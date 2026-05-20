close Đăng nhập

Công bố và trao quyết định Tổng Giám đốc Petrovietnam

Yến Linh
Yến Linh

Ngày 20/5, tại Hà Nội, Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng Quốc gia Việt Nam (Petrovietnam) đã tổ chức công bố và trao quyết định bổ nhiệm ông Lê Mạnh Cường giữ chức Thành viên Hội đồng Thành viên, Tổng Giám đốc Petrovietnam.

Tham dự lễ công bố có Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn; Bộ trưởng Bộ Nội vụ Đỗ Thanh Bình, Bộ trưởng Bộ Công Thương Lê Mạnh Hùng.

bo-truong-bo-noi-vu-do-thanh-binh-va-bo-truong-bo-cong-thuong-le-manh-hung-chuc-mung-petrovietnam-da-kien-toan-nhan-su-lanh-dao-cap-cao.jpg
Bộ trưởng Bộ Nội vụ Đỗ Thanh Bình và Bộ trưởng Bộ Công Thương Lê Mạnh Hùng chúc mừng Petrovietnam đã kiện toàn nhân sự lãnh đạo cấp cao

Tại sự kiện, đại diện Bộ Tài chính công bố Quyết định số của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc bổ nhiệm ông Lê Mạnh Cường giữ chức vụ Thành viên Hội đồng Thành viên Petrovietnam, Tổng Giám đốc Petrovietnam. Tiếp đó, Thành viên Hội đồng Thành viên Petrovietnam Bùi Minh Tiến đã thông báo Quyết định số 3968 ngày 18/5/2026 của Hội đồng Thành viên Petrovietnam do Chủ tịch Hội đồng Thành viên Petrovietnam Lê Ngọc Sơn ký về việc bổ nhiệm ông Lê Mạnh Cường giữ chức Thành viên Hội đồng Thành viên, Tổng Giám đốc Petrovietnam. Thời hạn bổ nhiệm 5 năm kể từ ngày 18/5/2026.

bo-truong-bo-tai-chinh-ngo-van-tuan-trao-quyet-dinh-bo-nhiem-thanh-vien-hdtv-petrovietnam-cho-ong-le-manh-cuong.jpg
Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn (trái) trao Quyết định bổ nhiệm cho tân Tổng Giám đốc Petrovietnam Lê Mạnh Cường (phải)

Phát biểu chỉ đạo tại sự kiện, Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn cho biết với mục tiêu tăng trưởng kinh tế cả năm 2026 ở mức hai con số, áp lực tăng trưởng với các tháng còn lại của năm rất lớn. Theo đó, một giải pháp quan trọng gắn với hoạt động sản xuất kinh doanh của Petrovietnam chính là tăng trưởng khai khoáng, trong đó có dầu khí.

Vì vậy, Petrovietnam cần rà soát Chiến lược Phát triển của Petrovietnam trong bối cảnh mục tiêu tăng trưởng hai con số và tình hình địa chính trị thế giới biến động phức tạp. Trên cơ sở đó, Petrovietnam cần tham mưu với các cấp liên quan để hoàn thiện chính sách, thể chế để đạt mục tiêu đề ra. Bên cạnh đó, lãnh đạo Petrovietnam cần quyết liệt chỉ đạo điều hành kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026, hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch về doanh thu, lợi nhận, nộp ngân sách Nhà nước 2026. Ngoài ra, Petrovietnam cần rà soát các dự án trọng điểm được giao để kịp thời tháo gỡ các khó khăn vướng mắc, từ đó đẩy nhanh tiến độ hoàn thành.

chu-tich-hdtv-petrovietnam-le-ngoc-son-trao-quyet-dinh-bo-nhiem-ong-le-manh-cuong-giu-chuc-vu-tong-giam-doc-tap-doan.jpg
Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn (trái), tân Tổng Giám đốc Petrovietnam Lê Mạnh Cường (giữa) và Chủ tịch Petrovietnam Lê Ngọc Sơn tại sự kiện

Tiếp thu ý kiến chỉ đạo của Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn, Chủ tịch Hội đồng Thành viên Petrovietnam Lê Ngọc Sơn cho biết, trong 5 tháng qua, vượt qua những biến động phức tạp cung cầu của thị trường thế giới, Petrovietnam đã duy trì sản xuất kinh doanh tích cực, đảm bảo tốt an ninh năng lượng quốc gia, hoàn thành các chỉ tiêu quan trọng đảm bảo tăng trưởng hai con số-nền tảng quan trọng để hoàn thành mục tiêu tăng trưởng hai con số năm 2026.

Tuy nhiên, Petrovietnam cũng đối mặt với nhiều thách thức lớn như chi phí đầu vào, chuỗi cung ứng đứt gãy, điểm nghẽn trong tiêu thụ khí điện, rủi ro trong kinh doanh lọc hóa dầu cùng với những bất cập về cơ chế… Những vướng này đòi hòi sự điều hành quyết liệt, linh hoạt, đồng thời phản ánh sự cấp thiết trong việc hoàn thiện thể chế, cơ chế, chính sách, đặc biệt là các quy định về quản trị nội bộ để đáp ứng được yêu cầu của tình hình mới.

Trong bối cảnh này, việc kiện toàn chức danh Tổng Giám đốc với ông Lê Mạnh Cường có ý nghĩa đặc biệt quan trọng giúp Petrovietnam bổ sung nguồn lực điều hành, đảm bảo thông suốt trong quản trị để thực hiện thắng lợi các mục tiêu năm 2026 và giai đoạn 2026-2030.

Vì vậy, tân Tổng Giám đốc Lê Mạnh Cường tiếp thu ý kiến chỉ đạo của Bộ trưởng Bộ Tài chính, bắt tay ngay vào công việc bởi đây là vinh dự nhưng cũng là trách nhiệm nặng nề, Chủ tịch Lê Ngọc Sơn cũng khẳng định, Petrovietnam tiếp tục rà soát Chiến lược Phát triển của Petrovietnam, trong đó tập trung vào giải pháp thực thi để hiện thực mục tiêu tăng trưởng hai con số, phấn đấu đến năm 2030 lọt TOP 500 doanh nghiệp lớn nhất thế giới.

Về kế hoạch sản xuất kinh doanh và bảo toàn phát triển vốn cũng như thực hiện các dự án trọng điểm, Petrovietnam cam kết phát huy tinh thần “một đội ngũ, một mục tiêu” để hoàn thành mục tiêu tăng trưởng, tăng cường quản trị doanh nghiệp, quản trị nguồn nhân lực, đồng thời rà soát tái cấu trúc doanh nghiệp, tối ưu bộ máy để đáp ứng các mục tiêu theo tinh thần Nghị quyết số 79-NQ/TW ngày 6/1/2026 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế nhà nước, phấn đấu cuối năm 2026 là doanh nghiệp đạt chuẩn OECD, Chủ tịch Petrovietnam Lê Ngọc Sơn nhấn mạnh.

lanh-dao-cac-bo-nganh-tap-doan-chuc-mung-tan-thanh-vien-hdtv-tong-giam-doc-petrovietnam-le-manh-cuong.jpg
Bộ trưởng Bộ Công Thương Lê Mạnh Hùng, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Đỗ Thanh Bình chúc mừng tập thể lãnh đạo Petrovietnam

Trên cương vị mới, tân Tổng Giám đốc Petrovietnam Lê Mạnh Cường cam kết nỗ lực cao nhất, đoàn kết sẽ cùng tập thể lãnh đạo Petrovietnam tiếp tục phát huy truyền thống, bản lĩnh và khát vọng của người lao động Petrovietnam; tập trung chỉ đạo, điều hành thực hiện thắng lợi chiến lược phát triển Tập đoàn trong giai đoạn mới; nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển; thúc đẩy khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số; củng cố vai trò nòng cốt của Petrovietnam trong bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia và đóng góp tích cực vào tăng trưởng kinh tế đất nước.

Ông Lê Mạnh Cường là kỹ sư điều khiển tàu biển, thạc sĩ quản lý kinh tế chuyên sâu lĩnh vực dầu khí và có trình độ lý luận chính trị cao cấp. Ông đã trải qua nhiều vị trí quản lý, điều hành tại các đơn vị thành viên cũng như tại Petrovietnam, trong đó có thời gian dài công tác tại Tổng công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam (PTSC) trước khi được bổ nhiệm giữ chức Phó Tổng Giám đốc Petrovietnam. Ông từng giữ chức vụ Tổng Giám đốc Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam (PTSC), đồng thời tham gia quản trị, điều hành nhiều doanh nghiệp và dự án quốc tế tại Singapore, Malaysia cùng nhiều địa bàn khác, qua đó tích lũy kinh nghiệm sâu rộng trong quản trị doanh nghiệp, phát triển dịch vụ kỹ thuật dầu khí, phát triển dịch vụ ra nước ngoài và triển khai các dự án quy mô lớn.

Trên cương vị Phó Tổng Giám đốc Petrovietnam, ông Lê Mạnh Cường được giao phụ trách nhiều lĩnh vực trọng yếu của Tập đoàn, trong đó có thăm dò khai thác dầu khí - lĩnh vực cốt lõi bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia; dịch vụ dầu khí - lĩnh vực đột phá trong chiến lược phát triển; cùng các lĩnh vực chuyển dịch năng lượng, năng lượng tái tạo và năng lượng mới, đặc biệt ông được giao phụ trách Dự án Điện hạt nhân Ninh Thuận 2 - dự án có ý nghĩa chiến lược đối với an ninh năng lượng của quốc gia.

Từ khóa:

#Petrovietnam #bổ nhiệm #Tổng Giám đốc #doanh nghiệp #quyết định

Đừng bỏ lỡ

Thông tin cần biết

SeABank chốt ngày hưởng quyền trả cổ tức 20,5%, nâng vốn lên 34.688 tỷ đồng

SeABank chốt ngày hưởng quyền trả cổ tức 20,5%, nâng vốn lên 34.688 tỷ đồng

Ngân hàng TMCP Đông Nam Á (SeABank, HOSE: SSB) chuẩn bị phát hành hơn 583,8 triệu cổ phiếu để trả cổ tức cho cổ đông hiện hữu với tỷ lệ 20,5%. Đồng thời, Ngân hàng cũng lên kế hoạch phát hành tối đa 40 triệu cổ phiếu ESOP trong năm 2026. Sau khi hoàn tất hai đợt phát hành, vốn điều lệ của SeABank dự kiến tăng từ 28.450 tỷ đồng lên 34.688 tỷ đồng.

ROX Group - 3 thập kỷ tiên phong kiến tạo, đưa giá trị Việt vươn xa

ROX Group - 3 thập kỷ tiên phong kiến tạo, đưa giá trị Việt vươn xa

Ngày 19/5/2026 đánh dấu cột mốc tròn 30 năm ROX Group đồng hành cùng những chuyển động phát triển của đất nước. Từ những khu công nghiệp đầu tiên gắn với khu dân cư, các khu đô thị hạnh phúc đến những cánh đồng pin mặt trời, hành trình kiến tạo ấy được viết bằng tinh thần tiên phong, nội lực bền bỉ và khát vọng đưa giá trị Việt vươn xa.

LNG Quỳnh Lập - Động lực mới cho an ninh năng lượng Bắc Trung Bộ

LNG Quỳnh Lập - Động lực mới cho an ninh năng lượng Bắc Trung Bộ

Trong dòng chảy chuyển dịch năng lượng toàn cầu, khi bài toán tăng trưởng kinh tế luôn song hành cùng yêu cầu phát triển bền vững, những dự án điện khí LNG đang mở ra hướng đi mới cho ngành công nghiệp - năng lượng Việt Nam. Tại Nghệ An, dự án Nhà máy điện LNG Quỳnh Lập đang từng bước được hiện thực hóa như một biểu tượng cho khát vọng phát triển xanh, hiện đại và bền vững của khu vực Bắc Trung Bộ.

Eximbank triển khai giải pháp thanh toán quốc tế cho doanh nghiệp lớn và FDI

Eximbank triển khai giải pháp thanh toán quốc tế cho doanh nghiệp lớn và FDI

Trong bối cảnh doanh nghiệp xuất nhập khẩu ngày càng chú trọng tối ưu hiệu quả sử dụng vốn và quản trị dòng tiền, chi phí thanh toán quốc tế đang trở thành một cấu phần vận hành cần được kiểm soát chặt chẽ, đặc biệt đối với nhóm doanh nghiệp lớn và doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài (FDI) có tần suất giao dịch cao.

HSBC nâng định giá MSR

HSBC nâng định giá MSR

Theo báo cáo mới nhất từ HSBC Global Research, Masan High-Tech Materials (thành viên Tập đoàn Masan, UPCoM: MSR) hiện được định giá khoảng 54,8 nghìn tỷ đồng, tương đương gần 2 tỷ USD, trong mô hình định giá tổng hợp (SoTP) của Tập đoàn Masan.

MB được Moody’s nâng hạng tín nhiệm lên mức Ba2

MB được Moody’s nâng hạng tín nhiệm lên mức Ba2

Tổ chức xếp hạng tín nhiệm quốc tế Moody’s Ratings (Moody’s) vừa công bố nâng xếp hạng tiền gửi dài hạn và xếp hạng nhà phát hành của Ngân hàng TMCP Quân Đội (MB; HoSE: MBB) từ Ba3 lên Ba2, tương đương mức trần xếp hạng quốc gia của Việt Nam. Triển vọng được duy trì ở mức “Ổn định”.

Bất động sản nhu cầu ở thực thu hút nhà đầu tư nhờ các chính sách đặc quyền lãi suất

Bất động sản nhu cầu ở thực thu hút nhà đầu tư nhờ các chính sách đặc quyền lãi suất

Thị trường bất động sản đang bước vào một giai đoạn tái định hình rõ rệt – nơi quyết định xuống tiền không còn được dẫn dắt bởi những “cơn sóng”, mà bởi mức độ phù hợp với một hành trình sống dài hạn. Trong bối cảnh đó, các chính sách tài chính không chỉ đóng vai trò hỗ trợ, mà đang dần trở thành một phần trong trải nghiệm sở hữu nhà ở.

VietABank thông qua kế hoạch tăng vốn hơn 55%, lợi nhuận gần 2.000 tỷ đồng

VietABank thông qua kế hoạch tăng vốn hơn 55%, lợi nhuận gần 2.000 tỷ đồng

Sáng 25/4 tại Hà Nội, Ngân hàng TMCP Việt Á (VietABank – Mã: VAB) tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026. Đại hội đã thông qua toàn bộ các Tờ trình và Nghị quyết quan trọng, nổi bật là kế hoạch tăng hơn 55% vốn điều lệ lên 12.688 tỷ đồng, tái cấu trúc danh mục và đẩy mạnh chuyển đổi số.

Lãi suất vay mua nhà tại MB từ 9,5%/năm

Lãi suất vay mua nhà tại MB từ 9,5%/năm

Trong bối cảnh mặt bằng lãi suất tiền gửi có xu hướng hạ nhiệt, nhu cầu vay vốn phục vụ sản xuất kinh doanh và mua nhà đang dần gia tăng trở lại. Nắm bắt diễn biến này, MB đã triển khai nhiều gói tín dụng với mức lãi suất cạnh tranh

Kỷ lục cổ đông, quỹ lớn đồng hành, vốn ngoại mở rộng: Niềm tin bền bỉ, sự chuyển mình và tầm vóc SHB

Kỷ lục cổ đông, quỹ lớn đồng hành, vốn ngoại mở rộng: Niềm tin bền bỉ, sự chuyển mình và tầm vóc SHB

Gần 3.000 cổ đông trực tiếp tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026 của Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội không chỉ tạo nên một kỷ lục đáng chú ý trong mùa đại hội ngân hàng năm nay, mà còn phản chiếu khá rõ một thực tế lớn hơn: SHB đang sở hữu sức hút thị trường vượt ra ngoài khuôn khổ của một kỳ họp cổ đông thông thường.

Regal Complex: Khi biểu tượng sống trở thành ''Nơi chữa lành'' và chuyển hóa lối sống nguyên bản

Regal Complex: Khi biểu tượng sống trở thành ''Nơi chữa lành'' và chuyển hóa lối sống nguyên bản

Trong kỷ nguyên mà sự kiệt sức trở thành "căn bệnh" của giới thành đạt, thước đo cao nhất của sự xa xỉ không còn là những vật phẩm hữu hình, mà là một tâm trí tĩnh tại và một cơ thể tráng kiện. Tại Regal Complex, Regal Group đã kiến tạo một hệ sinh thái Wellness độc bản – biến không gian sống thành một "trạm sạc" năng lượng vĩnh cửu với 4 liệu pháp phục hồi chuyên sâu.

Bac A Bank thông qua phương án tăng vốn điều lệ lên hơn 11.500 tỷ đồng

Bac A Bank thông qua phương án tăng vốn điều lệ lên hơn 11.500 tỷ đồng

Ngày 18/4, Ngân hàng TMCP Bắc Á (BAC A BANK) tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026 tại Nghệ An với sự tham dự của các cổ đông chiếm tỷ lệ 96,96 % số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội, cùng đại diện Ngân hàng Nhà nước Việt Nam; Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Điều hành và đại diện CBNV BAC A BANK.