Vietnam Airlines và Nghệ An ký hợp tác chiến lược: Tạo đòn bẩy bứt phá du lịch, giao thương

Yến Linh
Vietnam Airlines và UBND tỉnh Nghệ An vừa ký kết Thỏa thuận hợp tác toàn diện giai đoạn 2026 – 2030 nhằm tiếp tục mở rộng hợp tác trong các lĩnh vực du lịch, đầu tư, thương mại và hàng không; góp phần quảng bá điểm đến, thu hút du khách, nhà đầu tư và tăng cường kết nối của địa phương.

Theo thỏa thuận, Vietnam Airlines sẽ giới thiệu các giá trị văn hóa, du lịch, con người và đặc sản Nghệ An thông qua các nền tảng truyền thông của hãng như tạp chí Heritage, website, hệ thống giải trí trên chuyến bay cùng các chương trình xúc tiến trong và ngoài nước.

Hai bên cũng xây dựng các chương trình liên kết phát triển du lịch gắn với hàng không, nghiên cứu các sản phẩm kích cầu phù hợp với từng thị trường; đồng thời tổ chức và hỗ trợ các hoạt động văn hóa, thể thao, du lịch, đầu tư và thương mại nhằm mở rộng nguồn khách và thúc đẩy giao thương.

Trong lĩnh vực hàng không, Vietnam Airlines tiếp tục nghiên cứu, mở thêm các đường bay phù hợp với nhu cầu thị trường và định hướng phát triển của tỉnh; hỗ trợ các hoạt động xúc tiến đầu tư, thương mại, du lịch và tổ chức sự kiện. Nghệ An sẽ giới thiệu sản phẩm, dịch vụ của Vietnam Airlines trên các kênh thông tin của tỉnh và hỗ trợ kết nối các hoạt động hợp tác giữa hãng với doanh nghiệp, đối tác trên địa bàn.

Ông Nguyễn Quang Trung, Phó Tổng giám đốc Vietnam Airlines cho biết: “Nghệ An có nhiều tiềm năng về du lịch, văn hóa và giao thương của khu vực Bắc Trung Bộ. Với vai trò Hãng hàng không Quốc gia, Vietnam Airlines mong muốn tiếp tục phát huy thế mạnh mạng đường bay và hệ sinh thái dịch vụ để đồng hành cùng tỉnh trong phát triển du lịch, mở rộng thị trường khách và tăng cường kết nối. Chúng tôi kỳ vọng giai đoạn hợp tác mới sẽ tạo thêm động lực để địa phương thu hút du khách, nhà đầu tư và phát huy tốt hơn những lợi thế sẵn có.”

Trước đó, trong giai đoạn 2021 – 2025, Vietnam Airlines và tỉnh Nghệ An đã cùng nhau triển khai nhiều hoạt động xúc tiến du lịch, đầu tư và kết nối hàng không. Hãng hàng không Quốc gia tham gia cùng địa phương trong các sự kiện như chương trình đón chuyến bay đầu năm, Lễ hội Du lịch Ẩm thực Sen, hội nghị phát triển sản phẩm du lịch Nghệ An; đồng thời giới thiệu văn hóa, du lịch Nghệ An trên tạp chí Heritage, website và hệ thống giải trí trên chuyến bay.

Hiện nay, Vietnam Airlines Group đang duy trì khai thác ổn định đường bay kết nối Nghệ An với tần suất cao, bao gồm 2 chuyến/ngày từ Hà Nội và 6 chuyến/ngày từ TP.HCM. Việc duy trì các luồng bay nhộn nhịp này góp phần quan trọng trong việc thúc đẩy giao thương, thu hút đầu tư và tạo đà bứt phá cho ngành du lịch của tỉnh Nghệ An.

Phó Tổng giám đốc Vietnam Airlines Nguyễn Quang Trung trao tặng mô hình máy bay cho Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An Thái Văn Thành, khẳng định tinh thần gắn kết và hợp tác lâu dài

Cùng với các hoạt động xúc tiến, nhiều chương trình giới thiệu văn hóa, ẩm thực và đặc sản Nghệ An tới hành khách trong nước và quốc tế được tổ chức. Đặc sản cam Xã Đoài từng được Vietnam Airlines đưa vào phục vụ trên các chuyến bay như một phần trong chương trình “Con đường nông sản”, quảng bá nông sản, đặc sản vùng miền của hãng.

Việc tiếp tục ký kết hợp tác giai đoạn 2026 – 2030 không chỉ mở rộng các hoạt động phối hợp giữa Vietnam Airlines và Nghệ An, mà còn góp phần phát huy vai trò của hàng không trong thúc đẩy du lịch, giao thương và đưa văn hóa, đặc sản cùng hình ảnh địa phương đến gần hơn với hành khách trong nước và quốc tế.

#Vietnam Airlines #Nghệ An #hợp tác #du lịch #kinh doanh #giao thương #phát triển

Công bố và trao quyết định Tổng Giám đốc Petrovietnam

Ngày 20/5, tại Hà Nội, Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng Quốc gia Việt Nam (Petrovietnam) đã tổ chức công bố và trao quyết định bổ nhiệm ông Lê Mạnh Cường giữ chức Thành viên Hội đồng Thành viên, Tổng Giám đốc Petrovietnam.

SeABank chốt ngày hưởng quyền trả cổ tức 20,5%, nâng vốn lên 34.688 tỷ đồng

Ngân hàng TMCP Đông Nam Á (SeABank, HOSE: SSB) chuẩn bị phát hành hơn 583,8 triệu cổ phiếu để trả cổ tức cho cổ đông hiện hữu với tỷ lệ 20,5%. Đồng thời, Ngân hàng cũng lên kế hoạch phát hành tối đa 40 triệu cổ phiếu ESOP trong năm 2026. Sau khi hoàn tất hai đợt phát hành, vốn điều lệ của SeABank dự kiến tăng từ 28.450 tỷ đồng lên 34.688 tỷ đồng.

ROX Group - 3 thập kỷ tiên phong kiến tạo, đưa giá trị Việt vươn xa

Ngày 19/5/2026 đánh dấu cột mốc tròn 30 năm ROX Group đồng hành cùng những chuyển động phát triển của đất nước. Từ những khu công nghiệp đầu tiên gắn với khu dân cư, các khu đô thị hạnh phúc đến những cánh đồng pin mặt trời, hành trình kiến tạo ấy được viết bằng tinh thần tiên phong, nội lực bền bỉ và khát vọng đưa giá trị Việt vươn xa.

LNG Quỳnh Lập - Động lực mới cho an ninh năng lượng Bắc Trung Bộ

Trong dòng chảy chuyển dịch năng lượng toàn cầu, khi bài toán tăng trưởng kinh tế luôn song hành cùng yêu cầu phát triển bền vững, những dự án điện khí LNG đang mở ra hướng đi mới cho ngành công nghiệp - năng lượng Việt Nam. Tại Nghệ An, dự án Nhà máy điện LNG Quỳnh Lập đang từng bước được hiện thực hóa như một biểu tượng cho khát vọng phát triển xanh, hiện đại và bền vững của khu vực Bắc Trung Bộ.

Eximbank triển khai giải pháp thanh toán quốc tế cho doanh nghiệp lớn và FDI

Trong bối cảnh doanh nghiệp xuất nhập khẩu ngày càng chú trọng tối ưu hiệu quả sử dụng vốn và quản trị dòng tiền, chi phí thanh toán quốc tế đang trở thành một cấu phần vận hành cần được kiểm soát chặt chẽ, đặc biệt đối với nhóm doanh nghiệp lớn và doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài (FDI) có tần suất giao dịch cao.

HSBC nâng định giá MSR

Theo báo cáo mới nhất từ HSBC Global Research, Masan High-Tech Materials (thành viên Tập đoàn Masan, UPCoM: MSR) hiện được định giá khoảng 54,8 nghìn tỷ đồng, tương đương gần 2 tỷ USD, trong mô hình định giá tổng hợp (SoTP) của Tập đoàn Masan.

MB được Moody’s nâng hạng tín nhiệm lên mức Ba2

Tổ chức xếp hạng tín nhiệm quốc tế Moody’s Ratings (Moody’s) vừa công bố nâng xếp hạng tiền gửi dài hạn và xếp hạng nhà phát hành của Ngân hàng TMCP Quân Đội (MB; HoSE: MBB) từ Ba3 lên Ba2, tương đương mức trần xếp hạng quốc gia của Việt Nam. Triển vọng được duy trì ở mức “Ổn định”.

Bất động sản nhu cầu ở thực thu hút nhà đầu tư nhờ các chính sách đặc quyền lãi suất

Thị trường bất động sản đang bước vào một giai đoạn tái định hình rõ rệt – nơi quyết định xuống tiền không còn được dẫn dắt bởi những “cơn sóng”, mà bởi mức độ phù hợp với một hành trình sống dài hạn. Trong bối cảnh đó, các chính sách tài chính không chỉ đóng vai trò hỗ trợ, mà đang dần trở thành một phần trong trải nghiệm sở hữu nhà ở.

VietABank thông qua kế hoạch tăng vốn hơn 55%, lợi nhuận gần 2.000 tỷ đồng

Sáng 25/4 tại Hà Nội, Ngân hàng TMCP Việt Á (VietABank – Mã: VAB) tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026. Đại hội đã thông qua toàn bộ các Tờ trình và Nghị quyết quan trọng, nổi bật là kế hoạch tăng hơn 55% vốn điều lệ lên 12.688 tỷ đồng, tái cấu trúc danh mục và đẩy mạnh chuyển đổi số.

Lãi suất vay mua nhà tại MB từ 9,5%/năm

Trong bối cảnh mặt bằng lãi suất tiền gửi có xu hướng hạ nhiệt, nhu cầu vay vốn phục vụ sản xuất kinh doanh và mua nhà đang dần gia tăng trở lại. Nắm bắt diễn biến này, MB đã triển khai nhiều gói tín dụng với mức lãi suất cạnh tranh