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Ecopark ra mắt Rừng Phượng: Khi thiên nhiên là “người thầy” thứ hai của trẻ

Yến Linh
Yến Linh

Trong bối cảnh nhiều gia đình hiện đại không chỉ tìm kiếm một ngôi nhà mà còn tìm kiếm môi trường tốt nhất để con trưởng thành, Ecopark giới thiệu phân khu Rừng Phượng tại Eco Retreat, lấy giáo dục làm trung tâm quy hoạch.

Tại đây, ngoài trường Phổ thông liên cấp (PTLC) Edison 22.000m2, trường mầm non 7.000m2, những khoảng xanh và không gian cộng đồng đều được kiến tạo để trở thành một phần trong hành trình học hỏi và lớn lên của trẻ.

Eco Retreat là khu đô thị trị liệu, phục hồi và tái tạo rộng 220 ha, ở cửa ngõ phía Tây TP.HCM, cách Bến Bạch Đằng khoảng 30 phút di chuyển qua Đại lộ Võ Văn Kiệt và cao tốc TP.HCM – Trung Lương.

Rừng Phượng – Phân khu giáo dục toàn diện đầu tiên tại Eco Retreat. Ảnh: Phương Nguyên.
Rừng Phượng – Phân khu giáo dục toàn diện đầu tiên tại Eco Retreat. Ảnh: Phương Nguyên.

Khi thiên nhiên là người thầy thứ hai của trẻ

Trong nhiều năm, khi nhắc đến giáo dục, phần lớn các bậc phụ huynh sẽ nghĩ đến việc chọn trường tốt, chương trình học tốt hay giáo viên chất lượng. Thế nhưng, ngày càng nhiều nghiên cứu về sự phát triển trẻ em chỉ ra rằng, những gì định hình một đứa trẻ không chỉ đến từ lớp học, mà còn từ chính môi trường sống mỗi ngày.

Một con đường an toàn để trẻ tự đi bộ đến trường, một công viên nơi trẻ có thể chạy nhảy sau giờ học, một khu vườn để cùng cha mẹ chăm sóc cây cối hay một quảng trường luôn ngập tiếng cười của những đứa trẻ cùng trang lứa… là những “người thầy” thứ hai, là những "lớp học" âm thầm nhưng bền bỉ, góp phần hình thành nhân cách, khả năng sáng tạo và kỹ năng xã hội của trẻ.

Rừng Phượng nằm trong đại đô thị Eco Retreat với trường học làm trung tâm. Ảnh: Phương Nguyên.
Rừng Phượng nằm trong đại đô thị Eco Retreat với trường học làm trung tâm. Ảnh: Phương Nguyên.

Theo ông Nguyễn Đức Cảnh – Tổng giám đốc DB Group - Nhà sáng lập Ecopark, nếu trước đây, cha mẹ lựa chọn nơi ở dựa trên khoảng cách đến nơi làm việc thì ngày nay, ngày càng nhiều gia đình bắt đầu đặt một câu hỏi khác: môi trường nào sẽ giúp con mình lớn lên hạnh phúc hơn? Đó cũng là triết lý được Ecopark theo đuổi khi phát triển phân khu Rừng Phượng tại Eco Retreat.

Khi đô thị kiến tạo những cung đường đến trường đẹp nhất

Rừng Phượng thuộc phân khu Mùa Lễ Hội – cửa ngõ đại đô thị Eco Retreat, với trục giao thông xương sống là đại lộ quảng trường rộng 40m, dễ dàng kết nối các phân khu khác. Trung tâm của Rừng Phượng là 2 cụm trường học: PTLC Edison rộng 22.000m2, đào tạo học sinh từ lớp 1-12 và khu đất 7.000m2 dành cho giáo dục mầm non, tất cả đều trong bán kính đi bộ của trẻ nhỏ để biến mỗi ngày đến trường là một ngày vui, khám phá.

Trẻ có thể đi bộ, đạp xe tới trường tại Rừng Phượng, Eco Retreat. Ảnh: Phương Nguyên.
Trẻ có thể đi bộ, đạp xe tới trường tại Rừng Phượng, Eco Retreat. Ảnh: Phương Nguyên.

Ngay từ khi bước ra khỏi ngôi nhà, trẻ có thể đạp xe; đi bộ từ các tuyến đi bộ, công viên sau nhà để ra đại lộ. Các tuyến đại lộ 30 m và 40 m đều được thiết kế dành 6 m cho vỉa hè kết hợp khoảng lùi trước của các căn nhà tạo nên cung đường đi bộ rộng rãi, an toàn, rợp bóng cây xanh; kết nối trực tiếp đến trường học, quảng trường trung tâm, các khu vườn chủ đề và hệ thống không gian xanh rộng lớn của đại đô thị.

Sau giờ học, hành trình trưởng thành của trẻ vẫn tiếp tục. Những khu vườn cộng đồng, vườn trái cây trở thành nơi trẻ học cách quan sát thiên nhiên, kết nối với bạn bè. Các tuyến dạo bộ và sân chơi giúp trẻ rèn luyện thể chất mỗi ngày một cách tự nhiên, thay vì phụ thuộc vào các lớp học kỹ năng hay hoạt động trong nhà.

Ngay cả việc cùng cha mẹ đi dạo dưới những tán cây, trò chuyện về một bông hoa vừa nở hay ngắm hoàng hôn trên mặt nước cũng là những khoảnh khắc giáo dục giàu giá trị mà không giáo trình nào có thể thay thế. Ở đó, thiên nhiên không chỉ là cảnh quan, mà trở thành một phần của quá trình nuôi dưỡng cảm xúc và nhân cách.

Vườn trái cây là sân chơi, gắn kết trẻ với bạn bè, người thân sau giờ học. Ảnh: Phương Nguyên.
Vườn trái cây là sân chơi, gắn kết trẻ với bạn bè, người thân sau giờ học. Ảnh: Phương Nguyên.

Mỗi ngày tại Rừng Phượng đều là một ngày học. Một đứa trẻ lớn lên không chỉ nhờ những bài giảng, mà còn nhờ những trải nghiệm lặp lại mỗi ngày. Đó là cảm giác an tâm khi được tự đi bộ đến trường. Là niềm vui khi có thể gặp bạn bè ngay dưới sân nhà. Là sự tò mò khi khám phá một khu vườn mới. Là ý thức bảo vệ môi trường được hình thành từ việc chăm sóc một cái cây hay nhặt một chiếc lá rơi. Những điều tưởng như rất nhỏ ấy lại chính là nền tảng của tư duy độc lập, khả năng thích ứng và sự tự tin – những năng lực ngày càng được đánh giá cao trong thế giới hiện đại.

Với cách tiếp cận đó, Rừng Phượng không chỉ hướng đến việc tạo ra một nơi ở cho các gia đình có con nhỏ, mà còn kiến tạo một môi trường nơi trẻ được phát triển toàn diện cả về trí tuệ, thể chất lẫn cảm xúc.

Đô thị nuôi dưỡng tuổi thơ

Trong hành trình tìm kiếm nơi an cư, giá trị của một ngôi nhà thường được đo bằng vị trí, thiết kế hay tiềm năng gia tăng giá trị. Nhưng với nhiều gia đình trẻ, có lẽ thước đo quan trọng hơn là những ký ức mà con cái sẽ mang theo khi trưởng thành.

Không gian sống xanh mướt tại Eco Retreat sau hơn một năm khởi công. Ảnh: Phương Nguyên.
Không gian sống xanh mướt tại Eco Retreat sau hơn một năm khởi công. Ảnh: Phương Nguyên.
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Eco Retreat dành diện tích lớn cho cảnh quan, mặt nước. Ảnh: Phương Nguyên.

Một tuổi thơ được tự do chạy dưới những hàng cây, được lớn lên cùng thiên nhiên, được học hỏi từ cộng đồng và được hình thành những thói quen sống tích cực mỗi ngày là giá trị không thể quy đổi bằng những con số. Đó cũng là lý do các đô thị đáng sống trên thế giới luôn dành phần đẹp nhất cho trẻ em và Rừng Phượng được hình thành – không chỉ để xây thêm những ngôi nhà, mà để kiến tạo một môi trường sống nơi giáo dục hiện diện trong từng con đường, từng khoảng xanh và từng khoảnh khắc đời thường.

Trẻ lớn lên giữa môi trường giáo dục hiện đại, môi trường tự nhiên sinh thái và môi trường cộng đồng văn minh tại Rừng Phượng, Eco Retreat. Ảnh: Phương Nguyên.
Trẻ lớn lên giữa môi trường giáo dục hiện đại, môi trường tự nhiên sinh thái và môi trường cộng đồng văn minh tại Rừng Phượng, Eco Retreat. Ảnh: Phương Nguyên.

Bà Lê Tuệ Minh, Tổng giám đốc Tập đoàn Đầu tư giáo dục Innochain, Chủ tịch Hệ thống Trường phổ thông liên cấp Edison cũng cho hay: Từ thực tế 10 năm đồng hành với thương hiệu Ecopark tại trường PTLC Edison (thành phố xanh Ecopark, Hưng Yên), bà nhận thấy những đứa trẻ lớn lên giữa không gian sống xanh, trong lành, chủ động hơn trong việc đến trường, có nhiều giờ đồng hồ kết nối với thiên nhiên sẽ có tâm hồn tươi mới, giàu cảm xúc hơn, từ đó việc tiếp thu kiến thức cũng hiệu quả hơn, nâng cao kỹ năng giải quyết vấn đề, sống một cách cởi mở hơn.

Tại Eco Retreat, nhà trường cũng mong muốn nâng cao kỹ năng trải nghiệm, tự chủ, sáng tạo, xây dựng học sinh có thể trở thành công dân toàn cầu.

Biệt thự Rừng Phượng nép mình dưới những tán cây. Ảnh: Phương Nguyên.
Biệt thự Rừng Phượng nép mình dưới những tán cây. Ảnh: Phương Nguyên.
Nhà phố vườn trẻ trung, hiện đại tại Rừng Phượng. Ảnh: Phương Nguyên.
Nhà phố vườn trẻ trung, hiện đại tại Rừng Phượng. Ảnh: Phương Nguyên.

Bên cạnh hệ cảnh quan được thiết kế thân thiện với trẻ em, Rừng Phượng còn mang phong cách kiến trúc hiện đại với đa dạng loại hình sản phẩm như nhà phố đại lộ, nhà phố vườn, biệt thự song lập và biệt thự đơn lập, diện tích từ 80 m2 - 370 m2, đáp ứng nhu cầu của nhiều gia đình.

Khách hàng quan tâm phân khu Rừng Phượng, Eco Retreat có thể liên hệ một trong 20 đại lý chính thức để được thông tin, hỗ trợ, tư vấn.

Từ khóa:

#Ecopark #bất động sản xanh #Eco Retreat

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