Nga công bố kết quả sơ bộ cuộc bầu cử Quốc hội

Nga kết thúc cuộc bầu cử Duma kéo dài 3 ngày, trong đó đảng Nước Nga Thống nhất dẫn đầu với gần 58% phiếu khi hơn một nửa số phiếu đã được kiểm.

Cuộc bỏ phiếu kéo dài 3 ngày tại Nga đã kết thúc, với cử tri lựa chọn 450 nghị sĩ Duma Quốc gia cùng hàng nghìn đại diện cấp khu vực và địa phương.

Theo Ủy ban Bầu cử Trung ương Nga (CEC), tỷ lệ cử tri đi bỏ phiếu cuối cùng đạt 56,66%. Khi hơn một nửa số phiếu đã được kiểm, đảng Nước Nga Thống nhất cầm quyền đang dẫn đầu với gần 58% số phiếu.

Đảng Cộng sản Nga (KPRF) đứng thứ hai với gần 14%, tiếp theo là đảng Dân chủ Tự do Nga (LDPR) với gần 9% và đảng Nhân dân Mới với gần 8%. Đảng Nước Nga Công bằng hiện chỉ vừa vượt ngưỡng 5% cần thiết để giành ghế tại Duma Quốc gia.

Xét theo tương quan giữa các đảng, thành phần của quốc hội Nga khóa mới nhiều khả năng sẽ không thay đổi đáng kể, khi các lực lượng còn lại được dự đoán không vượt qua được ngưỡng 5%.

Trong đêm 19 rạng sáng 20/9, Ukraine tiến hành một trong những đợt tập kích bằng máy bay không người lái (UAV) quy mô lớn nhất nhằm vào Moscow và khu vực xung quanh. Giới chức Nga cho rằng cuộc tấn công được thực hiện nhằm làm gián đoạn cuộc bầu cử.

Các điểm bỏ phiếu trên khắp nước Nga mở cửa từ ngày 18/9, bắt đầu tại vùng Viễn Đông rồi lần lượt dịch về phía tây theo 11 múi giờ của quốc gia này. Tại phần lớn các khu vực, cuộc bỏ phiếu kết thúc vào 20h ngày 20/9 theo giờ địa phương.

Hơn 111 triệu người đủ điều kiện bỏ phiếu tại Nga, trong khi khoảng 1,8 triệu công dân đã đăng ký bỏ phiếu ở nước ngoài.

Chủ tịch CEC Ella Pamfilova cho biết kết quả cuối cùng của cuộc bầu cử sẽ không được công bố sớm hơn ngày 25/9. Bà cũng cho biết hệ thống hạ tầng phục vụ bầu cử kỹ thuật số của Nga đã hứng chịu hơn 3.000 đợt tấn công từ chối dịch vụ phân tán (DDoS) trong thời gian bỏ phiếu.

Đêm 19 rạng sáng 20/9, Moscow và khu vực thủ đô hứng chịu một đợt tập kích UAV quy mô lớn từ Ukraine, khiến 2 dân thường thiệt mạng và gây hư hại cho một nhà máy lọc dầu, các tòa nhà dân cư cùng một số cơ sở hạ tầng dân sự, theo Moscow.

Thị trưởng Moscow Sergei Sobyanin gọi đây là cuộc tấn công “chưa từng có”, với hơn 1.600 UAV tham gia. Ông cáo buộc cuộc tập kích nhằm phá hoại cuộc bầu cử nhưng khẳng định mục tiêu này đã không đạt được.

Toàn bộ 450 ghế tại Duma Quốc gia đều được đưa ra bầu cử. Một nửa số ghế được phân bổ theo danh sách ứng viên của các đảng trên phạm vi liên bang, trong khi 225 nghị sĩ còn lại được bầu trực tiếp tại các đơn vị bầu cử một đại biểu.

Có 10 đảng tham gia tranh cử theo danh sách đảng. Theo quy định, các đảng thường phải giành ít nhất 5% số phiếu để được phân bổ ghế trong Duma.

Cuộc bầu cử quốc hội lần này diễn ra đồng thời với hơn 2.200 cuộc bầu cử cấp khu vực và địa phương, với khoảng 20.700 vị trí và chức vụ được đưa ra tranh cử.

Trong tổng số 89 khu vực của Nga, 11 khu vực tiến hành bầu người đứng đầu, trong đó 8 nơi tổ chức bỏ phiếu trực tiếp. Ngoài ra, cử tri tại 39 khu vực bầu cơ quan lập pháp địa phương.

Tổng thống Vladimir Putin bỏ phiếu trực tuyến từ văn phòng tại Điện Kremlin hôm 18/9. Trong bài phát biểu hôm 16/9, ông kêu gọi người dân tham gia bầu cử, nhấn mạnh các nghị sĩ được lựa chọn cho nhiệm kỳ 5 năm tới sẽ “định hình tương lai của chúng ta” và “tiếng nói của mỗi cử tri đều quan trọng”.

Hình thức bỏ phiếu điện tử từ xa được triển khai tại 33 khu vực. Trong đó, 32 khu vực sử dụng nền tảng điện tử cấp liên bang, còn Moscow vận hành hệ thống riêng.

Hơn 4 triệu người đã đăng ký bỏ phiếu từ xa thông qua hệ thống liên bang. Tính đến 16h31 ngày 18/9 theo giờ Moscow, hơn 2,5 triệu phiếu điện tử đã được ghi nhận.

Công dân Nga ở nước ngoài có thể bỏ phiếu tại 333 điểm bỏ phiếu ở 152 quốc gia. Phần lớn các điểm này chỉ hoạt động trong ngày 20/9.

Bà Pamfilova cho biết hơn 4 triệu người đã bỏ phiếu sớm tại 12 khu vực, nơi các hình thức bỏ phiếu đặc biệt được áp dụng do lo ngại về an ninh. Các khu vực này gồm Cộng hòa Nhân dân Donetsk (DPR), Cộng hòa Nhân dân Lugansk (LPR), các vùng Kherson và Zaporozhye, cùng 8 khu vực của Nga nằm gần vùng xung đột Ukraine.

Ngoài ra, khoảng 260.000 người đã bỏ phiếu sớm tại 37 khu vực khác, chủ yếu là những nơi xa xôi hoặc khó tiếp cận.

Cư dân tại DPR, LPR, Kherson và Zaporozhye lần đầu tiên tham gia bầu Duma Quốc gia kể từ khi các vùng này được Nga tuyên bố sáp nhập sau các cuộc trưng cầu ý dân năm 2022.

Cuộc bầu cử diễn ra trong bối cảnh Nga vẫn đang tiến hành chiến dịch quân sự tại Ukraine. Tại những khu vực nằm gần tiền tuyến, các biện pháp an ninh đặc biệt được áp dụng để bảo đảm hoạt động bỏ phiếu.

Theo RT