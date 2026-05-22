close Đăng nhập

VietinBank Quý 1/2026: Tiếp tục nền tảng tăng trưởng bền vững

Yến Linh
Yến Linh

VietinBank ghi nhận lợi nhuận trước thuế quý I/2026 đạt 11,1 nghìn tỷ đồng, tăng 63,3% so với cùng kỳ, tiếp tục duy trì đà tăng trưởng.

Chiều ngày 21/05, Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam (VietinBank) đã tổ chức thành công Hội nghị trực tuyến cập nhật kết quả kinh doanh quý 1/2026.

Tăng trưởng tích cực, an toàn và hiệu quả

Trong 3 tháng đầu năm 2026, trong bối cảnh nền kinh tế đối diện với nhiều khó khăn thách thức, VietinBank đã tích cực triển khai đồng bộ các giải pháp kinh doanh, chủ động tối ưu hiệu quả sử dụng chi phí và quản lý tốt chất lượng tài sản…, từ đó kết quả kinh doanh tiếp tục tăng trưởng mạnh mẽ, an toàn, hiệu quả:

Về quy mô:

- Tổng tài sản đạt 2.924 nghìn tỷ đồng, tăng 5,7% so với cuối năm 2025.

- Dư nợ cho vay đạt 2.028 nghìn tỷ đồng, tăng 1,8% so với cuối năm 2025 nhờ phân khúc FDI, KHDN lớn và SME; các lĩnh vực tăng chủ yếu như: thức ăn chăn nuôi, điện, dầu khí, dệt may, da giày, viễn thông, vận tải, thực phẩm đồ uống, cà phê, nhựa, giấy….

- Tỷ lệ nợ xấu/dư nợ cho vay ở mức 1,02%, giảm so với cuối năm 2025 do chất lượng tài sản được kiểm soát chặt chẽ. Tỷ lệ bao phủ nợ xấu đạt 167,2%, tiếp tục duy trì ở mức cao.

- Tiền gửi khách hàng đạt 1.824 nghìn tỷ đồng, tăng 1,7% so với cuối năm 2025, nhờ phân khúc FDI, KHDN lớn và bán lẻ. Nguồn vốn CASA duy trì ở mức cao (453,3 nghìn tỷ đồng), chiếm 24,9% tiền gửi khách hàng của VietinBank.

Về hiệu quả:

- Thu hồi nợ XLRR đạt khoảng 2,2 nghìn tỷ đồng, tăng 14,8% so với cùng kỳ năm 2025.

- Tổng thu nhập hoạt động (TOI) đạt 25,1 nghìn tỷ đồng, tăng 22,7% so với cùng kỳ năm 2025.

- Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh trước chi phí dự phòng rủi ro tín dụng đạt 18,8 nghìn tỷ đồng, tăng 26,2% so với cùng kỳ năm 2025. Chi phí dự phòng rủi ro tín dụng ở mức 7,7 nghìn tỷ đồng, giảm 5,1% so với cùng kỳ năm 2025 do VietinBank quản lý chất lượng nợ hiệu quả, kiểm soát tỷ lệ nợ xấu. Lợi nhuận trước thuế đạt 11,1 nghìn tỷ đồng, tăng 63,3% so với cùng kỳ năm 2025, đạt Top 2 ngành ngân hàng.

- Các chỉ tiêu hiệu quả tiếp tục được duy trì và cải thiện: NIM đạt 2,82%, tăng nhẹ so với cuối năm 2025 (2,59%). ROA đạt 1,59%, ROE đạt 19,73%.

dsc-9683.jpg
Thành viên HĐQT Phạm Thị Thanh Hoài chủ trì (ở giữa) Hội nghị cập nhật kết quả kinh doanh quý 1/2026 của VietinBank.

Làm chủ năng lực chuyển đổi số với hành trình X01

Bước sang năm 2026, VietinBank tiếp tục triển khai Hành trình Chuyển đổi số toàn diện X01 bằng việc chuyển mình mạnh mẽ từ việc triển khai các sáng kiến đơn lẻ sang làm chủ năng lực CĐS, từ thử nghiệm sang chuẩn hóa, kiến tạo nền tảng dài hạn. Đặc biệt, việc triển khai đồng bộ 6 mega projects gồm CRM, Corporate Lending, Dự án Affluent, Core thẻ, tối ưu hóa Core Banking và VietinBank iPay, VietinBank eFAST sẽ giúp tác động của CĐS trở nên trực tiếp, rõ nét hơn đối với hoạt động của chi nhánh và trải nghiệm của khách hàng.

VietinBank dự kiến cơ bản hoàn tất 108 sáng kiến, nhanh hơn so với kế hoạch ban đầu, và bổ sung hàng loạt sáng kiến mới phát sinh từ hoạt động thực tiễn, trong đó bao gồm 45 sáng kiến về AI như phân tích về hành vi khách hàng…., đảm bảo cho hành trình CĐS bền vững và dài hạn của VietinBank.

dsc-9681.jpg
Toàn cảnh Hội nghị cập nhật kết quả kinh doanh quý 1/2026 của VietinBank.

Với những nỗ lực đổi mới, sáng tạo không ngừng và kết quả nổi bật đạt được, VietinBank tự tin tiếp tục mang lại giá trị vượt trội cho khách hàng, cổ đông, người lao động và cộng đồng – hướng tới trở thành ngân hàng đa năng, hiện đại, hiệu quả hàng đầu tại Việt Nam.

Từ khóa:

#VietinBank #quý 1 2026 #phát triển ngân hàng #tăng trưởng #đầu tư

Đừng bỏ lỡ

Thông tin cần biết

Công bố và trao quyết định Tổng Giám đốc Petrovietnam

Công bố và trao quyết định Tổng Giám đốc Petrovietnam

Ngày 20/5, tại Hà Nội, Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng Quốc gia Việt Nam (Petrovietnam) đã tổ chức công bố và trao quyết định bổ nhiệm ông Lê Mạnh Cường giữ chức Thành viên Hội đồng Thành viên, Tổng Giám đốc Petrovietnam.

SeABank chốt ngày hưởng quyền trả cổ tức 20,5%, nâng vốn lên 34.688 tỷ đồng

SeABank chốt ngày hưởng quyền trả cổ tức 20,5%, nâng vốn lên 34.688 tỷ đồng

Ngân hàng TMCP Đông Nam Á (SeABank, HOSE: SSB) chuẩn bị phát hành hơn 583,8 triệu cổ phiếu để trả cổ tức cho cổ đông hiện hữu với tỷ lệ 20,5%. Đồng thời, Ngân hàng cũng lên kế hoạch phát hành tối đa 40 triệu cổ phiếu ESOP trong năm 2026. Sau khi hoàn tất hai đợt phát hành, vốn điều lệ của SeABank dự kiến tăng từ 28.450 tỷ đồng lên 34.688 tỷ đồng.

ROX Group - 3 thập kỷ tiên phong kiến tạo, đưa giá trị Việt vươn xa

ROX Group - 3 thập kỷ tiên phong kiến tạo, đưa giá trị Việt vươn xa

Ngày 19/5/2026 đánh dấu cột mốc tròn 30 năm ROX Group đồng hành cùng những chuyển động phát triển của đất nước. Từ những khu công nghiệp đầu tiên gắn với khu dân cư, các khu đô thị hạnh phúc đến những cánh đồng pin mặt trời, hành trình kiến tạo ấy được viết bằng tinh thần tiên phong, nội lực bền bỉ và khát vọng đưa giá trị Việt vươn xa.

LNG Quỳnh Lập - Động lực mới cho an ninh năng lượng Bắc Trung Bộ

LNG Quỳnh Lập - Động lực mới cho an ninh năng lượng Bắc Trung Bộ

Trong dòng chảy chuyển dịch năng lượng toàn cầu, khi bài toán tăng trưởng kinh tế luôn song hành cùng yêu cầu phát triển bền vững, những dự án điện khí LNG đang mở ra hướng đi mới cho ngành công nghiệp - năng lượng Việt Nam. Tại Nghệ An, dự án Nhà máy điện LNG Quỳnh Lập đang từng bước được hiện thực hóa như một biểu tượng cho khát vọng phát triển xanh, hiện đại và bền vững của khu vực Bắc Trung Bộ.

Eximbank triển khai giải pháp thanh toán quốc tế cho doanh nghiệp lớn và FDI

Eximbank triển khai giải pháp thanh toán quốc tế cho doanh nghiệp lớn và FDI

Trong bối cảnh doanh nghiệp xuất nhập khẩu ngày càng chú trọng tối ưu hiệu quả sử dụng vốn và quản trị dòng tiền, chi phí thanh toán quốc tế đang trở thành một cấu phần vận hành cần được kiểm soát chặt chẽ, đặc biệt đối với nhóm doanh nghiệp lớn và doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài (FDI) có tần suất giao dịch cao.

HSBC nâng định giá MSR

HSBC nâng định giá MSR

Theo báo cáo mới nhất từ HSBC Global Research, Masan High-Tech Materials (thành viên Tập đoàn Masan, UPCoM: MSR) hiện được định giá khoảng 54,8 nghìn tỷ đồng, tương đương gần 2 tỷ USD, trong mô hình định giá tổng hợp (SoTP) của Tập đoàn Masan.

MB được Moody’s nâng hạng tín nhiệm lên mức Ba2

MB được Moody’s nâng hạng tín nhiệm lên mức Ba2

Tổ chức xếp hạng tín nhiệm quốc tế Moody’s Ratings (Moody’s) vừa công bố nâng xếp hạng tiền gửi dài hạn và xếp hạng nhà phát hành của Ngân hàng TMCP Quân Đội (MB; HoSE: MBB) từ Ba3 lên Ba2, tương đương mức trần xếp hạng quốc gia của Việt Nam. Triển vọng được duy trì ở mức “Ổn định”.

Bất động sản nhu cầu ở thực thu hút nhà đầu tư nhờ các chính sách đặc quyền lãi suất

Bất động sản nhu cầu ở thực thu hút nhà đầu tư nhờ các chính sách đặc quyền lãi suất

Thị trường bất động sản đang bước vào một giai đoạn tái định hình rõ rệt – nơi quyết định xuống tiền không còn được dẫn dắt bởi những “cơn sóng”, mà bởi mức độ phù hợp với một hành trình sống dài hạn. Trong bối cảnh đó, các chính sách tài chính không chỉ đóng vai trò hỗ trợ, mà đang dần trở thành một phần trong trải nghiệm sở hữu nhà ở.

VietABank thông qua kế hoạch tăng vốn hơn 55%, lợi nhuận gần 2.000 tỷ đồng

VietABank thông qua kế hoạch tăng vốn hơn 55%, lợi nhuận gần 2.000 tỷ đồng

Sáng 25/4 tại Hà Nội, Ngân hàng TMCP Việt Á (VietABank – Mã: VAB) tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026. Đại hội đã thông qua toàn bộ các Tờ trình và Nghị quyết quan trọng, nổi bật là kế hoạch tăng hơn 55% vốn điều lệ lên 12.688 tỷ đồng, tái cấu trúc danh mục và đẩy mạnh chuyển đổi số.