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KienlongBank bước vào giai đoạn mới, mô hình phục vụ theo xu hướng ngân hàng hiện đại

Yến Linh
Yến Linh

KienlongBank sẽ dừng hoạt động một số phòng giao dịch tại nhiều địa phương theo lộ trình chuyển đổi mô hình phục vụ. Đây là bước đi chiến lược nằm trong hoạt động số hoá của Ngân hàng và đẩy mạnh hệ thống giao dịch tự động X-Digi “Ngân hàng không ngủ” tại hơn 100 điểm giao dịch được triển khai trong thời gian qua.

KienlongBank bước vào giai đoạn mới, mô hình phục vụ theo xu hướng ngân hàng hiện đại

Theo thông tin công bố và lộ trình chuyển đổi mô hình phục vụ, KienlongBank sẽ đóng cửa 10 phòng giao dịch: PGD Trảng Bàng, PGD Châu Thành, PGD Đức Hòa; PGD Hàm Tiến; PGD Vĩnh Thạnh; PGD Trà Quýt; PGD Vũng Liêm; PGD Thoại Sơn; PGD Phước Long; PGD Thới Bình. Đối với khách hàng đang giao dịch tại các đơn vị này, Ngân hàng cho biết mọi sản phẩm, dịch vụ vẫn được cung cấp đầy đủ tại các chi nhánh và phòng giao dịch khác của KienlongBank trên cùng địa bàn hoặc khu vực lân cận, bảo đảm hoạt động giao dịch diễn ra liên tục và quyền lợi của khách hàng không bị ảnh hưởng. Ngân hàng sẽ tiếp tục thực hiện các thủ tục theo quy định của Ngân hàng Nhà nước và thủ tục pháp lý theo quy định.

Theo KienlongBank, đây là một phần trong lộ trình chuyển đổi mô hình phục vụ đã được Ngân hàng chuẩn bị trong nhiều năm, song hành với quá trình đầu tư vào công nghệ, dữ liệu và trí tuệ nhân tạo (AI). Mục tiêu là từng bước xây dựng mô hình ngân hàng vận hành thông minh, đáp ứng sự thay đổi trong hành vi giao dịch và nhu cầu ngày càng đa dạng của khách hàng.

Một trong những dấu mốc của quá trình này là việc KienlongBank đưa vào vận hành Không gian giao dịch thế hệ mới "All in One", chuyển từ mô hình "ngân hàng giao dịch" sang "ngân hàng trải nghiệm". Cùng với đó, AI Teller trên nền tảng ngân hàng số X-Digi và hệ thống STM (Smart Teller Machine) được triển khai nhằm mở rộng khả năng phục vụ đa kênh, giúp khách hàng có thể tiếp cận các dịch vụ ngân hàng linh hoạt hơn mà không còn phụ thuộc hoàn toàn vào thời gian hay địa điểm giao dịch truyền thống.

Trong bối cảnh giao dịch số ngày càng phổ biến, giá trị của một ngân hàng hiện đại không còn được đo bằng số lượng điểm giao dịch, mà ở khả năng mang đến trải nghiệm xuyên suốt giữa các kênh trực tiếp và nền tảng số. Việc điều chỉnh mạng lưới vì vậy được thực hiện song song với quá trình đầu tư vào công nghệ và phát triển các mô hình phục vụ thế hệ mới, hướng tới trải nghiệm thuận tiện và linh hoạt hơn cho khách hàng.

Việc chuyển đổi mô hình phục vụ được triển khai đồng thời với quá trình đổi mới vận hành trên nền tảng công nghệ. Hiện AI Teller trên nền tảng X-Digi có thể tự động hóa khoảng 80% quy trình giao dịch, góp phần nâng cao khoảng 30% hiệu suất vận hành, đồng thời mở rộng khả năng phục vụ khách hàng 24/7. Dữ liệu và AI cũng đang được ứng dụng trong quản trị rủi ro, tối ưu quy trình và phát triển các sản phẩm theo hướng cá nhân hóa.

Đại diện KienlongBank cho biết: "Chuyển đổi số không đơn thuần là ứng dụng công nghệ vào quy trình hiện hữu mà là quá trình đổi mới cách ngân hàng phục vụ khách hàng. Mỗi khoản đầu tư vào công nghệ đều hướng tới mục tiêu giúp khách hàng tiếp cận dịch vụ thuận tiện hơn, đồng thời tạo điều kiện để nguồn lực của Ngân hàng được phân bổ hiệu quả hơn giữa các kênh phục vụ."

Trong chiến lược phát triển giai đoạn 2026-2030, KienlongBank tiếp tục theo đuổi mục tiêu xây dựng mô hình "Bank Lightly - Live Easy", lấy dữ liệu làm nền tảng, công nghệ làm động lực và trải nghiệm khách hàng làm trung tâm. Theo đó, Ngân hàng sẽ tiếp tục mở rộng ứng dụng AI trong hoạt động kinh doanh và quản trị, phát triển các nền tảng số, đồng thời hoàn thiện mô hình phục vụ theo hướng đa kênh nhằm đáp ứng xu hướng giao dịch ngày càng linh hoạt của khách hàng.

Theo lộ trình chuyển đổi mô hình phục vụ, KienlongBank sẽ đóng cửa một số phòng giao dịch tại các điểm gồm: PGD Trảng Bàng, PGD Châu Thành, PGD Đức Hòa (Đơn vị tiếp quản Chi nhánh Long An); PGD Hàm Tiến (Đơn vị tiếp quản Chi nhánh Bình Thuận); PGD Vĩnh Thạnh (Đơn vị tiếp quản Chi nhánh Cần Thơ); PGD Trà Quýt (Đơn vị tiếp quản Chi nhánh Sóc Trăng); PGD Vũng Liêm (Đơn vị tiếp quản Chi nhánh Vĩnh Long); PGD Thoại Sơn (Đơn vị tiếp quản Chi nhánh An Giang); PGD Phước Long (Đơn vị tiếp quản Chi nhánh Bạc Liêu); PGD Thới Bình (Đơn vị tiếp quản Chi nhánh Cà Mau).

Quyền lợi của khách hàng đang giao dịch tại các đơn vị vẫn được Ngân hàng đảm bảo đầy đủ tại các đơn vị tiếp quản trên địa bàn, khu vực lân cận. Để được hỗ trợ hoặc thêm thông tin chi tiết, Quý khách hàng vui lòng liên hệ Hotline 24/7: 1900 6929.

Từ khóa:

#KienlongBank #Ngân hàng Thương mại Cổ phần Kiên Long

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