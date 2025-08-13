Hòa Minzy, Soobin Hoàng Sơn và dàn sao hội tụ trong Concert "Việt Nam trong tôi"

Nhân dịp 80 năm Quốc khánh, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức đại nhạc hội “Việt Nam trong tôi” vào ngày 26/8 tại Hà Nội. Sự kiện quy tụ nhiều nghệ sĩ nổi tiếng như Soobin Hoàng Sơn, Hòa Minzy...

Nhân kỷ niệm 80 năm Quốc khánh Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945 – 2/9/2025), Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch sẽ tổ chức đại nhạc hội trong chuỗi sự kiện triển lãm 80 năm Hành trình Độc lập – Tự do- Hạnh phúc với chủ đề “Việt Nam trong tôi”.

Đây là một phần trong chuỗi hoạt động Triển lãm thành tựu kinh tế - xã hội nhân dịp kỷ niệm 80 năm Ngày Quốc khánh nhằm tôn vinh giá trị lịch sử và tinh thần dân tộc.

Đại nhạc hội sẽ diễn ra lúc 20h ngày 26/8 tại Sân Bắc Trung tâm Triển lãm Việt Nam (Đông Anh, Hà Nội).

Hòa Minzy, Soobin Hoàng Sơn và dàn sao hội tụ trong đêm nhạc 80 năm ‘Việt Nam trong tôi’”. Ảnh: Báo Văn hóa.

Chương trình quy tụ nhiều nghệ sĩ nổi tiếng được giới trẻ yêu mến như: Soobin Hoàng Sơn, Hòa Minzy, Erik, Đức Phúc, Anh Tú, Quân AP, Dương Hoàng Yến và nhóm Chillies.

Chương trình là dịp để thế hệ trẻ cùng nhìn lại chặng đường 80 năm đầy gian lao nhưng cũng rất đỗi tự hào của đất nước. Từ cuộc Cách mạng tháng Tám thành công, Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc Tuyên ngôn độc lập khai sinh ra nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, cho đến hành trình xây dựng và bảo vệ Tổ quốc hôm nay.

Sự kiện cũng là dịp để nâng cao nhận thức, niềm tự hào dân tộc, tinh thần yêu nước, ý thức trách nhiệm của toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta về chặng đường 80 năm xây dựng, bảo vệ và phát triển đất nước.

Với chủ đề “Việt Nam trong tôi”, đêm nhạc là nơi các nghệ sĩ và khán giả cùng bày tỏ tình yêu Tổ quốc. Những ca khúc được lựa chọn không chỉ mang âm hưởng hào hùng của lịch sử mà còn thể hiện vẻ đẹp của con người, đất nước Việt Nam, khơi dậy niềm tự hào dân tộc trong mỗi người con đất Việt.

Dự kiến, khán giả có thể nhận vé miễn phí tại Nhà hát Lớn Hà Nội (số 1 Tràng Tiền) vào các ngày 20, 21, 22/8. Khi đến nhận vé, cần mang theo căn cước công dân. Đây là cơ hội để công chúng cùng hòa mình vào không gian âm nhạc trong niềm vui lớn của đất nước.