Vietnam Airlines và Nghệ An ký hợp tác chiến lược: Tạo đòn bẩy bứt phá du lịch, giao thương

Vietnam Airlines và UBND tỉnh Nghệ An vừa ký kết Thỏa thuận hợp tác toàn diện giai đoạn 2026 – 2030 nhằm tiếp tục mở rộng hợp tác trong các lĩnh vực du lịch, đầu tư, thương mại và hàng không; góp phần quảng bá điểm đến, thu hút du khách, nhà đầu tư và tăng cường kết nối của địa phương.

Theo thỏa thuận, Vietnam Airlines sẽ giới thiệu các giá trị văn hóa, du lịch, con người và đặc sản Nghệ An thông qua các nền tảng truyền thông của hãng như tạp chí Heritage, website, hệ thống giải trí trên chuyến bay cùng các chương trình xúc tiến trong và ngoài nước.

Vietnam Airlines và UBND tỉnh Nghệ An vừa ký kết Thỏa thuận hợp tác toàn diện giai đoạn 2026-2030

Hai bên cũng xây dựng các chương trình liên kết phát triển du lịch gắn với hàng không, nghiên cứu các sản phẩm kích cầu phù hợp với từng thị trường; đồng thời tổ chức và hỗ trợ các hoạt động văn hóa, thể thao, du lịch, đầu tư và thương mại nhằm mở rộng nguồn khách và thúc đẩy giao thương.

Trong lĩnh vực hàng không, Vietnam Airlines tiếp tục nghiên cứu, mở thêm các đường bay phù hợp với nhu cầu thị trường và định hướng phát triển của tỉnh; hỗ trợ các hoạt động xúc tiến đầu tư, thương mại, du lịch và tổ chức sự kiện. Nghệ An sẽ giới thiệu sản phẩm, dịch vụ của Vietnam Airlines trên các kênh thông tin của tỉnh và hỗ trợ kết nối các hoạt động hợp tác giữa hãng với doanh nghiệp, đối tác trên địa bàn.

Hợp tác hướng tới thúc đẩy du lịch, đầu tư, thương mại, hàng không và tăng cường kết nối của địa phương

Ông Nguyễn Quang Trung, Phó Tổng giám đốc Vietnam Airlines cho biết: “Nghệ An có nhiều tiềm năng về du lịch, văn hóa và giao thương của khu vực Bắc Trung Bộ. Với vai trò Hãng hàng không Quốc gia, Vietnam Airlines mong muốn tiếp tục phát huy thế mạnh mạng đường bay và hệ sinh thái dịch vụ để đồng hành cùng tỉnh trong phát triển du lịch, mở rộng thị trường khách và tăng cường kết nối. Chúng tôi kỳ vọng giai đoạn hợp tác mới sẽ tạo thêm động lực để địa phương thu hút du khách, nhà đầu tư và phát huy tốt hơn những lợi thế sẵn có.”

Trước đó, trong giai đoạn 2021 – 2025, Vietnam Airlines và tỉnh Nghệ An đã cùng nhau triển khai nhiều hoạt động xúc tiến du lịch, đầu tư và kết nối hàng không. Hãng hàng không Quốc gia tham gia cùng địa phương trong các sự kiện như chương trình đón chuyến bay đầu năm, Lễ hội Du lịch Ẩm thực Sen, hội nghị phát triển sản phẩm du lịch Nghệ An; đồng thời giới thiệu văn hóa, du lịch Nghệ An trên tạp chí Heritage, website và hệ thống giải trí trên chuyến bay.

Hiện nay, Vietnam Airlines Group đang duy trì khai thác ổn định đường bay kết nối Nghệ An với tần suất cao, bao gồm 2 chuyến/ngày từ Hà Nội và 6 chuyến/ngày từ TP.HCM. Việc duy trì các luồng bay nhộn nhịp này góp phần quan trọng trong việc thúc đẩy giao thương, thu hút đầu tư và tạo đà bứt phá cho ngành du lịch của tỉnh Nghệ An.

Phó Tổng giám đốc Vietnam Airlines Nguyễn Quang Trung trao tặng mô hình máy bay cho Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An Thái Văn Thành, khẳng định tinh thần gắn kết và hợp tác lâu dài

Cùng với các hoạt động xúc tiến, nhiều chương trình giới thiệu văn hóa, ẩm thực và đặc sản Nghệ An tới hành khách trong nước và quốc tế được tổ chức. Đặc sản cam Xã Đoài từng được Vietnam Airlines đưa vào phục vụ trên các chuyến bay như một phần trong chương trình “Con đường nông sản”, quảng bá nông sản, đặc sản vùng miền của hãng.

Việc tiếp tục ký kết hợp tác giai đoạn 2026 – 2030 không chỉ mở rộng các hoạt động phối hợp giữa Vietnam Airlines và Nghệ An, mà còn góp phần phát huy vai trò của hàng không trong thúc đẩy du lịch, giao thương và đưa văn hóa, đặc sản cùng hình ảnh địa phương đến gần hơn với hành khách trong nước và quốc tế.