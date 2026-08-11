Thấy gì từ việc Moody's nâng xếp hạng tín nhiệm cho SeABank?

Moody's Ratings vừa nâng nhiều hạng mục xếp hạng tín nhiệm của Ngân hàng TMCP Đông Nam Á (SeABank) và điều chỉnh triển vọng từ “Ổn định” lên “Tích cực”.

Đằng sau quyết định này không chỉ là sự thay đổi về các chỉ số xếp hạng, mà còn phản ánh cách một tổ chức xếp hạng quốc tế nhìn nhận năng lực tài chính, quản trị rủi ro và triển vọng phát triển của Ngân hàng trong giai đoạn tới.

Năng lực nội tại là yếu tố quyết định

Mới đây, Moody's đã nâng Xếp hạng Tín dụng Cơ bản (BCA) của SeABank từ B1 lên Ba3; nâng Xếp hạng Rủi ro Đối tác (CRRs) lên Ba2 và Đánh giá Rủi ro Đối tác (CR) dài hạn lên Ba2 (cr). Đồng thời, tổ chức này giữ nguyên xếp hạng Ba3 đối với Tiền gửi dài hạn và Xếp hạng Nhà phát hành nhưng nâng triển vọng từ “Ổn định” lên “Tích cực”.

Theo Moody's, việc nâng BCA phản ánh năng lực tín dụng nội tại của SeABank đã được cải thiện nhờ vào chất lượng tài sản ổn định và nền tảng vốn vững chắc. Điểm đáng chú ý là tổ chức này không nhấn mạnh vào quy mô tài sản hay tốc độ tăng trưởng, mà tập trung vào những yếu tố quyết định sự bền vững của ngân hàng.

Trước tiên là chất lượng tài sản. Moody's cho rằng, SeABank đã duy trì được chất lượng tài sản ổn định trong bối cảnh môi trường kinh doanh còn nhiều thách thức. Báo cáo của tổ chức này cũng kỳ vọng dư nợ quá hạn mới sẽ phát sinh ở mức thấp trong 12-18 tháng tới. Điều này cho thấy, Ngân hàng đang kiểm soát tốt rủi ro tín dụng, đồng thời duy trì chất lượng danh mục cho vay - yếu tố có ảnh hưởng trực tiếp đến khả năng sinh lời và mức độ an toàn của hệ thống.

Yếu tố thứ hai là nền tảng vốn được củng cố. Moody's dự báo tỷ lệ vốn chủ sở hữu hữu hình trên tổng tài sản có rủi ro (TCE/RWA) của SeABank sẽ tiếp tục duy trì trên 12%, tương đương nhiều ngân hàng cùng nhóm xếp hạng. Một nền tảng vốn vững giúp ngân hàng có năng lực chống chịu rủi ro tốt hơn, đồng thời tạo dư địa để mở rộng hoạt động kinh doanh mà vẫn đảm bảo các yêu cầu an toàn vốn.

Bên cạnh đó, Moody's đánh giá cao hiệu quả quản trị rủi ro của SeABank. Đây là điểm đáng chú ý bởi trong vài năm gần đây, năng lực quản trị rủi ro của các tổ chức tín dụng thường được sử dụng là thước đo đánh giá xếp hạng tín nhiệm hơn là tốc độ tăng trưởng. Một ngân hàng có thể tăng trưởng nhanh trong ngắn hạn, nhưng chỉ những ngân hàng duy trì được chất lượng tài sản, kiểm soát tốt rủi ro và củng cố vốn mới có khả năng cải thiện hồ sơ xếp hạng trong dài hạn. Việc Moody's nâng BCA cho thấy SeABank đang đáp ứng tốt hơn những tiêu chí này.

“Cú hích” cho uy tín và triển vọng phát triển của SeABank

Nếu việc nâng BCA phản ánh những gì SeABank đã cải thiện, thì việc Moody's điều chỉnh triển vọng từ “Ổn định” lên “Tích cực” lại cho thấy kỳ vọng của tổ chức xếp hạng đối với giai đoạn tiếp theo.

Trong hệ thống xếp hạng tín nhiệm, triển vọng (Outlook) không phản ánh hiện trạng mà thể hiện đánh giá về xu hướng tín dụng trong khoảng 12-18 tháng tới. Việc nâng triển vọng lên “Tích cực” đồng nghĩa Moody's cho rằng SeABank có khả năng tiếp tục cải thiện hồ sơ xếp hạng nếu duy trì các nền tảng hiện nay.

Một trong những cơ sở cho đánh giá này là chiến lược đa dạng hóa nguồn vốn của SeABank. Moody's cho rằng, việc mở rộng tiếp cận các nguồn vốn trung và dài hạn từ các định chế tài chính quốc tế sẽ giúp Ngân hàng nâng cao tính ổn định của cơ cấu huy độngvà tạo thêm dư địa cho tăng trưởng trong những năm tới. Đây là lợi thế quan trọng trong bối cảnh các ngân hàng ngày càng phải cân đối giữa tăng trưởng tín dụng và yêu cầu đảm bảo thanh khoản.

Việc Moody's nâng Xếp hạng Rủi ro Đối tác và Đánh giá Rủi ro Đối tác lên Ba2 cũng mang ý nghĩa vượt ra ngoài câu chuyện về xếp hạng. Các chỉ số này phản ánh mức độ tin cậy của ngân hàng trong các giao dịch với định chế tài chính, đối tác và nhà đầu tư quốc tế. Khi mức độ tín nhiệm được cải thiện, SeABank có thêm điều kiện thuận lợi trong việc mở rộng hợp tác, tiếp cận nguồn vốn quốc tế và nâng cao vị thế trên thị trường tài chính.

Đối với các nhà đầu tư, kết quả đánh giá của Moody's là một nguồn tham chiếu quan trọng khi xem xét sức khỏe tài chính và triển vọng của ngân hàng. Còn với các đối tác quốc tế, xếp hạng tín nhiệm là một trong những cơ sở để quyết định hợp tác, cấp vốn hoặc tham gia các giao dịch tài chính. Vì vậy, việc được nâng hạng không chỉ mang ý nghĩa về mặt hình ảnh mà còn có thể tạo ra những lợi thế thực chất trong hoạt động kinh doanh.

Ở góc độ rộng hơn, câu chuyện của SeABank cũng phản ánh xu hướng thay đổi trong cách các tổ chức xếp hạng đánh giá ngành ngân hàng. Thay vì tập trung vào tốc độ tăng trưởng hay quy mô tài sản, các tiêu chí như chất lượng tài sản, nền tảng vốn, quản trị rủi ro và khả năng phát triển bền vững đang trở thành yếu tố quyết định.

Vì vậy, việc Moody's nâng nhiều hạng mục xếp hạng và điều chỉnh triển vọng lên “Tích cực” không chỉ ghi nhận những cải thiện mà SeABank đã đạt được, mà còn phản ánh niềm tin rằng Ngân hàng đang đi đúng hướng trong quá trình củng cố nền tảng tài chính và quản trị theo các chuẩn mực quốc tế. Trong bối cảnh ngành ngân hàng bước vào giai đoạn cạnh tranh dựa nhiều hơn vào chất lượng và sự bền vững, đây sẽ là những lợi thế quan trọng giúp SeABank nâng cao vị thế trên thị trường.