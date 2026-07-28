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SABECO và VFF ký thỏa thuận tiếp tục hợp tác chiến lược, tiếp sức cho bóng đá Việt Nam đến năm 2029

Thu Thuy
Thu Thuy

Sáng 28/7, Tổng công ty CP Bia - Rượu - Nước giải khát Sài Gòn (SABECO) và Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) đã ký thỏa thuận gia hạn và nâng tầm hợp tác chiến lược giai đoạn 2026-2029.

SABECO và VFF ký thỏa thuận gia hạn và nâng tầm hợp tác chiến lược giai đoạn 2026-2029.
SABECO và VFF ký thỏa thuận gia hạn và nâng tầm hợp tác chiến lược giai đoạn 2026-2029.

Theo thỏa thuận mới, SABECO tiếp tục là Đối tác độc quyền trong ngành bia của các Đội tuyển Bóng đá Quốc gia Việt Nam, gồm đội tuyển nam, đội tuyển nữ và đội tuyển U23.

Thỏa thuận này sẽ tiếp nối quan hệ hợp tác giữa SABECO và VFF được thiết lập từ năm 2022. Việc gia hạn được kỳ vọng bổ sung thêm nguồn lực cho các đội tuyển trong quá trình chuẩn bị, tập huấn và tham dự các giải đấu trong nước, khu vực và quốc tế, đồng thời góp phần thúc đẩy sự phát triển bền vững của bóng đá Việt Nam.

Phát biểu tại lễ ký kết, ông Lester Tan Teck Chuan, Tổng giám đốc SABECO nói rất vinh dự khi Bia Saigon tiếp tục được VFF lựa chọn là đối tác độc quyền ngành bia của các đội tuyển quốc gia Việt Nam, đồng thời mong muốn góp phần vào sự phát triển bền vững của bóng đá Việt Nam.

Theo Phó Chủ tịch VFF Nguyễn Trung Kiên, việc hai bên tiếp tục gia hạn và nâng tầm quan hệ hợp tác thể hiện sự tin tưởng, gắn kết sau nhiều năm đồng hành. Sự hỗ trợ của SABECO góp phần tạo thêm nguồn lực để các đội tuyển chuẩn bị, tập huấn và hướng tới những mục tiêu cao hơn tại các đấu trường khu vực và châu lục.

Tổng Thư ký VFF Nguyễn Văn Phú cho rằng việc tiếp tục hợp tác trong ba năm tới cho thấy hiệu quả của mối quan hệ giữa hai bên. Theo ông, sự đồng hành của SABECO không chỉ góp phần tăng cường nguồn lực cho bóng đá Việt Nam mà còn tiếp thêm động lực để các đội tuyển quốc gia hướng tới những mục tiêu mới, đồng thời lan tỏa các giá trị tích cực của thể thao tới người hâm mộ và cộng đồng.

Từ khi thiết lập quan hệ hợp tác vào năm 2022, SABECO và thương hiệu Bia Saigon đã đồng hành cùng các đội tuyển bóng đá quốc gia Việt Nam tại nhiều giải đấu. Doanh nghiệp cũng triển khai một số chương trình hướng tới thể thao và cộng đồng, trong đó có sáng kiến “Việt Nam thắng vàng” năm 2022 và chương trình “Vinh quang thể thao Việt Nam” giai đoạn 2023-2025.

Từ khóa:

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