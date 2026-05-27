The Magnolia - Vị trí di sản bên sông, chuẩn sống của giới tinh hoa mới

Yến Linh
Giữa nhịp đập sôi động của tâm điểm bờ Đông, The Magnolia hiện diện như một biểu tượng của sự cân bằng với vị thế "hạng thương gia" độc bản. Tại đây, giá trị sống hiện hữu trong đặc quyền "kế sông, cận phố", nơi chủ nhân tinh hoa có thể tự tại điều tiết nhịp sống: đủ gần để kết nối hoàn hảo, đủ xa để ôm trọn khoảng lặng riêng tư.

Tọa độ “hạng thương gia”: Khi thời gian trở thành đặc quyền của giới tinh hoa

The Magnolia là dự án khu căn hộ hạng sang thuộc dòng sản phẩm tinh tuyển M Series do MIK Group phát triển tại phường Ngọc Thụy, Long Biên. Điểm đắt giá nhất giúp dự án xác lập vị thế "hạng thương gia" khi tọa lạc trên một quỹ đất ven sông khan hiếm, vốn được định vị là những "vùng đất trong mơ" của giới thượng lưu.

Từ The Magnolia, cư dân dễ dàng kết nối đến trung tâm Phố Cổ và các tiện ích trọng điểm tại khu Đông Hà Nội.

Nhìn vào bức tranh quy hoạch, những dải đất bên sông luôn là nơi định danh cho các bất động sản triệu đô. Nếu TP.HCM có Thủ Thiêm, Trung tâm Tài chính -Thương mại - Dịch vụ quốc tế bậc nhất đang thay thế cho Quận 1 đã quá tải; nếu Hà Nội có Tây Hồ, biểu tượng di sản gắn liền với giới tinh hoa cũ sở hữu 500ha mặt nước và đang vươn mình thành trung tâm hành chính mới; thì Long Biên chính là mảnh ghép tiếp theo gọi tên sự thịnh vượng.

Trong quy hoạch hai bên bờ sông Hồng tầm nhìn 100 năm, nếu coi khu vực phía Đông Hà Nội (Long Biên, Gia Lâm, Văn Giang) là một cánh cung phát triển thì Long Biên chính là mũi tên và là tâm điểm kết nối. Đây là phường duy nhất tại bờ Đông được bao bọc trọn vẹn bởi hai dòng sông lịch sử: sông Hồng và sông Đuống. Lợi thế sinh thái tự nhiên này giúp Long Biên duy trì mật độ cây xanh và mặt nước lý tưởng, hoàn toàn không bị rơi vào bài toán "đô thị nén" chật chội của vùng lõi cũ. Theo quy hoạch tương lai, khúc sông Hồng qua Long Biên sẽ trở thành hành lang xanh và công viên đô thị lớn. Nhờ đó, nơi đây sở hữu chiều dài bờ sông khoáng đạt, tầm nhìn vĩnh viễn không bị che chắn - một bảo chứng vàng tạo nên giá trị độc bản cho bất động sản khu vực.

Nằm tại tâm điểm của vùng đất di sản này, The Magnolia sở hữu hạ tầng giao thông đạt độ hoàn thiện 100%, đóng vai trò "mắt xích" xóa nhòa ranh giới giữa nội đô lịch sử và các đô thị mới. Chỉ mất vỏn vẹn 10 phút vượt cầu Long Biên hoặc Chương Dương, cư dân đã có thể chạm tay vào Phố Cổ.

Ngược lại, từ The Magnolia cũng chỉ mất 10 - 20 phút để kết nối đến Vinhomes Global Gate, Vinhomes Riverside hay Ecopark. Đặc biệt, cú hích hạ tầng từ hàng loạt cây cầu tương lai (điển hình là cầu Tứ Liên và cầu Trần Hưng Đạo) sẽ là đòn bẩy mạnh mẽ giúp Long Biên sớm trở thành trung tâm mới bứt phá nhất của phía Đông, tối ưu hóa đặc quyền làm chủ quỹ thời gian quý báu của chủ nhân Magnolia.

"Kề sông, cận hồ": Khoảng lặng tái tạo đắt giá

Nếu vị trí “hạng thương gia” mang đến đặc quyền làm chủ thời gian và khả năng kết nối nhanh với trung tâm, thì giá trị sâu hơn của The Magnolia lại nằm ở chất lượng không gian sống được kiến tạo từ hệ sinh thái mặt nước hiếm có giữa lòng khu Đông Hà Nội.

Kề cận sông Hồng và mở tầm nhìn hướng về sông Đuống, mỗi căn hộ tại đây như một “đài quan sát” thu nhỏ, nơi không gian sống được mở rộng theo chiều rộng của thiên nhiên và chiều sâu của cảm xúc.

Không gian sống tiếp tục được mở rộng tối đa ra thiên nhiên khi đối diện dự án là công viên hồ điều hòa rộng tới 17ha, “lá phổi xanh” quy mô lớn của khu vực. Sự kết nối trực tiếp với công viên Ngọc Thụy và vườn hoa Gia Thượng càng tạo nên lớp cảnh quan xanh liên hoàn, giúp tách biệt dự án khỏi bụi bặm và tiếng ồn phố thị.

The Magnolia sở hữu tầm nhìn “kề sông, cận hồ” mang đến không gian sống thoáng đạt hiếm có

Sức hút của The Magnolia còn nằm ở những con số “biết nói” về tỷ lệ tầm nhìn, yếu tố vốn được xem là thước đo của bất động sản hạng sang. Tại đây, gần như 100% căn hộ đều sở hữu tầm view thoáng đạt, từ panorama hướng sông Hồng - sông Đuống, công viên hồ điều hòa cho tới cảnh quan nội khu.

Chính những lớp tầm nhìn đa tầng này đã tạo nên bức tranh toàn cảnh 360 độ hiếm có, biến mỗi khung cửa sổ tại The Magnolia thành một “tác phẩm nghệ thuật” sống động, nơi thiên nhiên và sự riêng tư luôn hiện hữu giao thoa.

Sở hữu một căn hộ tại The Magnolia đồng nghĩa với việc sở hữu một “khoảng thở” riêng tư đắt giá, nơi cư dân được tận hưởng trạng thái sống cân bằng hiếm có giữa “gần phố” để kết nối thuận tiện và “kề sông” để tìm lại nhịp sống an yên.

Từ hệ thống trường quốc tế, trung tâm thương mại tới mạng lưới tiện ích hoàn chỉnh, mọi trải nghiệm sống đều được tính toán để kiến tạo chuẩn sống thượng lưu mới giữa tâm điểm phố Đông, nơi giao thoa giữa giá trị lịch sử, sinh thái mặt nước và nhịp phát triển hiện đại của Thủ đô.

Vượt lên trên giá trị của một tọa độ kết nối, The Magnolia còn được thừa hưởng toàn bộ sức sống từ quần thể khu đô thị được quy hoạch bài bản và đồng bộ tại Long Biên, vùng đất đang dần định hình vị thế “đô thị di sản bên sông” mới của Hà Nội.

Agribank ký kết hợp đồng tín dụng hạn mức tài chính khí hậu với Cơ quan Phát triển Pháp

