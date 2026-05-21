22 nhà đầu tư đăng ký mua cổ phiếu riêng lẻ, NCB quyết hoàn thành tăng vốn điều lệ thêm 10.000 tỷ đồng

Yến Linh
Ngân hàng TMCP Quốc Dân (NCB) vừa công bố Nghị quyết Hội đồng quản trị thông qua Danh sách dự kiến các nhà đầu tư chuyên nghiệp tham gia đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ nhằm tăng vốn điều lệ thêm 10.000 tỷ đồng.

Theo đó, trong đợt chào bán lần này, có 22 nhà đầu tư chuyên nghiệp đăng ký tham gia mua cổ phiếu riêng lẻ của NCB, gồm 20 nhà đầu tư cá nhân và 2 nhà đầu tư tổ chức.

Đặc biệt, trong đợt chào bán lần này, 2 thành viên HĐQT đã trở thành cổ đông của NCB trong đợt phát hành cổ phiếu riêng lẻ năm 2024 là bà Bùi Thị Thanh Hương - Chủ tịch HĐQT và ông Dương Thế Bằng - Thành viên HĐQT, tiếp tục đăng ký mua thêm cổ phiếu NCB. Đồng thời, có thêm 3 lãnh đạo cấp cao khác của ngân hàng cũng đăng ký tham gia góp vốn là bà Hoàng Thu Trang – Phó Chủ tịch HĐQT, bà Phạm Thị Hiền – Phó Trưởng BKS và ông Nguyễn Việt Sơn - Thành viên BKS NCB.

Việc có thêm lãnh đạo cấp cao tham gia góp vốn đã thể hiện quyết tâm đồng hành và cam kết cống hiến lâu dài của đội ngũ lãnh đạo NCB cho sự phát triển của ngân hàng. Điều này cũng tiếp tục nâng cao hơn niềm tin của cổ đông, nhà đầu tư và khách hàng vào chiến lược phát triển và hành động trong giai đoạn mới của NCB, khi các lãnh đạo của ngân hàng trực tiếp gắn lợi ích, tầm nhìn cá nhân song hành cùng sự phát triển dài hạn của ngân hàng và trọng trách quản lý điều hành ở cấp cao nhất.

NCB tiếp tục tăng vốn thêm 10.000 tỷ đồng

Cũng theo danh sách các nhà đầu tư đăng ký lần này, hàng loạt cổ đông hiện hữu tiếp tục muốn mua thêm cổ phiếu NVB của NCB, cho thấy niềm tin của các nhà đầu tư vào sự phát triển ngày càng mạnh mẽ của ngân hàng, đặc biệt trong bối cảnh NCB cho biết đã hoàn tất quá trình tái thiết toàn diện và bước sang một “chương mới” bứt phá.

Trước đó, NCB đã được Ngân hàng Nhà nước và Đại hội đồng cổ đông thông qua việc tiếp tục phát hành cổ phiếu riêng lẻ để tăng vốn điều lệ thêm 10.000 tỷ đồng. Theo phương án trình NHNN và ĐHĐCĐ, NCB sẽ phát hành và chào bán 1 tỷ cổ phiếu với giá 10.000 đồng/cổ phiếu cho các nhà đầu tư chuyên nghiệp.

Nếu thực hiện chào bán thành công toàn bộ 1 tỷ cổ phiếu đã đăng ký, NCB sẽ tăng vốn điều lệ từ 19.280 tỷ đồng hiện tại lên hơn 29.280 tỷ đồng và chính thức hoàn thành kế hoạch tăng vốn sớm 3 năm so với kế hoạch đã đặt ra tại Phương án Cơ cấu lại (PACCL) được các cấp có thẩm quyền thông qua. Toàn bộ số tiền huy động được từ đợt chào bán sẽ được NCB sử dụng để bổ sung nguồn vốn cho hoạt động cấp tín dụng, phục vụ nhu cầu sản xuất kinh doanh và tiêu dùng của khách hàng doanh nghiệp và cá nhân trong giai đoạn 2026-2027.

Việc tăng vốn nhanh là giúp NCB củng cố nguồn lực để thực hiện các mục tiêu tham vọng

Đây sẽ là lần tăng vốn thứ 4 liên tiếp trong vòng 5 năm (2022–2026) của ngân hàng. Đại diện NCB cho biết, việc tăng vốn nhanh là yếu tố quan trọng giúp NCB củng cố nguồn lực tài chính, đảm bảo hoạt động lành mạnh, hiệu quả và thực hiện các mục tiêu tham vọng đã đề ra. Hiện NCB là ngân hàng dẫn đầu thị trường về tốc độ tăng vốn điều lệ trong vòng 5 năm qua, cho thấy sự tin tưởng, ủng hộ cao của các cổ đông, nhà đầu tư vào hành trình phát triển mới của NCB.

Được biết, NCB đang bước vào giai đoạn bứt tốc mạnh mẽ sau gần 5 năm quyết liệt tái cơ cấu. Ngay từ quý I/2026, ngân hàng đã ghi nhận “trái ngọt” khi nhiều chỉ tiêu kinh doanh hoàn thành tới 90% kế hoạch năm đã đặt ra.

Cụ thể, tính tới 31/3/2026, NCB ghi nhận tổng tài sản đạt gần 173.504 tỷ đồng, tăng 6% so với cuối năm 2025. Tổng cho vay khách hàng của NCB đạt hơn 116.876 tỷ đồng, tăng trưởng 20% so với 31/12/2025. Tổng huy động vốn cuối quý I/2026 (bao gồm tiền gửi khách hàng và phát hành giấy tờ có giá) cũng ghi nhận mức tăng trưởng khoảng 6% so với cuối năm 2025, đạt gần 139.110 tỷ đồng.

So với mục tiêu kinh doanh 2026, NCB đã hoàn thành 91% kế hoạch tổng tài sản. Các chỉ tiêu cho vay khách hàng và huy động vốn cũng hoàn thành lần lượt 89% và 88% kế hoạch đã đặt ra trong 2026.

Lợi nhuận trước thuế của ngân hàng đạt hơn 216 tỷ đồng, tăng mạnh so với mức gần 151 tỷ đồng của quý I/2025, tương ứng với mức tăng trưởng 43%. Các hoạt động kinh doanh chính đều ghi nhận mức tăng trưởng mạnh. Theo kế hoạch, NCB cam kết sử dụng toàn bộ lợi nhuận để thực hiện theo lộ trình PACCL nhằm hoàn thành sớm PACCL và hướng tới phát triển bền vững.

Việc hoàn thành tăng vốn điều lệ lên 29.280 tỷ đồng trong năm nay - sớm hơn lộ trình đã đặt ra tại PACCL chắc chắn sẽ giúp NCB nâng cao sức mạnh tài chính, gia tăng năng lực cạnh tranh, tạo nền tảng quan trọng cho quá trình chuyển bứt phá trong giai đoạn phát triển sắp tới.

Ngày 20/5, tại Hà Nội, Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng Quốc gia Việt Nam (Petrovietnam) đã tổ chức công bố và trao quyết định bổ nhiệm ông Lê Mạnh Cường giữ chức Thành viên Hội đồng Thành viên, Tổng Giám đốc Petrovietnam.

Ngân hàng TMCP Đông Nam Á (SeABank, HOSE: SSB) chuẩn bị phát hành hơn 583,8 triệu cổ phiếu để trả cổ tức cho cổ đông hiện hữu với tỷ lệ 20,5%. Đồng thời, Ngân hàng cũng lên kế hoạch phát hành tối đa 40 triệu cổ phiếu ESOP trong năm 2026. Sau khi hoàn tất hai đợt phát hành, vốn điều lệ của SeABank dự kiến tăng từ 28.450 tỷ đồng lên 34.688 tỷ đồng.

Ngày 19/5/2026 đánh dấu cột mốc tròn 30 năm ROX Group đồng hành cùng những chuyển động phát triển của đất nước. Từ những khu công nghiệp đầu tiên gắn với khu dân cư, các khu đô thị hạnh phúc đến những cánh đồng pin mặt trời, hành trình kiến tạo ấy được viết bằng tinh thần tiên phong, nội lực bền bỉ và khát vọng đưa giá trị Việt vươn xa.

Trong dòng chảy chuyển dịch năng lượng toàn cầu, khi bài toán tăng trưởng kinh tế luôn song hành cùng yêu cầu phát triển bền vững, những dự án điện khí LNG đang mở ra hướng đi mới cho ngành công nghiệp - năng lượng Việt Nam. Tại Nghệ An, dự án Nhà máy điện LNG Quỳnh Lập đang từng bước được hiện thực hóa như một biểu tượng cho khát vọng phát triển xanh, hiện đại và bền vững của khu vực Bắc Trung Bộ.

Trong bối cảnh doanh nghiệp xuất nhập khẩu ngày càng chú trọng tối ưu hiệu quả sử dụng vốn và quản trị dòng tiền, chi phí thanh toán quốc tế đang trở thành một cấu phần vận hành cần được kiểm soát chặt chẽ, đặc biệt đối với nhóm doanh nghiệp lớn và doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài (FDI) có tần suất giao dịch cao.

Theo báo cáo mới nhất từ HSBC Global Research, Masan High-Tech Materials (thành viên Tập đoàn Masan, UPCoM: MSR) hiện được định giá khoảng 54,8 nghìn tỷ đồng, tương đương gần 2 tỷ USD, trong mô hình định giá tổng hợp (SoTP) của Tập đoàn Masan.

Tổ chức xếp hạng tín nhiệm quốc tế Moody’s Ratings (Moody’s) vừa công bố nâng xếp hạng tiền gửi dài hạn và xếp hạng nhà phát hành của Ngân hàng TMCP Quân Đội (MB; HoSE: MBB) từ Ba3 lên Ba2, tương đương mức trần xếp hạng quốc gia của Việt Nam. Triển vọng được duy trì ở mức “Ổn định”.

Thị trường bất động sản đang bước vào một giai đoạn tái định hình rõ rệt – nơi quyết định xuống tiền không còn được dẫn dắt bởi những “cơn sóng”, mà bởi mức độ phù hợp với một hành trình sống dài hạn. Trong bối cảnh đó, các chính sách tài chính không chỉ đóng vai trò hỗ trợ, mà đang dần trở thành một phần trong trải nghiệm sở hữu nhà ở.

Sáng 25/4 tại Hà Nội, Ngân hàng TMCP Việt Á (VietABank – Mã: VAB) tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026. Đại hội đã thông qua toàn bộ các Tờ trình và Nghị quyết quan trọng, nổi bật là kế hoạch tăng hơn 55% vốn điều lệ lên 12.688 tỷ đồng, tái cấu trúc danh mục và đẩy mạnh chuyển đổi số.

Trong bối cảnh mặt bằng lãi suất tiền gửi có xu hướng hạ nhiệt, nhu cầu vay vốn phục vụ sản xuất kinh doanh và mua nhà đang dần gia tăng trở lại. Nắm bắt diễn biến này, MB đã triển khai nhiều gói tín dụng với mức lãi suất cạnh tranh

Gần 3.000 cổ đông trực tiếp tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026 của Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội không chỉ tạo nên một kỷ lục đáng chú ý trong mùa đại hội ngân hàng năm nay, mà còn phản chiếu khá rõ một thực tế lớn hơn: SHB đang sở hữu sức hút thị trường vượt ra ngoài khuôn khổ của một kỳ họp cổ đông thông thường.