Khi người có tiền ở phía Nam không còn phải băng ngang Hà Nội để “ở sướng”

Bất cập cung – cầu ở phân khúc cao cấp khu Nam

Quá trình đô thị hóa ở phía Nam Hà Nội đang diễn ra mạnh mẽ, được hậu thuẫn bởi sự phát triển hạ tầng và sự thay đổi trong tiêu chuẩn sống của người dân: từ nhà đất sang căn hộ, từ khu tập thể cũ sang chung cư khép kín với hệ tiện ích đầy đủ. Đây là bước tiến tất yếu trong hành trình nâng cao chất lượng sống của khu vực.

Thế nhưng, thị trường vẫn tồn tại một khoảng trống lớn: chung cư cao cấp tại khu Nam chỉ đếm trên đầu ngón tay, trong khi ở phía Đông và Tây, người mua có rất nhiều lựa chọn. Sự chênh lệch cung – cầu này vừa hạn chế giá trị bất động sản khu Nam, vừa khiến nhiều khách hàng rơi vào thế khó.

Dĩ nhiên, vẫn có những gia đình sẵn sàng “băng ngang” Hà Nội để chuyển sang những dự án cao cấp ở khu vực khác. Nhưng phần đông lại muốn an cư ngay tại nơi đã quen thuộc – nơi công việc, trường học của con và nền tảng gia đình đã gắn bó nhiều thế hệ. Vợ chồng anh Minh – chị Hạnh, hơn 30 tuổi, là một ví dụ. Chị làm việc tại một ngân hàng trên phố Bà Triệu, anh là giảng viên Đại học Bách Khoa, hai con học tiểu học ở Linh Đàm. Muốn đổi sang căn hộ 2 phòng ngủ rộng rãi, tiện nghi để ở lâu dài, họ tìm suốt gần một năm nhưng quanh đây vẫn chưa có dự án đáp ứng. “Chuyển sang khu khác thì công việc của hai vợ chồng và việc học của các con sẽ bị đảo lộn,” anh Minh chia sẻ.

Trên thực tế, phía Nam Hà Nội không thiếu dự án mới, nhưng đa phần chỉ ở phân khúc trung cấp, quy mô nhỏ, tiện ích hạn chế. Cũng nổi lên một vài dự án đủ tiêu chuẩn cao cấp thì diện tích căn hộ lại khá khiêm tốn so với nhu cầu sống thực tế của khách hàng giai đoạn này.

Phải đến khi dự án Greenera Southmark xuất hiện, cư dân khu Nam mới có thể tìm được một không gian sống “cao cấp đúng nghĩa” ngay tại nơi mình gắn bó, thay vì phải băng ngang cả thành phố để “ở sướng”.

Greenera Southmark: Lời giải cho khoảng trống “sống sang, ở rộng” tại khu Nam

Tháng 7 vừa qua, dự án Greenera Southmark chính thức ra mắt, mang đến một làn gió mới mạnh mẽ cho thị trường phía Nam Hà Nội. Không chỉ bổ sung nguồn cung khan hiếm ở phân khúc cao cấp, dự án còn làm rõ khái niệm này bằng ba giá trị cốt lõi là: chất xanh trong không gian sống, chất sang trong tiêu chuẩn bàn giao và hệ tiện ích, cùng sự rộng rãi đúng chuẩn của căn hộ cao cấp. Điển hình là dòng căn hộ 2 phòng ngủ tại tòa LAVISH – lựa chọn lý tưởng cho những gia đình như vợ chồng anh Minh – chị Hạnh.

Với diện tích thông thủy gần 80m², căn hộ được thiết kế khoa học, không có không gian chết, từng mét vuông đều được tối ưu công năng, đảm bảo không gian sinh hoạt rộng rãi, tách biệt hợp lý giữa khu vực chung và riêng tư.

Bếp, bàn ăn và phòng khách được bố trí liên thông rộng rãi, kết nối trực tiếp với logia lớn, giúp ngôi nhà luôn ngập tràn ánh sáng và không khí tươi lưu chuyển mỗi ngày. Logia còn lại dành riêng cho nhu cầu phơi phóng – mùa hè tránh được nắng gắt trực diện, mùa đông vẫn đủ nhiệt để quần áo nhanh khô và giữ không gian ấm áp. Phòng ngủ master rộng gần 13,7m², vừa là nơi nghỉ ngơi của vợ chồng, vừa đủ chỗ cho một góc làm việc yên tĩnh. Phòng ngủ phụ có thể thiết kế nội thất thông minh, khéo léo sắp xếp đủ hai giường, tủ quần áo và góc học tập, tạo không gian sinh hoạt thoải mái cho cả hai con

Từng có giai đoạn, căn hộ 2 phòng ngủ diện tích nhỏ được ưa chuộng vì tổng giá thấp, dễ sở hữu. Nhưng khi ở lâu, bất cập dần lộ rõ: khó sắp xếp nội thất linh hoạt, con lớn lên thì không gian bí bách, buộc phải đổi nhà, kéo theo nhiều hệ lụy. Xu hướng đang trở lại với những căn 2 phòng ngủ diện tích rộng, đủ thoáng cho nhiều năm sử dụng. Và LAVISH đã trả cho thị trường một sản phẩm 2 phòng ngủ cao cấp đúng nghĩa: diện tích rộng, công năng tối ưu, dễ dàng thích nghi với mọi thay đổi của gia đình.

Căn hộ 2 phòng ngủ tại LAVISH không chỉ rộng rãi mà còn được hoàn thiện với tiêu chuẩn bàn giao cao cấp, chú trọng từng chi tiết để nâng tầm chất lượng sống. Cửa chính 1,5 cánh linh hoạt, thuận tiện vận chuyển đồ cồng kềnh, đồng thời đạt khả năng chống cháy 60 phút. Nội thất theo chuẩn thiết kế riêng Greenera Standard, sử dụng thiết bị từ các thương hiệu uy tín hàng đầu. Vật liệu xây dựng đáp ứng chuẩn EDGE cấp độ 1: gạch không nung, gỗ MDF E1 an toàn cho sức khỏe, kính low-e 2 lớp cách nhiệt – cách âm, giúp giảm tiêu thụ điện năng cho thiết bị làm mát và sưởi ấm.

Thiết kế cửa độc đáo 1,5 cánh cùng khả năng chống cháy đến 60 phút càng khẳng định chất “sống sang, ở sướng” tại Greenera Southmark

Không chỉ đáp ứng nhu cầu của gia đình 4 người, căn hộ 2 phòng ngủ tại LAVISH còn phù hợp với vợ chồng trẻ muốn an cư lâu dài mà không lo chật chội khi gia đình lớn hơn; người độc thân thành đạt cần tách biệt không gian sống – làm việc hoặc tận hưởng riêng; hay nhà đầu tư tìm sản phẩm dễ cho thuê tại khu Nam Hà Nội.

Với Greenera Southmark, bài toán của những gia đình giàu tiềm lực nhưng muốn an cư ngay tại khu Nam đã có lời giải: một không gian sống vừa sang trọng, vừa xanh mát, vừa rộng rãi – đủ để “ở sướng” lâu dài mà không phải đánh đổi sự thuận tiện.