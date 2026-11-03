Giá vàng hôm nay tăng mạnh

Giá vàng miếng SJC tăng 1,2 triệu đồng/lượng

Sáng 3/11, giá vàng miếng SJC tại SJC và DOJI cùng được niêm yết ở mức 138,2-141,2 triệu đồng/lượng mua vào - bán ra. Bảo Tín Minh Châu niêm yết ở mức 135,7-141,2 triệu đồng/lượng. Chênh lệch mua - bán vàng miếng tại SJC và DOJI cùng ở mức 3 triệu đồng/lượng, còn Bảo Tín Minh Châu ở mức 5,5 triệu đồng/lượng. So với sáng 2/11, giá vàng miếng tại SJC, DOJI và Bảo Tín Minh Châu cùng tăng 1,2 triệu đồng/lượng ở cả 2 chiều.

Đối với vàng nhẫn, SJC niêm yết vàng nhẫn 9999 ở mức 134-138 triệu đồng/lượng mua vào - bán ra. DOJI niêm yết nhẫn tròn 9999 ở mức 135,5-139,5 triệu đồng/lượng, trong khi Bảo Tín Minh Châu ở mức 135,7-139,7 triệu đồng/lượng. So với sáng 2/11, giá vàng nhẫn tại SJC và Bảo Tín Minh Châu cùng tăng 1,2 triệu đồng/lượng ở cả 2 chiều.

Tại DOJI, giá vàng nhẫn tăng 500.000 đồng/lượng ở cả chiều mua vào và bán ra. Chênh lệch mua - bán vàng nhẫn tại SJC, DOJI và Bảo Tín Minh Châu cùng ở mức 4 triệu đồng/lượng. Bảo Tín Minh Châu có giá bán vàng nhẫn cao nhất trong nhóm khảo sát, ở mức 139,7 triệu đồng/lượng, cao hơn DOJI 200.000 đồng/lượng và cao hơn SJC 1,7 triệu đồng/lượng.

Giá vàng thế giới tiếp tục phục hồi

Theo dữ liệu từ Goldprice, giá vàng thế giới sáng 3/11 giao dịch ở mức 3.944 USD/ounce, tăng khoảng 44 USD/ounce so với mức 3.900 USD/ounce của sáng 2/11. Kim loại quý tiếp tục phục hồi sau đợt giảm mạnh cuối tháng 10, tiến gần ngưỡng 3.950 USD/ounce.

Quy đổi theo tỷ giá 25.980 đồng/USD, giá vàng thế giới tương đương khoảng 123,5 triệu đồng/lượng, cao hơn khoảng 1,3 triệu đồng/lượng so với mức 122,2 triệu đồng/lượng của sáng 2/11.

Giá vàng thế giới sáng 3/11 tăng lên 3.944 USD/ounce, cao hơn khoảng 44 USD/ounce so với sáng 2/11. Ảnh: Bloomberg.

So với tuần trước, khi giá vàng ở mức khoảng 4.000 USD/ounce, kim loại quý hiện thấp hơn khoảng 56 USD/ounce, tương đương 1,4%. Trong vòng 30 ngày, Goldprice ghi nhận giá vàng giảm 244 USD/ounce, tương đương 5,9%.

Diễn biến này cho thấy giá vàng thế giới đang lấy lại đà phục hồi sau đợt bán tháo cuối tháng 10. Dù tăng gần 70 USD/ounce trong hai buổi sáng liên tiếp, kim loại quý vẫn chưa trở lại mốc 4.000 USD/ounce.

Khoảng cách với ngưỡng này đã thu hẹp đáng kể, nhưng xu hướng phục hồi vẫn cần thêm tín hiệu xác nhận sau giai đoạn biến động mạnh.

Giá vàng trong nước sáng 3/11

Trước giờ mở cửa phiên giao dịch sáng 3/11, giá vàng miếng SJC tại SJC và DOJI đang được niêm yết ở mức 137-140 triệu đồng/lượng mua vào - bán ra. Bảo Tín Minh Châu niêm yết ở mức 134,5-140 triệu đồng/lượng.

Chênh lệch mua - bán vàng miếng tại SJC và DOJI cùng ở mức 3 triệu đồng/lượng, còn Bảo Tín Minh Châu ở mức 5,5 triệu đồng/lượng.

Đối với vàng nhẫn, SJC niêm yết vàng nhẫn 9999 ở mức 132,8-136,8 triệu đồng/lượng mua vào - bán ra. DOJI niêm yết nhẫn tròn 9999 ở mức 135-139 triệu đồng/lượng, trong khi Bảo Tín Minh Châu ở mức 134,5-138,5 triệu đồng/lượng.

Chênh lệch mua - bán vàng nhẫn tại SJC, DOJI và Bảo Tín Minh Châu cùng ở mức 4 triệu đồng/lượng. DOJI có giá bán vàng nhẫn cao nhất trong nhóm khảo sát, ở mức 139 triệu đồng/lượng, cao hơn Bảo Tín Minh Châu 500.000 đồng/lượng và cao hơn SJC 2,2 triệu đồng/lượng.