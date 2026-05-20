Cơ hội trúng 500 triệu đồng khi gửi tiền dự thưởng trên Agribank Plus

Yến Linh
Chỉ cần chiếc điện thoại trên tay hay máy tính cài đặt ứng dụng Agribank Plus, khách hàng có thể gửi tiền trực tuyến mọi lúc, mọi nơi và có cơ hội nhận nhiều giải thưởng giá trị từ chương trình tiền gửi dự thưởng “Gửi tiền thông minh – Rinh ngay quà đỉnh” của Agribank.

Theo đó, từ nay đến hết ngày 31/7/2026, khách hàng gửi tiền dự thưởng trên Agribank Plus chỉ từ 5 triệu đồng trở lên sẽ được nhận mã dự thưởng để tham gia quay số trúng thưởng. Khách hàng gửi càng nhiều càng có thêm cơ hội trúng nhiều giải thưởng giá trị. Cụ thể, chương trình có hơn 3.000 giải thưởng với tổng giá trị lên tới 4,5 tỷ đồng, trong đó, giải Đặc biệt trị giá lên đến 500 triệu đồng. Ngoài ra, chương trình còn có 10 giải Nhất, mỗi giải trị giá 50 triệu đồng; 100 giải Nhì, mỗi giải trị giá 5 triệu đồng và 3.000 giải May mắn, mỗi giải trị giá 1 triệu đồng.

Ngoài ra, Agribank còn tặng khách hàng phiếu quà tặng trị giá 1.000.000 đồng, hộp quà Agribank Plus trị giá 500.000 đồng và các mã ưu đãi giảm giá lên đến 30% khi tham gia chương trình “Trải nghiệm Agribank Plus cực dễ – Nhận quà cực mê” từ nay đến hết ngày 20/6/2026.

Qua chương trình này, Agribank mong muốn khách hàng tối ưu nguồn vốn nhàn rỗi, tiếp cận và sử dụng thêm nhiều tiện ích trong hệ sinh thái số hiện đại của Agribank, từ đó mở ra cho khách hàng có nhiều cơ hội trải nghiệm các giải pháp tài chính an toàn, hiệu quả và mang lại giá trị sinh lời cao.

Thông tin chi tiết về chương trình, khách hàng truy cập ứng dụng Agribank Plus Tải ứng dụng Agribank Plus , website www.agribank.com.vn hoặc liên hệ tổng đài hỗ trợ khách hàng 1900 558 818 / 024 3205 3205.

Ngân hàng TMCP Đông Nam Á (SeABank, HOSE: SSB) chuẩn bị phát hành hơn 583,8 triệu cổ phiếu để trả cổ tức cho cổ đông hiện hữu với tỷ lệ 20,5%. Đồng thời, Ngân hàng cũng lên kế hoạch phát hành tối đa 40 triệu cổ phiếu ESOP trong năm 2026. Sau khi hoàn tất hai đợt phát hành, vốn điều lệ của SeABank dự kiến tăng từ 28.450 tỷ đồng lên 34.688 tỷ đồng.

Ngày 19/5/2026 đánh dấu cột mốc tròn 30 năm ROX Group đồng hành cùng những chuyển động phát triển của đất nước. Từ những khu công nghiệp đầu tiên gắn với khu dân cư, các khu đô thị hạnh phúc đến những cánh đồng pin mặt trời, hành trình kiến tạo ấy được viết bằng tinh thần tiên phong, nội lực bền bỉ và khát vọng đưa giá trị Việt vươn xa.

Trong dòng chảy chuyển dịch năng lượng toàn cầu, khi bài toán tăng trưởng kinh tế luôn song hành cùng yêu cầu phát triển bền vững, những dự án điện khí LNG đang mở ra hướng đi mới cho ngành công nghiệp - năng lượng Việt Nam. Tại Nghệ An, dự án Nhà máy điện LNG Quỳnh Lập đang từng bước được hiện thực hóa như một biểu tượng cho khát vọng phát triển xanh, hiện đại và bền vững của khu vực Bắc Trung Bộ.

Trong bối cảnh doanh nghiệp xuất nhập khẩu ngày càng chú trọng tối ưu hiệu quả sử dụng vốn và quản trị dòng tiền, chi phí thanh toán quốc tế đang trở thành một cấu phần vận hành cần được kiểm soát chặt chẽ, đặc biệt đối với nhóm doanh nghiệp lớn và doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài (FDI) có tần suất giao dịch cao.

Theo báo cáo mới nhất từ HSBC Global Research, Masan High-Tech Materials (thành viên Tập đoàn Masan, UPCoM: MSR) hiện được định giá khoảng 54,8 nghìn tỷ đồng, tương đương gần 2 tỷ USD, trong mô hình định giá tổng hợp (SoTP) của Tập đoàn Masan.

Tổ chức xếp hạng tín nhiệm quốc tế Moody’s Ratings (Moody’s) vừa công bố nâng xếp hạng tiền gửi dài hạn và xếp hạng nhà phát hành của Ngân hàng TMCP Quân Đội (MB; HoSE: MBB) từ Ba3 lên Ba2, tương đương mức trần xếp hạng quốc gia của Việt Nam. Triển vọng được duy trì ở mức “Ổn định”.

Thị trường bất động sản đang bước vào một giai đoạn tái định hình rõ rệt – nơi quyết định xuống tiền không còn được dẫn dắt bởi những “cơn sóng”, mà bởi mức độ phù hợp với một hành trình sống dài hạn. Trong bối cảnh đó, các chính sách tài chính không chỉ đóng vai trò hỗ trợ, mà đang dần trở thành một phần trong trải nghiệm sở hữu nhà ở.

Sáng 25/4 tại Hà Nội, Ngân hàng TMCP Việt Á (VietABank – Mã: VAB) tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026. Đại hội đã thông qua toàn bộ các Tờ trình và Nghị quyết quan trọng, nổi bật là kế hoạch tăng hơn 55% vốn điều lệ lên 12.688 tỷ đồng, tái cấu trúc danh mục và đẩy mạnh chuyển đổi số.

Trong bối cảnh mặt bằng lãi suất tiền gửi có xu hướng hạ nhiệt, nhu cầu vay vốn phục vụ sản xuất kinh doanh và mua nhà đang dần gia tăng trở lại. Nắm bắt diễn biến này, MB đã triển khai nhiều gói tín dụng với mức lãi suất cạnh tranh

Gần 3.000 cổ đông trực tiếp tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026 của Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội không chỉ tạo nên một kỷ lục đáng chú ý trong mùa đại hội ngân hàng năm nay, mà còn phản chiếu khá rõ một thực tế lớn hơn: SHB đang sở hữu sức hút thị trường vượt ra ngoài khuôn khổ của một kỳ họp cổ đông thông thường.

Trong kỷ nguyên mà sự kiệt sức trở thành "căn bệnh" của giới thành đạt, thước đo cao nhất của sự xa xỉ không còn là những vật phẩm hữu hình, mà là một tâm trí tĩnh tại và một cơ thể tráng kiện. Tại Regal Complex, Regal Group đã kiến tạo một hệ sinh thái Wellness độc bản – biến không gian sống thành một "trạm sạc" năng lượng vĩnh cửu với 4 liệu pháp phục hồi chuyên sâu.

Ngày 18/4, Ngân hàng TMCP Bắc Á (BAC A BANK) tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026 tại Nghệ An với sự tham dự của các cổ đông chiếm tỷ lệ 96,96 % số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội, cùng đại diện Ngân hàng Nhà nước Việt Nam; Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Điều hành và đại diện CBNV BAC A BANK.