh nhu cầu chi trả đột xuất. Nhờ vậy, CD_Flex trở thành lựa chọn phù hợp cho các doanh nghiệp có dòng vốn ngắn hạn, kế hoạch chưa chắc chắn, vừa muốn tận dụng lợi suất ngắn hạn, vừa cần khả năng rút vốn nhanh.

Đầu tư sinh lời tự động: dòng tiền thông minh, sinh lời bền vững

Đầu tư sinh lời tự động là giải pháp mới của BIDV hướng đến các doanh nghiệp thương mại, dịch vụ có dòng tiền liên tục “vận động”. Với sản phẩm này, tiền nhàn rỗi sẽ được tự động đầu tư theo tần suất linh hoạt do doanh nghiệp quyết định.

Đáng chú ý, doanh nghiệp được thanh toán/chi tiêu trước - bù trừ sau mà không cần cân đối thủ công nguồn tiền trong ngày. Từ đó giúp tối đa hóa hiệu quả sử dụng dòng tiền và tối ưu lợi ích trên tài khoản thanh toán, đặc biệt là với các đơn vị thương mại, dịch vụ có tốc độ luân chuyển vốn cao.

Hiện giải pháp Đầu tư sinh lời tự động được cung cấp hoàn toàn miễn phí tới khách hàng, với thủ tục đăng ký đơn giản, cơ chế sinh lời kích hoạt ngay trong ngày và là sản phẩm đầu tư tự động có tính an toàn cao, hỗ trợ doanh nghiệp tiết kiệm thời gian vận hành để tập trung nguồn lực cho hoạt động sản xuất kinh doanh.

Với bộ ba giải pháp: Tiền gửi trả lãi hàng ngày, CD_Flex và Đầu tư sinh lời tự động, BIDV đang định hình danh mục giải pháp tiền gửi đáp ứng ba tiêu chí quan trọng: Linh hoạt - chủ động; Hiệu quả - tối ưu; An toàn - ổn định. Từ đó sẽ tiếp tục cung ứng toàn diện các giải pháp quản lý dòng tiền trên hệ sinh thái số hiện đại, giúp doanh nghiệp tiết kiệm thời gian vận hành, nâng cao hiệu suất sử dụng vốn và tăng khả năng thích ứng với biến động thị trường.

Khi AI và dữ liệu tái định hình quan hệ khách hàng trong ngành ngân hàng

Trong bối cảnh AI, dữ liệu và hành vi khách hàng đang làm thay đổi mạnh mẽ ngành tài chính - ngân hàng, các tổ chức tài chính không còn cạnh tranh đơn thuần bằng tính năng mới, sản phẩm dịch vụ hay quy mô mạng lưới, mà bằng khả năng thấu hiểu khách hàng, siêu cá nhân hóa và chuyển hóa công nghệ thành trải nghiệm tối ưu của khách hàng trong từng điểm chạm.

Công bố và trao quyết định Tổng Giám đốc Petrovietnam

Ngày 20/5, tại Hà Nội, Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng Quốc gia Việt Nam (Petrovietnam) đã tổ chức công bố và trao quyết định bổ nhiệm ông Lê Mạnh Cường giữ chức Thành viên Hội đồng Thành viên, Tổng Giám đốc Petrovietnam.

SeABank chốt ngày hưởng quyền trả cổ tức 20,5%, nâng vốn lên 34.688 tỷ đồng

Ngân hàng TMCP Đông Nam Á (SeABank, HOSE: SSB) chuẩn bị phát hành hơn 583,8 triệu cổ phiếu để trả cổ tức cho cổ đông hiện hữu với tỷ lệ 20,5%. Đồng thời, Ngân hàng cũng lên kế hoạch phát hành tối đa 40 triệu cổ phiếu ESOP trong năm 2026. Sau khi hoàn tất hai đợt phát hành, vốn điều lệ của SeABank dự kiến tăng từ 28.450 tỷ đồng lên 34.688 tỷ đồng.

ROX Group - 3 thập kỷ tiên phong kiến tạo, đưa giá trị Việt vươn xa

Ngày 19/5/2026 đánh dấu cột mốc tròn 30 năm ROX Group đồng hành cùng những chuyển động phát triển của đất nước. Từ những khu công nghiệp đầu tiên gắn với khu dân cư, các khu đô thị hạnh phúc đến những cánh đồng pin mặt trời, hành trình kiến tạo ấy được viết bằng tinh thần tiên phong, nội lực bền bỉ và khát vọng đưa giá trị Việt vươn xa.

LNG Quỳnh Lập - Động lực mới cho an ninh năng lượng Bắc Trung Bộ

Trong dòng chảy chuyển dịch năng lượng toàn cầu, khi bài toán tăng trưởng kinh tế luôn song hành cùng yêu cầu phát triển bền vững, những dự án điện khí LNG đang mở ra hướng đi mới cho ngành công nghiệp - năng lượng Việt Nam. Tại Nghệ An, dự án Nhà máy điện LNG Quỳnh Lập đang từng bước được hiện thực hóa như một biểu tượng cho khát vọng phát triển xanh, hiện đại và bền vững của khu vực Bắc Trung Bộ.

Eximbank triển khai giải pháp thanh toán quốc tế cho doanh nghiệp lớn và FDI

Trong bối cảnh doanh nghiệp xuất nhập khẩu ngày càng chú trọng tối ưu hiệu quả sử dụng vốn và quản trị dòng tiền, chi phí thanh toán quốc tế đang trở thành một cấu phần vận hành cần được kiểm soát chặt chẽ, đặc biệt đối với nhóm doanh nghiệp lớn và doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài (FDI) có tần suất giao dịch cao.

HSBC nâng định giá MSR

Theo báo cáo mới nhất từ HSBC Global Research, Masan High-Tech Materials (thành viên Tập đoàn Masan, UPCoM: MSR) hiện được định giá khoảng 54,8 nghìn tỷ đồng, tương đương gần 2 tỷ USD, trong mô hình định giá tổng hợp (SoTP) của Tập đoàn Masan.