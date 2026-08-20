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“Viết câu chuyện - Một Thành phố”: Kể chuyện TP.HCM từ những ký ức riêng

Yến Linh
Yến Linh

Cuộc thi “Viết câu chuyện, một Thành phố” do Tri Thức - Znews và One Central Saigon đồng tổ chức, ghi nhận những câu chuyện đẹp, ý nghĩa và mang dấu ấn cá nhân về TP.HCM.

Mỗi người đến với TP.HCM bằng một câu chuyện khác nhau.

Có người sinh ra và lớn lên nơi đây, có người chọn thành phố làm điểm bắt đầu cho một hành trình mới. Có người lưu giữ ký ức về một góc phố thân quen, có người tìm thấy nơi đây cơ hội để xây dựng sự nghiệp, gia đình và những ước mơ của riêng mình.

Những câu chuyện tưởng như rất riêng ấy, khi gặp nhau, lại cùng bồi đắp nên bản sắc thành phố - một TP. Hồ Chí Minh năng động, rộng mở, nghĩa tình và không ngừng chuyển mình trong kỷ nguyên mới.

Nhân kỷ niệm 50 năm thành phố mang tên Bác, One Central Saigon phối hợp cùng Tạp chí điện tử Tri thức tổ chức Cuộc thi “Viết câu chuyện, một Thành phố”. Đây là một hoạt động để tất cả người dân TP. Hồ Chí Minh cùng kể lại những câu chuyện chân thực, đầy cảm xúc: từ ký ức, con người, văn hóa đến những đổi thay trong hành trình 50 năm phát triển. Cuộc thi nằm trong chuỗi sự kiện “Our beloved Ho Chi Minh City”, như một lời tri ân dành cho thành phố và những con người đã cùng nhau làm nên bản sắc của nơi đây.

Cuộc thi nằm trong chuỗi sự kiện “Our beloved Ho Chi Minh City”, như một lời tri ân dành cho thành phố và những con người đã cùng nhau làm nên bản sắc của nơi đây.
Cuộc thi nằm trong chuỗi sự kiện “Our beloved Ho Chi Minh City”, như một lời tri ân dành cho thành phố và những con người đã cùng nhau làm nên bản sắc của nơi đây. ​

Một thành phố, nhiều câu chuyện

TP.HCM không chỉ được định hình bởi những công trình vươn cao, những tuyến đường không ngừng mở rộng hay một nhịp sống luôn chuyển động. Diện mạo thành phố có thể đổi thay theo thời gian, nhưng điều làm nên một TP.HCM đáng nhớ vẫn là những con người đã sống, làm việc và gửi lại một phần câu chuyện của mình nơi đây.

Đó là những người thức dậy từ sớm để bắt đầu một ngày làm việc; những gia đình đã qua nhiều thế hệ, lớn lên cùng từng đổi thay của thành phố. Những người trẻ rời quê, mang theo hoài bão và niềm tin vào một cơ hội mới. Và cả những người từ phương xa tìm đến, rồi ở lại, để TP.HCM dần trở thành một phần quê hương của mình.

Mỗi người một hành trình, mỗi ký ức một lát cắt. Khi đặt cạnh nhau, chúng tạo nên chân dung một thành phố vừa năng động, rộng mở, vừa hào sảng, nhân hậu và trọng nghĩa. Vì thế, cuộc thi mở ra 3 hướng câu chuyện để người tham gia lựa chọn.

- Sự thay da đổi thịt của TP.HCM trong suốt 50 năm hội nhập và đổi mới.

- Những câu chuyện về nhịp sống đời thường và tính cách con người thành phố: hào sảng, nhân hậu, trọng nghĩa.

- Những kỷ niệm khó quên trong suốt quá trình trưởng thành và lập nghiệp ở TP.HCM.

Cuộc thi là một hoạt động chia sẻ ý nghĩa để tất cả người dân Tp. Hồ Chí Minh cùng kể lại những câu chuyện chân thực, đầy cảm xúc
Cuộc thi là một hoạt động chia sẻ ý nghĩa để tất cả người dân Tp. Hồ Chí Minh cùng kể lại những câu chuyện chân thực, đầy cảm xúc

Không giới hạn người tham gia, cuộc thi dành cho công dân Việt Nam và người có quốc tịch nước ngoài đang sinh sống, làm việc tại Việt Nam. Bài dự thi viết bằng tiếng Việt, dài từ 200 đến 1.000 từ. Tác giả có thể gửi kèm hình ảnh minh họa, với yêu cầu ảnh là ảnh chụp thực tế và không có sự can thiệp của AI.

Giải thưởng cho những câu chuyện đáng nhớ

Đồng hành cùng cuộc thi là Hội đồng Giám khảo gồm nhà văn Tống Phước Bảo, nhà văn Phan Hồn Nhiên, cùng các đại diện của Znews: anh Nguyễn Thanh Hưng, chị Đỗ Thị Thu Hiền và anh Phạm Nguyễn Tuấn An.

Mỗi tác phẩm được nhìn nhận qua ba tiêu chí: tính chân thực (40%), giá trị nội dung (40%) và chất lượng trình bày (20%), để những câu chuyện được chọn thể hiện sự chân thành, và mang dấu ấn riêng.

Từ những bài dự thi, Hội đồng Giám khảo sẽ tuyển chọn 100 tác phẩm xuất sắc nhất. Cơ cấu giải thưởng gồm:

- 01 Giải Nhất: MacBook Pro

- 03 Giải Nhì: iPhone 17 Pro

- 06 Giải Ba: AirPods 4

- 90 Giải Khuyến khích: Mỗi giải gồm một bộ quà tặng độc quyền từ Masterise Group.

Đặc biệt, Top 100 tác phẩm sẽ được vinh danh và giới thiệu đến công chúng tại Công viên 23/9, trong khuôn khổ chuỗi sự kiện Our Beloved Ho Chi Minh City, để những câu chuyện cá nhân có cơ hội trở thành một phần của ký ức chung về thành phố.

50 năm vừa đủ dài để TP.HCM thay đổi diện mạo, vừa đủ sâu để mỗi thế hệ lưu giữ những ký ức riêng và góp chúng vào lịch sử đời sống của đô thị. Không chỉ hiện diện như một biểu tượng mới tại tọa độ gốc TP.HCM, One Central Saigon khởi xướng cuộc thi như một lời tri ân dành cho thành phố và những con người đã cùng nhau tạo nên bản sắc nơi đây, nơi quá khứ được trân trọng, hiện tại được lắng nghe và những ước mơ tiếp tục được viết nên.

Có thể là hình ảnh về nhà chọc trời và văn bản cho biết 'ONE CENTRAL SAIGON MASTERISEH MASTERISEHOMES HOMES ドャン MỞ RA TRĂM NĂM GIÁ TRỊ'

“Viết câu chuyện, một Thành phố” chính thức nhận bài từ 19/8 đến 31/8/2026.

Nếu TP.HCM đã từng cho bạn một câu chuyện, đây là lúc kể lại cùng nhau.

Tìm hiểu thể lệ cuộc thi tại: https://bit.ly/468NCoR

Đăng ký tham gia tại: https://s.masterisegroup.com/Viet-cau-chuyen-mot-thanh-pho Fanpage One Central Saigon: bit.ly/4qvru1y

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