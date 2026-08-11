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VietinBank ký kết hợp tác với Cục Thuế đồng hành cùng hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh, doanh nghiệp thúc đẩy chuyển đổi số

Yến Linh
Yến Linh

Ngày 6/8/2026 tại Hà Nội, VietinBank và Cục Thuế đã tổ chức Lễ ký kết Thỏa thuận hợp tác nhằm tăng cường phối hợp trong công tác tuyên truyền, triển khai các chính sách thuế và thúc đẩy thanh toán không dùng tiền mặt đối với hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh, doanh nghiệp. Sự kiện đánh dấu bước tiến mới trong hành trình đồng hành cùng hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh, doanh nghiệp chuyển đổi số, hướng tới xây dựng hệ sinh thái tài chính số toàn diện và hiện đại.

Tham dự chương trình có Lãnh đạo VietinBank, đại diện Cục Thuế cùng lãnh đạo các đơn vị, chi nhánh của VietinBank, Thuế Tỉnh/Thành phố tại các điểm cầu trực tuyến trên toàn quốc.

Chung tay thúc đẩy chuyển đổi số cho hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh, doanh nghiệp

Theo thỏa thuận hợp tác, VietinBank và Cục Thuế sẽ phối hợp triển khai nhiều hoạt động nhằm nâng cao hiệu quả hỗ trợ hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh, doanh nghiệp trong việc tiếp cận các chính sách thuế, hóa đơn điện tử, thanh toán số và quản lý tài chính.

Trọng tâm là nghiên cứu, triển khai các giải pháp thuế số; tăng cường kết nối giữa dịch vụ ngân hàng với các nền tảng, ứng dụng của cơ quan thuế, hỗ trợ hộ kinh doanh và doanh nghiệp thực hiện nghĩa vụ thuế trên môi trường điện tử một cách thuận tiện, an toàn và minh bạch. Qua đó, góp phần xây dựng hệ sinh thái tài chính - thuế số đồng bộ, thúc đẩy chuyển đổi số quốc gia.

Bên cạnh đó, VietinBank và Cục Thuế sẽ đẩy mạnh công tác tuyên truyền, hướng dẫn thực hiện các quy định, chính sách thuế; phối hợp tổ chức hội nghị, hội thảo và các chương trình truyền thông trên phạm vi toàn quốc nhằm thúc đẩy thanh toán không dùng tiền mặt, góp phần nâng cao tính minh bạch trong hoạt động kinh doanh.

Phát biểu tại buổi Lễ, ông Nguyễn Trần Mạnh Trung - Thành viên Hội đồng Quản trị, Tổng Giám đốc VietinBank cho biết: Thông qua mạng lưới chi nhánh rộng khắp tại tất cả các tỉnh thành trên toàn quốc, VietinBank sẽ chủ động phối hợp với Cơ quan Thuế để đưa các giải pháp tài chính số đến gần hơn với hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh, doanh nghiệp, giúp khách hàng dễ dàng tiếp cận các công cụ quản lý hiện đại, tiết kiệm chi phí và nâng cao hiệu quả vận hành.

Bộ giải pháp toàn diện đồng hành cùng hộ kinh doanh, doanh nghiệp

Tại sự kiện, VietinBank giới thiệu hệ sinh thái toàn diện dành riêng cho hộ kinh doanh, doanh nghiệp như tài khoản thanh toán, mã QR nhận tiền, thiết bị chấp nhận thanh toán, quản lý dòng tiền, giải pháp tín dụng và nhiều tiện ích số khác, đáp ứng nhu cầu kinh doanh trong từng giai đoạn phát triển.

Điểm nhấn là iShop Pro – giải pháp quản lý bán hàng được tích hợp trên VietinBank iPay Mobile/ Web. Chỉ với một ứng dụng, hộ kinh doanh có thể quản lý hàng hóa, đơn hàng, doanh thu, thu - chi, nhân viên, xuất hóa đơn điện tử và theo dõi sổ sách thuế, báo cáo kinh doanh theo thời gian thực, giúp tối ưu quy trình vận hành và nâng cao hiệu quả quản lý.

Cũng tại Buổi lễ, ông Mai Sơn - Phó Cục Trưởng Cục Thuế đánh giá cao sự đồng hành của VietinBank trong việc triển khai các giải pháp hỗ trợ hộ kinh doanh thực hiện chính sách thuế, hóa đơn điện tử và thanh toán không dùng tiền mặt. Đồng thời kỳ vọng hai bên sẽ phối hợp chặt chẽ, góp phần thúc đẩy chuyển đổi số và xây dựng môi trường kinh doanh minh bạch, hiện đại. Cục Thuế tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, hỗ trợ, tổ chức đào tạo, tập huấn giúp hộ kinh doanh nắm vững chính sách và sử dụng hiệu quả các công cụ số để thực hiện kê khai, nộp thuế chính xác, thuận tiện, lấy sự hài lòng của người nộp thuế làm thước đo hiệu quả hoạt động của cơ quan thuế.

Nhiều ưu đãi hấp dẫn dành cho hộ kinh doanh, doanh nghiệp

Nhân dịp triển khai Bộ giải pháp mới, VietinBank dành nhiều ưu đãi cho khách hàng hộ kinh doanh và doanh nghiệp như tặng tài khoản số đẹp, miễn phí chuyển tiền, miễn phí sử dụng iShop Pro và hóa đơn điện tử, chữ ký số trong thời gian ưu đãi dành cho khách hàng đăng ký sớm, ưu đãi mở tài khoản số đẹp, miễn giảm nhiều loại phí giao dịch, cùng các chương trình tín dụng và giải pháp tài chính hỗ trợ hoạt động kinh doanh.

Việc ký kết hợp tác với Cục Thuế cùng việc triển khai bộ giải pháp số dành cho hộ kinh doanh, doanh nghiệp tiếp tục khẳng định cam kết của VietinBank trong việc đồng hành cùng khách hàng trên hành trình chuyển đổi số, góp phần xây dựng môi trường kinh doanh hiện đại, minh bạch và phát triển bền vững.

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Ông Nguyễn Trần Mạnh Trung - Thành viên Hội đồng Quản trị, Tổng Giám đốc VietinBank phát biểu tại buổi Lễ
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Ông Mai Sơn - Phó Cục Trưởng Cục Thuế đánh giá cao sự đồng hành của VietinBank
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Lễ ký kết Thỏa thuận hợp tác giữa VietinBank và Cục Thuế

Từ khóa:

#VietinBank #Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam

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