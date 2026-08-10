Sáu năm không nhận lương: Cam kết thiện nguyện 3 tỷ đồng của Chủ tịch Đông Tây Barbershop

Thay vì trao khoản tài trợ lớn trong một thời điểm, anh Nguyễn Hoài Thanh – Chủ tịch Công ty Cổ phần Đông Tây Barbershop Việt Nam lựa chọn đồng hành dài hạn.

Theo cam kết vừa được công bố, toàn bộ lương hằng tháng của anh - tương đương 40,6 triệu đồng, sẽ được chuyển vào Quỹ Hội Chữ thập đỏ TP.HCM liên tục trong 72 tháng. Sau sáu năm, tổng giá trị tài trợ dự kiến đạt 3 tỷ đồng.

Cam kết thiện nguyện 3 tỷ đồng của doanh nhân trẻ

Ngày 6/8, Lễ ký kết tài trợ giữa Công ty Cổ phần Đông Tây Barbershop Việt Nam và Hội Chữ thập đỏ TP.HCM được tổ chức tại thành phố Hồ Chí Minh. Khoản tiền 40,6 triệu đồng được trao tặng cùng ngày, mở đầu cho hành trình thiện nguyện kéo dài đến năm 2032.

Toàn bộ nguồn kinh phí này sẽ được ưu tiên cho các chương trình hỗ trợ trẻ em, góp phần thực hiện nhiều hoạt động nhân đạo như: Hỗ trợ chi phí điều trị cho trẻ em mắc bệnh hiểm nghèo có hoàn cảnh khó khăn, trao học bổng cho học sinh vượt khó, hỗ trợ trẻ em tại các vùng bị ảnh hưởng bởi thiên tai, trang bị sách vở, dụng cụ học tập, nhu yếu phẩm cũng như các chương trình chăm sóc sức khỏe dành cho trẻ em.

Đây cũng là các hoạt động được Hội Chữ thập đỏ TP.HCM triển khai thường xuyên, hướng tới những đối tượng dễ bị tổn thương nhất trong cộng đồng.

Lễ ký kết tài trợ giữa Công ty Cổ phần Đông Tây Barbershop Việt Nam và Hội Chữ thập đỏ TP.HCM.

Chia sẻ về quyết định dành toàn bộ tiền lương cho hoạt động thiện nguyện, anh Nguyễn Hoài Thanh – Chủ tịch Đông Tây Barbershop cho biết: “Điều tôi mong muốn không phải là tạo nên một khoản tài trợ gây chú ý trong ngắn hạn, mà là xây dựng nguồn kinh phí ổn định để các chương trình dành cho trẻ em duy trì liên tục.”

Theo Hội Chữ thập đỏ TP.HCM, chương trình tài trợ được hai bên thống nhất triển khai theo hình thức tiếp nhận định kỳ hàng tháng nhằm bảo đảm nguồn lực ổn định cho các hoạt động nhân đạo.

Toàn bộ kinh phí do anh Nguyễn Hoài Thanh đóng góp sẽ được Hội tiếp nhận và sử dụng đúng mục đích theo nội dung đã thống nhất.

Đại diện Hội cho biết việc đồng hành lâu dài của doanh nghiệp và cá nhân nhà tài trợ có ý nghĩa thiết thực đối với công tác an sinh xã hội, giúp Hội chủ động hơn trong việc xây dựng kế hoạch, triển khai các chương trình hỗ trợ trẻ em về y tế, giáo dục và chăm sóc đời sống, đồng thời bảo đảm tính liên tục của các hoạt động.

Theo anh Nguyễn Hoài Thanh (ở giữa), một doanh nghiệp chỉ thực sự phát triển khi tăng trưởng kinh doanh đi cùng trách nhiệm xã hội.

Từ trách nhiệm của doanh nhân đến văn hóa sẻ chia của doanh nghiệp

Bên cạnh hoạt động kinh doanh, Đông Tây Barbershop nhiều năm qua theo đuổi định hướng phát triển gắn với trách nhiệm xã hội. Đơn vị duy trì chính sách trích 15% lợi nhuận hằng năm để triển khai các chương trình an sinh xã hội trên nhiều lĩnh vực.

Từ năm 2018 đến nay, Đông Tây Barbershop đã thực hiện nhiều hoạt động vì cộng đồng như: Cắt tóc miễn phí cho trẻ em và người lao động có hoàn cảnh khó khăn; Xây trường học, trao tặng áo ấm cho học sinh vùng cao; Hỗ trợ chỗ ở miễn phí cho sinh viên; Đào tạo nghề barber không thu học phí cho thanh niên có hoàn cảnh đặc biệt; Tổ chức các chương trình làm sạch bãi biển, trồng cây xanh và tạo việc làm ổn định cho hàng nghìn lao động trẻ.

Đông Tây Barbershop thực hiện nhiều hoạt động an sinh xã hội xuyên suốt gần một thập kỷ hình thành, phát triển.

Trưởng thành từ trong gian khó, tuổi thơ của anh Nguyễn Hoài Thanh gắn với những ngày đi bộ hàng chục km để đến trường. Năm 9 tuổi, anh đã lên TP.HCM làm thuê đủ mọi nghề, từ đánh giày, chạy bàn, rửa bát thuê... cho đến làm công nhân may, xe ôm để phụ giúp gia đình và tự trang trải cuộc sống.

Những trải nghiệm đó giúp anh thấu hiểu giá trị của một cơ hội đối với những đứa trẻ kém may mắn.

“Tôi từng được xã hội cưu mang, nhận sự giúp đỡ của nhiều người trong giai đoạn khó khăn. Vì vậy, khi doanh nghiệp phát triển, tôi luôn nghĩ mình cần có trách nhiệm trao lại cơ hội cho những người đang cần nó”, anh nói.

Giá trị bền vững của doanh nghiệp nằm ở những đóng góp thiết thực cho cộng đồng.

Cam kết dành toàn bộ tiền lương trong sáu năm để ủng hộ Hội Chữ thập đỏ TP.HCM được xem là một bước tiếp nối trong định hướng phát triển của Đông Tây.

Theo kế hoạch, trong 72 tháng liên tiếp sẽ có thêm 72 khoản đóng góp được chuyển đến Hội Chữ thập đỏ TP.HCM, góp phần mang đến học bổng, chi phí điều trị, nhu yếu phẩm và nhiều cơ hội tốt đẹp hơn cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn. Với Chủ tịch Đông Tây Barbershop, đó chính là cam kết đồng hành lâu dài cùng cộng đồng.