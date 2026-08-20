Văn Phú - xây nền tảng vững chắc cho giai đoạn phát triển mới

Phát triển từng bước với mong muốn mỗi dự án khi đưa ra thị trường đều được đầu tư chỉn chu giúp CTCP Phát triển Bất động sản Văn Phú tạo niềm tin với khách hàng và nhà đầu tư.

Nỗ lực này còn giúp doanh nghiệp tự tin vào sự phát triển trong chu kỳ mới của thị trường bất động sản Việt Nam - giai đoạn của chiến lược đầu tư giá trị.

Phát triển bền vững trong giai đoạn mới

Năm 2026, thị trường bất động sản Việt Nam ghi nhận dấu hiệu điều chỉnh với thanh khoản chững lại, mặt bằng giá phân hóa, trong khi tâm lý nhà đầu tư thận trọng hơn trước biến động mới.

Theo chuyên gia, năm nay là giai đoạn xuất hiện “điểm gãy” mang tính cấu trúc trên thị trường với trọng tâm xu hướng phân tách sản phẩm thành 2 nhóm, gồm: Sản phẩm mang tính đầu cơ, thiếu giá trị sử dụng thực tế; sản phẩm có khả năng khai thác, tạo dòng tiền ổn định, pháp lý rõ ràng.

Thay đổi mang tính cấu trúc trên thị trường buộc các nhà phát triển bất động sản phải tái định vị chiến lược phát triển, phương thức quản trị và tập trung nghiên cứu - phát triển sản phẩm gắn với giá trị sử dụng thực tế. Với Công ty Cổ phần Phát triển Bất động sản Văn Phú, định hướng này được thể hiện trong chiến lược phát triển 10 năm (2023-2032) khi yếu tố “con người” được đặt ở trung tâm và là điểm khởi đầu của mọi giá trị.

Theo đó, mỗi dự án hay công trình kiến trúc không dừng lại ở mục tiêu đáp ứng nhu cầu an cư của khách hàng, mà hướng tới kiến tạo không gian sống - nơi bồi đắp tinh thần, gắn kết cộng đồng, kế thừa bản sắc văn hóa địa phương và đồng hành cùng họ trong nhiều năm.

Đây cũng là yếu tố nền tảng giúp ban lãnh đạo doanh nghiệp tự tin theo đuổi tầm nhìn “bất động sản vị nhân sinh” với 2 dòng sản phẩm chính là Vlasta và Vlasta Premier.

Trong đó, dòng sản phẩm Vlasta với 2 dự án tiêu biểu là Vlasta - Thủy Nguyên (Hải Phòng) và Vlasta - Sầm Sơn (Thanh Hóa) được phát triển dựa trên 3 giá trị cốt lõi, gồm: Không gian bền vững, gắn kết cộng đồng, giàu bản sắc nhằm đáp ứng nhu cầu của nhóm khách hàng có nhu cầu an cư, kinh doanh và tích sản.

Điều đó được cụ thể hóa bằng yếu tố rất thực tế tại dự án: Được phát triển tại địa phương có tiềm năng tăng trưởng dài hạn như Thanh Hóa và Thủy Nguyên (Hải Phòng); nằm tại vị trí thuận tiện cho việc đi làm, đi học, khám chữa bệnh; nội khu có đầy đủ công viên, siêu thị, không gian sinh hoạt để cư dân không phải di chuyển quá nhiều; căn nhà được thiết kế tối ưu công năng, đón ánh sáng tự nhiên.

Bài toán tài chính cũng được doanh nghiệp tính toán kỹ lưỡng, từ đơn giá trên mỗi mét vuông, tổng giá trị sản phẩm, chính sách thanh toán, gói vay đến chi phí quản lý nhằm giúp khách hàng cảm thấy đang sở hữu sản phẩm có giá trị tương xứng và an tâm gắn bó lâu dài.

Các dự án thuộc dòng sản phẩm Vlasta do Văn Phú phát triển.

Dòng sản phẩm Vlasta Premier với dự án đầu tiên tại TP.HCM là Vlasta Premier - Phú Thuận (TP.HCM) cũng được phát triển với triết lý tương tự. Điểm khác biệt là triết lý "vị nhân sinh" được thể hiện thông qua 3 giá trị cốt lõi, gồm: Không gian tinh giản, kết nối chất sống sâu sắc, bản sắc tiên phong nhằm đáp ứng nhu cầu của nhóm khách hàng có nhiều trải nghiệm và thành tựu nhất định.

Giá trị này được thể hiện qua bản thiết kế của đội ngũ kiến trúc sư với ưu tiên chất lượng không gian sống. Cụ thể, mỗi tầng chỉ có 11 căn hộ nhưng được bố trí 7 thang máy. Không gian bên trong căn hộ cũng được thiết kế để đón gió và ánh sáng tự nhiên từ sông Sài Gòn, sông Đồng Nai cùng hệ sinh thái xanh đặc trưng của khu vực phía nam TP.HCM.

Hơn nữa, mật độ căn hộ thấp giúp đội ngũ thiết kế tích hợp nhiều tiện ích mang tính cá nhân hóa như clubhouse, không gian tiếp khách riêng, co-working space, khu luyện tập cùng dịch vụ quản lý tài sản và hỗ trợ khai thác sau khi bàn giao.

“Mục tiêu của chúng tôi không chỉ dừng ở việc tạo ra một nơi để ở, mà hướng tới hình thành cộng đồng có chất lượng sống cao và có khả năng gia tăng giá trị bền vững theo thời gian”, lãnh đạo Văn Phú chia sẻ.

Vun đắp nền móng, hướng tới tương lai

Lựa chọn phát triển bền vững không dễ, nhất là trong bối cảnh vĩ mô tồn tại nhiều khó khăn, tạo áp lực về dòng tiền và hiệu quả đầu tư. Một trong những yếu tố giúp doanh nghiệp nhận được sự đồng thuận từ đối tác lẫn cổ đông, theo đại diện Văn Phú, là tham gia xếp hạng tín nhiệm từ sớm và duy trì xếp hạng dài hạn ở mức BB+ với triển vọng ổn định trong nhiều năm. Bên cạnh đó, việc chủ động công bố thông tin tài chính kèm tiến độ dự án đang triển khai xây dựng và bán hàng cũng là “điểm cộng” trong mắt nhà đầu tư.

Các dự án thuộc dòng sản phẩm Vlasta Premier hướng đến sự riêng tư và chất lượng sống tinh tế.

Lựa chọn phát triển từng bước thay vì “chạy đua” mở rộng quy mô và thị phần giúp doanh nghiệp có nguồn thu ổn định. Điều này còn tạo nền tảng tài chính vững chắc để doanh nghiệp không ngừng mở rộng quỹ đất “sạch” tại tỉnh thành có nhiều chuyển biến tích cực về kinh tế - xã hội, qua đó tạo nguồn dự án “gối đầu” trong những năm kế tiếp.

3 dự án góp phần quan trọng trong việc tạo ra mức doanh thu 1.136,8 tỷ đồng trong 6 tháng đầu năm 2026 gồm Vlasta - Thuỷ Nguyên (Hải Phòng), khu nhà ở liền kề TT39-40 (Hà Nội), Vlasta Premier - Phú Thuận. Cả 3 đều được ban lãnh đạo doanh nghiệp nghiên cứu chọn quỹ đất, lập quy hoạch, thiết kế kiến trúc, quản lý vận hành… từ nhiều năm trước, góp phần không nhỏ vào việc tiết giảm khoản chi phí trong bối cảnh chi phí vốn và bảng giá đất điều chỉnh tăng sau từng năm.

Hiện doanh nghiệp đang triển khai loạt dự án tại Hà Nội, TP.HCM và một số tỉnh thành khác như: Dự án tại Bắc Ninh; dự án tại xã Tân Nhựt, TP.HCM; dự án tại phường Phước Thắng, TP.HCM; dự án phường Nhà Bè, TP.HCM; dự án Đại Phước, Đồng Nai… Tất cả đều đang được đẩy mạnh thực hiện, trong đó không ít dự án đã được chấp thuận nhà đầu tư và đủ điều kiện pháp lý để sẵn sàng phát triển.

Bên cạnh đó, dự án BT đoạn tuyến từ đường Phạm Văn Đồng đến nút giao Gò Dưa - quốc lộ 1 (phường Thủ Đức) kết nối vành đai 2 với hạ tầng của TP.HCM đang được tháo gỡ từng bước. Tính tới cuối tháng 6/2026, doanh nghiệp đã nhận 2/5 lô đất đối ứng tại trung tâm TP.HCM để triển khai đầu tư xây dựng và kinh doanh thu hồi vốn.

Cụ thể, lô đất số 132 đường Đào Duy Từ, phường Diên Hồng với diện tích hơn 10.000 m2 được quy hoạch xây chung cư kết hợp thương mại dịch vụ; lô đất số 12 đường Kỳ Đồng, phường Nhiêu Lộc với diện tích gần 1.000 m2 được quy hoạch xây nhà ở kết hợp văn phòng. Đây là nguồn bổ sung không nhỏ cho doanh nghiệp trong bối cảnh giá đất đầu vào liên tục tăng cao.

Với nền tảng tích lũy vững chắc về quỹ đất, năng lực triển khai và triết lý phát triển bền vững, Văn Phú từng bước khẳng định hướng đi đúng đắn của mình. Sự kiên định với giá trị thực và cách tiếp cận thận trọng giúp doanh nghiệp tạo dựng nội lực ổn định trong dài hạn. Đây chính là nền tảng quan trọng để Văn Phú tự tin bước vào giai đoạn phát triển mới với nhiều cơ hội phía trước.