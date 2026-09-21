Tướng Đức được chọn làm lãnh đạo quân sự NATO, Berlin tăng tốc tái vũ trang

Tướng Carsten Breuer được chọn làm Chủ tịch Ủy ban Quân sự NATO từ năm 2027, trong lúc Đức đẩy mạnh tăng chi tiêu quốc phòng và xây dựng lực lượng quân sự mạnh hơn.

Tướng Carsten Breuer, Tổng thanh tra Quân đội Đức (Bundeswehr), được chọn làm Chủ tịch tiếp theo của Ủy ban Quân sự NATO trong bối cảnh các nước châu Âu đẩy mạnh củng cố năng lực quân sự với lý do cần tăng khả năng răn đe Nga.

Ông Breuer sẽ kế nhiệm Đô đốc Italy Giuseppe Cavo Dragone. Nhiệm kỳ 3 năm của vị tướng Đức dự kiến bắt đầu vào mùa hè năm 2027.

Các tham mưu trưởng quốc phòng của các nước thành viên NATO đã bỏ phiếu ủng hộ ông Breuer tại hội nghị thường niên của Ủy ban Quân sự NATO diễn ra ở Copenhagen, Đan Mạch, hôm thứ Bảy.

Ủy ban Quân sự là diễn đàn quân sự cấp cao nhất của NATO, nơi các lãnh đạo quân đội hàng đầu trong liên minh phối hợp về những nhiệm vụ mà lực lượng vũ trang các nước cần cùng thực hiện, đồng thời đưa ra khuyến nghị cho giới lãnh đạo chính trị của NATO.

Trên cương vị Tổng thanh tra Bundeswehr từ năm 2023, ông Breuer đã giám sát quá trình Đức đẩy mạnh tái vũ trang sau khi xung đột Nga-Ukraine leo thang. Bộ trưởng Quốc phòng Đức Boris Pistorius cho rằng việc ông Breuer được lựa chọn vào một trong những vị trí quân sự cấp cao nhất của NATO là sự “ghi nhận những biện pháp mà Đức đã triển khai để củng cố liên minh”.

Theo các ước tính được tờ Handelsblatt dẫn lại, Đức hiện đứng đầu trong số các thành viên NATO ở châu Âu về chi tiêu quân sự, với khoảng 125 tỷ euro (143 tỷ USD). Các quan chức Đức cũng đang nắm giữ ngày càng nhiều vị trí cấp cao trong cơ cấu chỉ huy quân sự của NATO.

Năm 2022, Thủ tướng Đức khi đó là Olaf Scholz tuyên bố một “bước ngoặt”, chấm dứt nhiều thập niên quân đội ngày càng tập trung vào các chiến dịch quân sự quy mô nhỏ ở nước ngoài thay vì nhiệm vụ phòng thủ lãnh thổ trên quy mô lớn.

Ông Friedrich Merz, người kế nhiệm ông Scholz trên cương vị Thủ tướng Đức vào tháng 5/2025, cam kết biến quân đội thành lực lượng quân sự truyền thống mạnh nhất châu Âu. Chính phủ liên minh của ông Merz sau đó sửa đổi các quy định về “phanh nợ” trong Hiến pháp Đức, qua đó miễn một phần đáng kể chi tiêu quân sự khỏi các giới hạn vay nợ.

Theo Viện Kinh tế Thế giới Kiel, Đức đã đặt mua khoảng 85 tỷ euro (97 tỷ USD) trang thiết bị quân sự trong năm 2025. Berlin cũng có kế hoạch nâng chi tiêu quốc phòng lên mức 3,5% GDP vào năm 2029.

Trong những tháng gần đây, một số nghị sĩ và quan chức Đức đề xuất khôi phục chế độ nghĩa vụ quân sự, vốn bị đình chỉ từ năm 2011, có thể ngay từ năm tới. Lý do được đưa ra là Bundeswehr đang thiếu nhân lực.

Nga nhiều lần tuyên bố không có ý định tấn công một thành viên NATO nếu trước đó không bị tấn công, đồng thời bác bỏ những cảnh báo ngược lại và cho rằng đó là những tuyên bố mang tính kích động chiến tranh. Moscow cũng cho rằng việc NATO gia tăng chi tiêu quân sự cho thấy các chính phủ phương Tây đang chuẩn bị cho khả năng đối đầu với Nga.

Phát biểu với báo giới hồi đầu tháng, Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov cho rằng kế hoạch của Thủ tướng Merz nhằm đưa Đức trở thành cường quốc quân sự hàng đầu châu Âu về thực chất tương đương với việc “tuyên chiến” với Nga. Ông Lavrov đồng thời cáo buộc Thủ tướng Đức không rút ra bài học từ lịch sử.

Theo RT