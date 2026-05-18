LNG Quỳnh Lập - Động lực mới cho an ninh năng lượng Bắc Trung Bộ

Trong dòng chảy chuyển dịch năng lượng toàn cầu, khi bài toán tăng trưởng kinh tế luôn song hành cùng yêu cầu phát triển bền vững, những dự án điện khí LNG đang mở ra hướng đi mới cho ngành công nghiệp - năng lượng Việt Nam. Tại Nghệ An, dự án Nhà máy điện LNG Quỳnh Lập đang từng bước được hiện thực hóa như một biểu tượng cho khát vọng phát triển xanh, hiện đại và bền vững của khu vực Bắc Trung Bộ.

Nhà máy điện LNG Quỳnh Lập là một trong những dự án trọng điểm của tỉnh Nghệ An. Trong quá trình triển khai, lãnh đạo Tỉnh ủy, UBND tỉnh đã thường xuyên có những chỉ đạo điều hành, làm việc trực tiếp với các nhà đầu tư quan tâm nhằm thúc đẩy tiến độ nghiên cứu, đề xuất đầu tư nhằm tháo gỡ khó khăn cho dự án cũng như tăng cường phối hợp với các bộ, ngành Trung ương để thống nhất định hướng triển khai.

Ngày 23/4/2026, tại Diễn đàn hợp tác kinh tế Việt Nam - Hàn Quốc, dưới sự chứng kiến của Thủ tướng Chính phủ Việt Nam và Tổng thống Hàn Quốc, Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An đã trao Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư dự án LNG Quỳnh Lập cho liên danh nhà đầu tư.

Với uy tín, năng lực tài chính và kinh nghiệm đã được khẳng định, liên danh gồm Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam (PV Power - đơn vị thành viên Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng Quốc gia Việt Nam), SK Innovation và Công ty TNHH Mía đường Nghệ An (NASU) đã được lựa chọn là nhà đầu tư dự án.

Trong liên danh ấy, SK Innovation là tập đoàn tiên phong trong lĩnh vực năng lượng và hóa chất của Hàn Quốc, nổi bật với định hướng phát triển năng lượng xanh và vật liệu tiên tiến.

NASU là doanh nghiệp uy tín của Nghệ An, không chỉ phát triển nông nghiệp tuần hoàn mà còn thể hiện tầm nhìn dài hạn trong lĩnh vực năng lượng. Đặc biệt, PV Power giữ vai trò nòng cốt với bề dày kinh nghiệm trong lĩnh vực điện khí, sở hữu và vận hành hệ thống 10 nhà máy điện với tổng công suất hơn 5.800MW trên cả nước.

Dấu ấn nổi bật của PV Power là việc đưa vào vận hành thương mại Nhà máy điện Nhơn Trạch 3 và 4 trong năm 2025 - những nhà máy điện LNG đầu tiên của Việt Nam, qua đó khẳng định năng lực làm chủ công nghệ LNG và tạo nền tảng quan trọng để đồng hành cùng các dự án năng lượng chiến lược như LNG Quỳnh Lập.

Phối cảnh dự án Nhiệt điện khí LNG Quỳnh Lập.

Dự án có vị trí đặt tại phường Tân Mai, tỉnh Nghệ An, với tổng mức đầu tư hơn 59 nghìn tỷ đồng, công suất thiết kế 1.500MW. Dự án bao gồm hệ thống kho chứa LNG khoảng 250.000m3, hệ thống tái hóa khí cùng bến cảng chuyên dụng phục vụ nhập khẩu LNG.

Khi đi vào vận hành, nhà máy dự kiến cung cấp khoảng 9 tỷ kWh điện mỗi năm cho hệ thống điện quốc gia, góp phần bảo đảm nguồn điện ổn định cho khu vực miền Bắc và Bắc Trung Bộ.

Điểm nổi bật của dự án nằm ở việc tích hợp đồng bộ chuỗi công nghệ LNG: từ tiếp nhận, lưu trữ, tái hóa khí đến phát điện. Nguồn nhiên liệu LNG nhập khẩu được vận chuyển bằng các tàu chuyên dụng và tiếp nhận tại hệ thống cảng biển hiện đại, sau đó dẫn qua hệ thống đường ống cách nhiệt cao, đảm bảo an toàn và hạn chế tối đa thất thoát năng lượng.

Cốt lõi công nghệ của LNG Quỳnh Lập là tổ hợp tuabin khí chu trình hỗn hợp (Combined Cycle Gas Turbine – CCGT) thế hệ mới. Đây là công nghệ hiện đại hàng đầu hiện nay trong lĩnh vực sản xuất điện từ khí, cho phép tận dụng tối đa năng lượng từ nhiên liệu.

Quy trình vận hành bắt đầu từ việc LNG sau khi tái hóa khí được đưa vào buồng đốt của tuabin khí để tạo ra điện năng. Phần nhiệt dư từ quá trình này không bị lãng phí mà tiếp tục được thu hồi để sản xuất hơi nước, vận hành tuabin hơi thứ hai, tạo ra dòng điện bổ sung.

Nhờ cơ chế “hai vòng” này, hiệu suất phát điện của nhà máy có thể đạt trên 60% – cao hơn đáng kể so với các nhà máy nhiệt điện truyền thống. Bên cạnh đó, công nghệ này còn giúp giảm phát thải CO₂ tới khoảng 40% so với điện than, đồng thời giảm thiểu đáng kể các chất ô nhiễm khác, phù hợp với mục tiêu phát triển xanh và cam kết Net Zero của Việt Nam.

Đây được xem là bước đi phù hợp với định hướng phát triển năng lượng sạch trong Quy hoạch điện VIII cũng như cam kết phát thải ròng bằng “0” vào năm 2050 của Việt Nam.

Sự hội tụ của ba nhà đầu tư gồm PV Power, Công ty TNHH Mía đường Nghệ An và SK Innovation Co., Ltd. không chỉ là sự kết hợp về nguồn lực mà còn là sự cộng hưởng về kinh nghiệm, công nghệ và tầm nhìn phát triển, các doanh nghiệp đều có uy tín và tiềm lực bảo đảm tiến độ triển khai, góp phần nâng tầm dự án, hướng tới mục tiêu phát triển năng lượng hiện đại, hiệu quả và bền vững.

Cùng với đó, dự án được kỳ vọng tạo sức lan tỏa mạnh mẽ đối với kinh tế - xã hội địa phương, thúc đẩy phát triển logistics, cảng biển, công nghiệp phụ trợ và tạo việc làm cho hàng nghìn lao động.

Với quy mô lớn, công nghệ hiện đại cùng sự đồng hành của những nhà đầu tư giàu kinh nghiệm và tiềm lực, dự án Nhà máy điện LNG Quỳnh Lập không chỉ là công trình năng lượng trọng điểm, tạo động lực mới cho an ninh năng lượng Bắc Trung Bộ, mà còn là biểu tượng cho khát vọng phát triển xanh, bền vững của Việt Nam trong tương lai.