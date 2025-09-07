Vì sao giá rau xanh tăng cao?

Những ngày gần đây, giá rau xanh tại chợ dân sinh ở Hà Nội tăng cao. Nguyên nhân được các tiểu thương đưa ra là nguồn cung khan hiếm do ảnh hưởng của mưa bão.

Đi chợ từ sớm để phục vụ bữa cơm cho gia đình, chị Nguyễn Thị Hương (phường Tương Mai, Hà Nội) cho biết các mặt hàng thịt, cá không có biến động đáng kể nhưng giá rau xanh tăng cao.

“Một mớ mồng tơi mọi ngày tôi mua 10 nghìn đồng, nay tăng lên 17 nghìn đồng. Rau muống từ 10 nghìn đồng/mớ tăng lên 25 nghìn đồng”, chị Hương kể.

Giá rau xanh tăng mạnh tại chợ dân sinh. Ảnh: Bảo Trâm.

Bà Lê Thảo (sống tại phố Đội Cấn, Hà Nội) sau khi ghé chợ dân sinh trên đường Nguyễn Khánh Toàn cho biết ngày thường súp lơ có giá 40 nghìn đồng/kg, nay tăng lên 60 nghìn đồng/kg. Ngô ngọt, bình thường 7 nghìn đồng/bắp, nay tăng lên 15 nghìn đồng/bắp.

Chị Thu Trang, chuyên mua thức ăn tại chợ Vĩnh Phúc (phường Ngọc Hà, Hà Nội) cũng cho hay giá rau xanh đã tăng giá nhiều ngày nay.

“Tôi mua mớ rau ngót có giá 15 nghìn đồng, trong khi ngày thường khoảng 10-12 nghìn đồng. Rau muống cũng tăng lên 15 nghìn đồng/mớ trong khi ngày thường 10 nghìn đồng”, chị Thu Trang nói.

Lý giải về sự tăng giá của mặt hàng rau xanh trong những ngày gần đây, tiểu thương tại chợ dân sinh cho biết thời tiết mưa bão gây mưa lớn thời gian qua đã ảnh hưởng tới mặt hàng rau xanh. Nguồn cung hạn chế nên giá cao hơn so với mọi hôm.

Còn theo một tiểu thương tại chợ Vĩnh Phúc, những ngày gần dịp rằm tháng 7, nhu cầu ăn uống của người dân cao hơn nên giá rau xanh tăng theo.

Rau xanh bị dập nát do mưa lớn, giá bán tăng lên

Nói với VietTimes, ông Nguyễn Tiến Hưng, Chủ tịch Công ty TNHH Thực phẩm sạch BigGreen Việt Nam - đơn vị chuyên cung cấp rau cho các cửa hàng bán lẻ rau xanh, bếp ăn tại khu vực Hà Nội và một số tỉnh thành phía bắc - cho biết do ảnh hưởng của đợt mưa lớn vừa qua, tất cả các loại rau mà hợp tác xã liên kết với công ty tại Hà Nội và khu vực lân cận gần như bị dập nát toàn bộ. Rau cải mơ, cải ngọt, cải chíp, mồng tơi gần như bị thiệt hại hoàn toàn.

Do đó, đối với các loại rau ăn lá, công ty phải chuyển về từ Mộc Châu, Sa Pa, Đà Lạt để đáp ứng nguồn cung. Do khan hiếm nguồn cung cải mơ - loại rau được nhiều người sử dụng trong bữa ăn gia đình - nên công ty phải nhập cải mèo từ khu vực miền núi để thay thế.

Dù phải nhập rau từ các địa phương ở xa, chịu phí vận chuyển cao hơn nhưng công ty chấp nhận “bù lỗ” một số loại rau để đảm bảo vẫn giữ nguyên giá bán ổn định cung cấp cho khách hàng. Cụ thể, một số loại rau cải hữu cơ theo chứng nhận của Mỹ có giá ổn định từ 25 nghìn đồng/300 gram, rau muống có chứng nhận VietGAP có giá khoảng 35 nghìn đồng/kg,...

Đóng gói các sản phẩm rau tại Hợp tác xã Sản xuất và Kinh doanh dịch vụ nông nghiệp Văn Đức. Ảnh: Trung Nguyên - hanoimoi.vn.

Ông Hưng cũng cho biết đối với các diện tích bị thiệt hại, bà con đang trồng lại rau. Tuy nhiên, với việc phải chờ 1 tuần nước mới rút, cần 3-5 ngày chờ khô đất, sau đó gieo hạt sẽ cần vài tháng mới có thể có lại rau ăn lá, nhất là các loại cải. Đối với các loại củ như su hào thì phải cần 60-70 ngày.

Còn với rau muống, theo ông Hưng, mặc dù chịu được nước dâng, đỡ thiệt hại hơn so với các loại rau khác nhưng sản lượng vẫn hạn chế so với nhu cầu lớn của sức tiêu thụ.

Một đơn vị khác là Hợp tác xã Sản xuất và Kinh doanh dịch vụ nông nghiệp Văn Đức (huyện Gia Lâm cũ, Hà Nội) cũng chịu thiệt hại do ảnh hưởng của bão số 5 vừa qua. Theo ông Nguyễn Văn Minh, Giám đốc của Hợp tác xã, mưa lớn kéo dài đã làm 20ha rau của Hợp tác xã bị dập nát, hư hỏng, chủ yếu là rau ăn lá: cải ngọt, cải ngồng, cải canh, rau mồng tơi,…

Bà con phải phá bỏ toàn bộ diện tích bị hư hỏng để làm lại đất. Còn với các loại quả như bầu, cà, mướp do gió va đập mạnh bị thâm hỏng, phải bỏ 1-2 lứa, cắt bỏ quả hỏng, đợi quả non lớn lên.

Ông Minh cho biết do rau quả bị thiệt hại, nguồn cung khan hiếm hơn nên giá bán rau của hợp tác xã cho các đối tác cũng tăng lên từ 40-50%.

“Do rau quả bị ảnh hưởng nên giá cải ngọt, cải ngồng của chúng tôi bán cho các siêu thị và chợ đầu mối tăng từ 8-9 nghìn/kg lên 14-15 nghìn/kg; cà, bầu từ 12-13 nghìn/kg lên 18 nghìn/kg. Mướp đắng tăng từ 17-18 nghìn/kg lên 20- 22 nghìn/kg,…”, Giám đốc của Hợp tác xã Văn Đức cho hay.