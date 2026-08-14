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VPBank SME CEO Bootcamp: Chiến lược có đủ sức tạo tăng trưởng?

Yến Linh
Yến Linh

Trong hai ngày của học phần đầu tiên CEO Bootcamp do VPBank SME tổ chức, các nhà lãnh đạo doanh nghiệp liên tục đặt chiến lược của mình dưới ba phép thử: có tạo ra lợi thế đủ khác biệt, có khiến khách hàng sẵn sàng trả tiền và tổ chức có đủ năng lực biến lời hứa đó thành kết quả hay không.

Ngày 10–11/8 tại TP.HCM, học phần đầu tiên của CEO Bootcamp chính thức diễn ra với chủ đề chiến lược, mở đầu chuỗi ba chương trình đào tạo chuyên sâu được VPBank SME triển khai trong tháng 8 và tháng 9/2026.

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Phần đầu tiên của CEO Bootcamp chính thức diễn ra ngày 10-11/8.

Tham gia dẫn dắt chương trình là Giáo sư Quý Huy – Giáo sư Chiến lược tại INSEAD từ năm 1998, thuộc top 1,1% các nhà khoa học được trích dẫn nhiều nhất trong lĩnh vực Kinh doanh & Quản trị theo Stanford/Elsevier năm 2024 – và TS. Lê Huỳnh Phương Thục, CEO & Founder Talent Connect Plus, với hơn 28 năm kinh nghiệm điều hành tại các tập đoàn đa quốc gia như Unilever, Castrol BP, L'Oréal và Guardian.

Xuyên suốt hai ngày, câu hỏi được đặt ra không phải doanh nghiệp có chiến lược hay chưa, mà là: chiến lược ấy có thực sự đủ sức sống để tạo ra tăng trưởng bền vững hay không?

“Muốn trở thành số 1” chưa phải là chiến lược

Ngay từ phiên đầu tiên, Giáo sư Quý Huy đưa các CEO trở lại một khái niệm tưởng quen thuộc: chiến lược là gì?

Theo ông, những mục tiêu như trở thành số 1 thị trường, dẫn đầu về thị phần hay trở thành doanh nghiệp sáng tạo nhất mới chỉ là “wishlist” – danh sách mong muốn. Một chiến lược thực sự phải cho thấy doanh nghiệp lựa chọn làm gì, không làm gì, tạo ra giá trị như thế nào và cuối cùng thu nhận được bao nhiêu giá trị từ những gì mình tạo ra.

Lợi thế cạnh tranh được nhìn như một hệ thống các lựa chọn liên kết với nhau, và để kiểm tra sức mạnh của hệ thống đó, các CEO được giới thiệu mô hình VRIO với bốn câu hỏi: nguồn lực của doanh nghiệp có giá trị (V – Value), có hiếm (R – Rarity), có khó sao chép (I – Imitability) và tổ chức đã được thiết kế đủ tốt để khai thác (O – Organization) lợi thế ấy hay chưa.

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Giáo sư Quý Huy – Giáo sư Chiến lược tại INSEAD.

Một sản phẩm tốt nhưng đối thủ nào cũng làm được sẽ nhanh chóng quay về cạnh tranh giá. Một lợi thế hiếm và khó bắt chước nhưng tổ chức không đủ năng lực vận hành cũng khó tạo ra kết quả ở quy mô lớn.

Chiến lược chỉ có giá trị khi khách hàng sẵn sàng trả tiền

Nếu ngày đầu tiên đặt trọng tâm vào năng lực cạnh tranh, ngày thứ hai trong học phần đầu tiên của Bootcamp đưa các CEO đến một phép thử khác: khách hàng thực sự nhận được gì?

TS. Lê Huỳnh Phương Thục yêu cầu học viên tạm rời khỏi góc nhìn bên trong doanh nghiệp để trả lời bốn câu hỏi về Value Proposition (giá trị cung cấp cho khách hàng): doanh nghiệp mang lại giá trị gì, giải quyết vấn đề nào, cung cấp sản phẩm nào cho từng nhóm khách hàng và sản phẩm đó đáp ứng nhu cầu gì.

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TS Lê Huỳnh Phương Thục.

Một trong những insight (sự thấu hiểu) được chỉ ra tại lớp là trường hợp có doanh nghiệp sở hữu tới khoảng 120.000 khách hàng nhưng “người mua không phải người dùng, còn người dùng lại không quyết định mua”. Nếu không phân biệt hai nhóm này, doanh nghiệp rất khó thiết kế trải nghiệm đủ phù hợp để gia tăng mức độ sử dụng và giá trị vòng đời khách hàng.

Thay vì chỉ nhìn doanh thu tổng, CEO được yêu cầu tách từng phân khúc để xác định nhóm nào tạo doanh số, nhóm nào thực sự tạo lợi nhuận và khách hàng đang trả tiền cho yếu tố gì.

Từ đây, câu hỏi chiến lược thay đổi: doanh nghiệp muốn tối đa hóa doanh thu hay đang ở giai đoạn cần tối ưu lợi nhuận? Nếu mục tiêu thay đổi, mô hình kinh doanh và cách phân bổ nguồn lực cũng phải thay đổi.

CEO mang chính doanh nghiệp mình ra “stress test”

Điểm khác biệt của VPBank SME Bootcamp nằm ở việc lý thuyết liên tục được đặt ra để giải quyết các vấn đề thực tế của doanh nghiệp.

Doanh nghiệp vật liệu xây dựng được hỏi về biên lợi nhuận, công nợ và vòng quay hàng tồn kho. Doanh nghiệp tự động hóa công nghiệp phải chứng minh vì sao những năng lực như AI, IoT hay dịch vụ chuyên nghiệp thực sự hiếm và khó bị sao chép. Một doanh nghiệp thức ăn thủy sản cao cấp được chất vấn về cách sử dụng vốn, tính khả thi của kế hoạch đầu tư và bài toán kế nhiệm người sáng lập.

Với doanh nghiệp suất ăn công nghiệp, thảo luận không dừng ở việc “thức ăn ngon” mà đi sâu đến an toàn thực phẩm, vệ sinh dụng cụ, sự đồng nhất giữa các điểm phục vụ và khả năng chuẩn hóa trải nghiệm khi mở rộng.

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Các học viên sôi nổi thực hành tại lớp.

Theo Giáo sư Quý Huy, một chiến lược hôm nay mang ra chấm điểm có thể chỉ đạt 4/10. Sau đó doanh nghiệp phải thực thi, thử nghiệm, học hỏi, cải tiến và thiết kế lại.

Ở một góc độ khác, TS Lê Huỳnh Phương Thục cũng nhấn mạnh Value Proposition và Business Model Canvas (khung mô hình kinh doanh) không phải bài tập làm một lần. Ít nhất mỗi năm, đội ngũ lãnh đạo cần nhìn lại câu hỏi chiến lược quan trọng nhất cho 1–3 năm tiếp theo, bởi khách hàng, kênh bán hàng, chi phí và bối cảnh cạnh tranh đều có thể thay đổi.

CEO Bootcamp là chương trình tiếp theo trong chuỗi hoạt động “Song hành kiến tạo thịnh vượng bằng tri thức” của VPBank SME.

Trước đó, SME Forum tháng 3 thu hút hơn 1.000 khách hàng tham dự; tháng 7, VPBank SME đầu tư hàng tỷ đồng đưa 28 CEO tới Hàng Châu tham gia Alibaba Study Tour. CEO Bootcamp tiếp tục đi sâu hơn vào việc nâng cao năng lực quản trị cho người đứng đầu doanh nghiệp.

Chương trình gồm ba module về Chiến lược, Chuỗi cung ứng và Đổi mới sản phẩm, với tổng cộng 120 suất. VPBank SME tài trợ tới 75 triệu đồng cho mỗi khách hàng chiến lược tham gia đầy đủ ba module. Hai module tiếp theo sẽ lần lượt được tổ chức vào các ngày 10-11/9 và 24-25/9/2026 tại TP.HCM

Từ khóa:

#VPBank #SME CEO Bootcamp

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