LNG Quỳnh Lập - Động lực mới cho an ninh năng lượng Bắc Trung Bộ

Yến Linh
Trong dòng chảy chuyển dịch năng lượng toàn cầu, khi bài toán tăng trưởng kinh tế luôn song hành cùng yêu cầu phát triển bền vững, những dự án điện khí LNG đang mở ra hướng đi mới cho ngành công nghiệp - năng lượng Việt Nam. Tại Nghệ An, dự án Nhà máy điện LNG Quỳnh Lập đang từng bước được hiện thực hóa như một biểu tượng cho khát vọng phát triển xanh, hiện đại và bền vững của khu vực Bắc Trung Bộ.

Nhà máy điện LNG Quỳnh Lập là một trong những dự án trọng điểm của tỉnh Nghệ An. Trong quá trình triển khai, lãnh đạo Tỉnh ủy, UBND tỉnh đã thường xuyên có những chỉ đạo điều hành, làm việc trực tiếp với các nhà đầu tư quan tâm nhằm thúc đẩy tiến độ nghiên cứu, đề xuất đầu tư nhằm tháo gỡ khó khăn cho dự án cũng như tăng cường phối hợp với các bộ, ngành Trung ương để thống nhất định hướng triển khai.

Ngày 23/4/2026, tại Diễn đàn hợp tác kinh tế Việt Nam - Hàn Quốc, dưới sự chứng kiến của Thủ tướng Chính phủ Việt Nam và Tổng thống Hàn Quốc, Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An đã trao Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư dự án LNG Quỳnh Lập cho liên danh nhà đầu tư.

Với uy tín, năng lực tài chính và kinh nghiệm đã được khẳng định, liên danh gồm Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam (PV Power - đơn vị thành viên Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng Quốc gia Việt Nam), SK Innovation và Công ty TNHH Mía đường Nghệ An (NASU) đã được lựa chọn là nhà đầu tư dự án.

Trong liên danh ấy, SK Innovation là tập đoàn tiên phong trong lĩnh vực năng lượng và hóa chất của Hàn Quốc, nổi bật với định hướng phát triển năng lượng xanh và vật liệu tiên tiến.

NASU là doanh nghiệp uy tín của Nghệ An, không chỉ phát triển nông nghiệp tuần hoàn mà còn thể hiện tầm nhìn dài hạn trong lĩnh vực năng lượng. Đặc biệt, PV Power giữ vai trò nòng cốt với bề dày kinh nghiệm trong lĩnh vực điện khí, sở hữu và vận hành hệ thống 10 nhà máy điện với tổng công suất hơn 5.800MW trên cả nước.

Dấu ấn nổi bật của PV Power là việc đưa vào vận hành thương mại Nhà máy điện Nhơn Trạch 3 và 4 trong năm 2025 - những nhà máy điện LNG đầu tiên của Việt Nam, qua đó khẳng định năng lực làm chủ công nghệ LNG và tạo nền tảng quan trọng để đồng hành cùng các dự án năng lượng chiến lược như LNG Quỳnh Lập.

Phối cảnh dự án Nhiệt điện khí LNG Quỳnh Lập.

Dự án có vị trí đặt tại phường Tân Mai, tỉnh Nghệ An, với tổng mức đầu tư hơn 59 nghìn tỷ đồng, công suất thiết kế 1.500MW. Dự án bao gồm hệ thống kho chứa LNG khoảng 250.000m3, hệ thống tái hóa khí cùng bến cảng chuyên dụng phục vụ nhập khẩu LNG.

Khi đi vào vận hành, nhà máy dự kiến cung cấp khoảng 9 tỷ kWh điện mỗi năm cho hệ thống điện quốc gia, góp phần bảo đảm nguồn điện ổn định cho khu vực miền Bắc và Bắc Trung Bộ.

Điểm nổi bật của dự án nằm ở việc tích hợp đồng bộ chuỗi công nghệ LNG: từ tiếp nhận, lưu trữ, tái hóa khí đến phát điện. Nguồn nhiên liệu LNG nhập khẩu được vận chuyển bằng các tàu chuyên dụng và tiếp nhận tại hệ thống cảng biển hiện đại, sau đó dẫn qua hệ thống đường ống cách nhiệt cao, đảm bảo an toàn và hạn chế tối đa thất thoát năng lượng.

Cốt lõi công nghệ của LNG Quỳnh Lập là tổ hợp tuabin khí chu trình hỗn hợp (Combined Cycle Gas Turbine – CCGT) thế hệ mới. Đây là công nghệ hiện đại hàng đầu hiện nay trong lĩnh vực sản xuất điện từ khí, cho phép tận dụng tối đa năng lượng từ nhiên liệu.

Quy trình vận hành bắt đầu từ việc LNG sau khi tái hóa khí được đưa vào buồng đốt của tuabin khí để tạo ra điện năng. Phần nhiệt dư từ quá trình này không bị lãng phí mà tiếp tục được thu hồi để sản xuất hơi nước, vận hành tuabin hơi thứ hai, tạo ra dòng điện bổ sung.

Nhờ cơ chế “hai vòng” này, hiệu suất phát điện của nhà máy có thể đạt trên 60% – cao hơn đáng kể so với các nhà máy nhiệt điện truyền thống. Bên cạnh đó, công nghệ này còn giúp giảm phát thải CO₂ tới khoảng 40% so với điện than, đồng thời giảm thiểu đáng kể các chất ô nhiễm khác, phù hợp với mục tiêu phát triển xanh và cam kết Net Zero của Việt Nam.

Đây được xem là bước đi phù hợp với định hướng phát triển năng lượng sạch trong Quy hoạch điện VIII cũng như cam kết phát thải ròng bằng “0” vào năm 2050 của Việt Nam.

Sự hội tụ của ba nhà đầu tư gồm PV Power, Công ty TNHH Mía đường Nghệ An và SK Innovation Co., Ltd. không chỉ là sự kết hợp về nguồn lực mà còn là sự cộng hưởng về kinh nghiệm, công nghệ và tầm nhìn phát triển, các doanh nghiệp đều có uy tín và tiềm lực bảo đảm tiến độ triển khai, góp phần nâng tầm dự án, hướng tới mục tiêu phát triển năng lượng hiện đại, hiệu quả và bền vững.

Cùng với đó, dự án được kỳ vọng tạo sức lan tỏa mạnh mẽ đối với kinh tế - xã hội địa phương, thúc đẩy phát triển logistics, cảng biển, công nghiệp phụ trợ và tạo việc làm cho hàng nghìn lao động.

Với quy mô lớn, công nghệ hiện đại cùng sự đồng hành của những nhà đầu tư giàu kinh nghiệm và tiềm lực, dự án Nhà máy điện LNG Quỳnh Lập không chỉ là công trình năng lượng trọng điểm, tạo động lực mới cho an ninh năng lượng Bắc Trung Bộ, mà còn là biểu tượng cho khát vọng phát triển xanh, bền vững của Việt Nam trong tương lai.

Lễ công bố triển khai và khởi công hạ tầng kỹ thuật dự án Nhà máy điện LNG Quỳnh Lập sẽ diễn ra hôm nay, ngày 18/5 tại phường Tân Mai, tỉnh Nghệ An.

Trong bối cảnh doanh nghiệp xuất nhập khẩu ngày càng chú trọng tối ưu hiệu quả sử dụng vốn và quản trị dòng tiền, chi phí thanh toán quốc tế đang trở thành một cấu phần vận hành cần được kiểm soát chặt chẽ, đặc biệt đối với nhóm doanh nghiệp lớn và doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài (FDI) có tần suất giao dịch cao.

Theo báo cáo mới nhất từ HSBC Global Research, Masan High-Tech Materials (thành viên Tập đoàn Masan, UPCoM: MSR) hiện được định giá khoảng 54,8 nghìn tỷ đồng, tương đương gần 2 tỷ USD, trong mô hình định giá tổng hợp (SoTP) của Tập đoàn Masan.

Tổ chức xếp hạng tín nhiệm quốc tế Moody’s Ratings (Moody’s) vừa công bố nâng xếp hạng tiền gửi dài hạn và xếp hạng nhà phát hành của Ngân hàng TMCP Quân Đội (MB; HoSE: MBB) từ Ba3 lên Ba2, tương đương mức trần xếp hạng quốc gia của Việt Nam. Triển vọng được duy trì ở mức “Ổn định”.

Thị trường bất động sản đang bước vào một giai đoạn tái định hình rõ rệt – nơi quyết định xuống tiền không còn được dẫn dắt bởi những “cơn sóng”, mà bởi mức độ phù hợp với một hành trình sống dài hạn. Trong bối cảnh đó, các chính sách tài chính không chỉ đóng vai trò hỗ trợ, mà đang dần trở thành một phần trong trải nghiệm sở hữu nhà ở.

Sáng 25/4 tại Hà Nội, Ngân hàng TMCP Việt Á (VietABank – Mã: VAB) tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026. Đại hội đã thông qua toàn bộ các Tờ trình và Nghị quyết quan trọng, nổi bật là kế hoạch tăng hơn 55% vốn điều lệ lên 12.688 tỷ đồng, tái cấu trúc danh mục và đẩy mạnh chuyển đổi số.

Trong bối cảnh mặt bằng lãi suất tiền gửi có xu hướng hạ nhiệt, nhu cầu vay vốn phục vụ sản xuất kinh doanh và mua nhà đang dần gia tăng trở lại. Nắm bắt diễn biến này, MB đã triển khai nhiều gói tín dụng với mức lãi suất cạnh tranh

Gần 3.000 cổ đông trực tiếp tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026 của Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội không chỉ tạo nên một kỷ lục đáng chú ý trong mùa đại hội ngân hàng năm nay, mà còn phản chiếu khá rõ một thực tế lớn hơn: SHB đang sở hữu sức hút thị trường vượt ra ngoài khuôn khổ của một kỳ họp cổ đông thông thường.

Trong kỷ nguyên mà sự kiệt sức trở thành "căn bệnh" của giới thành đạt, thước đo cao nhất của sự xa xỉ không còn là những vật phẩm hữu hình, mà là một tâm trí tĩnh tại và một cơ thể tráng kiện. Tại Regal Complex, Regal Group đã kiến tạo một hệ sinh thái Wellness độc bản – biến không gian sống thành một "trạm sạc" năng lượng vĩnh cửu với 4 liệu pháp phục hồi chuyên sâu.

Ngày 18/4, Ngân hàng TMCP Bắc Á (BAC A BANK) tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026 tại Nghệ An với sự tham dự của các cổ đông chiếm tỷ lệ 96,96 % số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội, cùng đại diện Ngân hàng Nhà nước Việt Nam; Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Điều hành và đại diện CBNV BAC A BANK.

Từ công trường ‘3 không’ đến dòng điện vượt biên giới: Cách Bầu Hiển làm nên kỳ tích Savan 1 trong 16 tháng

Ngày 26/12/2025, Nhà máy điện gió Savan 1 chính thức đạt vận hành thương mại (COD). Từ cao nguyên gió Savannakhet, dòng điện được phát ra, đi theo tuyến truyền tải 220 kV riêng, vượt biên giới và hòa vào hệ thống điện Việt Nam tại Lao Bảo. Tính tới nay, nhà máy đã vận hàng ổn định, đưa 0,9 tỷ kWh mỗi năm về hệ thống lưới điện quốc gia – một kết quả đạt được trong thời gian được xem là kỷ lục với một dự án điện gió xuyên biên giới.

Khi trải nghiệm được thiết kế lại, giá trị của ngân hàng không còn nằm ở sản phẩm, mà ở cách các giá trị được kết nối và vận hành. Tại KienlongBank, những Priority Lounge cùng nền tảng công nghệ đang mở ra một cách làm nghề khác - nơi mỗi banker trở thành những chuyên gia tư vấn, đồng hành chiến lược trong quản trị tài sản của khách hàng thượng lưu và năng lực tư vấn được ghi nhận bằng thu nhập có thể đạt tới hàng tỷ đồng mỗi năm.

Sau những định hướng được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông 2025, Công ty Tài chính Tổng hợp Cổ phần Điện lực (EVF) đã nhanh chóng phản ánh chiến lược vào kết quả kinh doanh thực tế. Báo cáo tài chính Quý 1/2026 ghi nhận lợi nhuận tăng trưởng 8,1% so với cùng kỳ, cho thấy đà tăng trưởng tiếp tục được duy trì ngay từ đầu năm.

Hướng tới chuẩn sống cân bằng giữa thiên nhiên và sự tiện nghi, Pearl Residence Cửa Lò mang đến bộ sưu tập Premier Garden với 12 căn hộ giới hạn, kết hợp không gian xanh riêng tư, kiến tạo “khoảng vườn trên cao” hiếm có giữa trung tâm đô thị biển, đồng thời mở ra dư địa gia tăng giá trị trong dài hạn.

Việc Agribank chủ động giảm lãi suất cho vay, đồng thời vẫn duy trì các chương trình tín dụng ưu đãi, không chỉ là thực hiện chủ trương của Ngân hàng Nhà nước mà còn khẳng định vai trò tiên phong, luôn nỗ lực hỗ trợ khách hàng, tích cực góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế nhanh và bền vững.