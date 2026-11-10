Vàng thế giới tăng mạnh, vượt mốc 4.100 USD/ounce

Giá vàng thế giới vượt mốc 4.100 USD/ounce

Theo dữ liệu từ Goldprice, giá vàng thế giới sáng 10/11 giao dịch ở mức 4.146 USD/ounce, tăng khoảng 77 USD/ounce so với mức 4.069 USD/ounce sáng 9/11. Kim loại quý tiếp tục đà phục hồi và vượt ngưỡng 4.100 USD/ounce sau nhiều phiên biến động mạnh.

Quy đổi theo tỷ giá 25.700 đồng/USD, giá vàng thế giới tương đương khoảng 128,5 triệu đồng/lượng, cao hơn khoảng 2 triệu đồng/lượng so với mức 126,5 triệu đồng/lượng sáng 9/11.

Giá vàng thế giới sáng 10/11 tăng lên 4.146 USD/ounce, cao hơn khoảng 77 USD/ounce so với sáng 9/11. Ảnh: Getty.

So với tuần trước, khi giá vàng ở mức khoảng 3.934 USD/ounce vào sáng 4/11, kim loại quý hiện cao hơn khoảng 212 USD/ounce, tương đương 5,4%. Tuy nhiên, trong vòng 30 ngày, Goldprice ghi nhận giá vàng giảm 99,55 USD/ounce, tương đương 2,39%.

Diễn biến này cho thấy lực mua đang trở lại mạnh mẽ sau giai đoạn điều chỉnh cuối tháng 10. Việc giá vàng vượt mốc 4.100 USD/ounce và tiến gần ngưỡng 4.150 USD/ounce là tín hiệu phục hồi đáng chú ý.

Tuy nhiên, mức giảm gần 2,4% trong vòng 30 ngày cho thấy thị trường vẫn chưa hoàn toàn thoát khỏi áp lực điều chỉnh, trong khi biến động mạnh có thể tiếp diễn khi giá tiếp cận các vùng cao hơn.

Giá vàng trong nước sáng 10/11

Trước giờ mở cửa phiên giao dịch sáng 10/11, giá vàng miếng SJC tại SJC và DOJI đang được niêm yết ở mức 138,2-141,2 triệu đồng/lượng mua vào - bán ra. Bảo Tín Minh Châu niêm yết ở mức 136,8-141,2 triệu đồng/lượng.

Chênh lệch mua - bán vàng miếng tại SJC và DOJI cùng ở mức 3 triệu đồng/lượng, còn Bảo Tín Minh Châu ở mức 4,4 triệu đồng/lượng.

Đối với vàng nhẫn, SJC niêm yết vàng nhẫn 9999 ở mức 136,8-140,8 triệu đồng/lượng mua vào - bán ra. DOJI niêm yết nhẫn tròn 9999 ở mức 137-141 triệu đồng/lượng, trong khi Bảo Tín Minh Châu ở mức 136,8-140,8 triệu đồng/lượng.

Chênh lệch mua - bán vàng nhẫn tại SJC, DOJI và Bảo Tín Minh Châu cùng ở mức 4 triệu đồng/lượng. DOJI có giá bán vàng nhẫn cao nhất trong nhóm khảo sát, ở mức 141 triệu đồng/lượng, cao hơn SJC và Bảo Tín Minh Châu cùng 200.000 đồng/lượng.