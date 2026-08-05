close Đăng nhập

Ecopark ra mắt phân khu đáp ứng nhu cầu giáo dục toàn diện cho trẻ tại Eco Retreat

Yến Linh
Yến Linh

Rừng Phượng thuộc phân khu Mùa Lễ hội – nằm tại cửa ngõ đại đô thị Eco Retreat, được phát triển theo nguyên tắc tạo không gian giáo dục toàn diện cho trẻ nhỏ, với điểm nhấn là trường phổ thông liên cấp Edison rộng 22.000m2, trường mầm non rộng 7.000m2 cùng hệ sinh thái sống trị liệu, phục hồi, tái tạo đặc trưng của Eco Retreat.

f1.jpg
Nhà sáng lập Ecopark chính thức ra mắt phân khu Rừng Phượng thuộc đô thị Eco Retreat.

Eco Retreat là khu đô thị trị liệu, phục hồi và tái tạo rộng 220 ha, ở cửa ngõ phía Tây TP.HCM, cách Bến Bạch Đằng khoảng 30 phút di chuyển qua Đại lộ Võ Văn Kiệt và cao tốc TP.HCM – Trung Lương.

Phân khu giáo dục toàn diện đầu tiên

Tại nhiều đô thị hiện nay, trường học và nơi ở thường tồn tại như hai thực thể tách biệt. Trẻ em học tập trong trường nhưng phần lớn thời gian còn lại lại sống thiếu không gian trải nghiệm, vận động và kết nối thiên nhiên.

Nhà sáng lập Ecopark - Chủ đầu tư phát triển bất động sản xanh, bền vững hàng đầu Việt Nam tiên phong giải bài toán này trong các đại đô thị bằng cách tích hợp 3 yếu tố cốt lõi: môi trường giáo dục, môi trường tự nhiên và môi trường cộng đồng trong cùng một không gian sống. Triết lý đó được hiện thực hóa tại Eco Retreat. Tại đây, phân khu Rừng Phượng chính thức ra mắt, trở thành phân khu giáo dục toàn diện đầu tiên của dự án.

f2.jpg
Một góc đại đô thị Eco Retreat. Ảnh thực tế: Anh Phương

Tại Rừng Phượng, không gian học tập của trẻ không còn giới hạn trong khuôn viên trường học mà được mở rộng ra thiên nhiên, cộng đồng và những trải nghiệm diễn ra mỗi ngày. Bên cạnh việc tiếp cận chương trình giáo dục chất lượng, trẻ được lớn lên trong một cộng đồng cư dân có chung hệ giá trị, tạo nên môi trường giao tiếp an toàn, văn minh và tích cực. Những hoạt động giữa thiên nhiên, những kết nối với cộng đồng và các trải nghiệm thường nhật trở thành chất xúc tác giúp trẻ phát triển về thể chất, cảm xúc, tư duy và kỹ năng sống.

f3.jpg
Trường PTLC Edison Schools tại Eco Retreat rộng 22.000m2

Tâm điểm của Rừng Phượng là hệ thống trường Trường PTLC Edison Schools - Tổ hợp giáo dục phổ thông liên cấp đi đầu trong đổi mới sáng tạo, rộng gần 22.000 m², với quy mô đào tạo lên đến 3.600 học sinh mỗi năm. Trường PTLC Edison tại Eco Retreat được quy hoạch bài bản từ kiến trúc, cảnh quan và cơ sở vật chất hiện đại, đạt chuẩn quốc tế.

f4.jpg
Trường PTLC Edison Schools đề cao sự sáng tạo trong giảng dạy, học tập

Edison là trường học điển hình Microsoft toàn cầu trong nhiều năm liên tiếp đồng thời được vinh danh là trường học đổi mới sáng tạo cấp quốc gia, đi đầu trong giáo dục công nghệ thông tin, AI, các kỹ năng thế kỷ 21 và ngoại ngữ (Anh-Trung-Nhật-Hàn). Edison cũng là Trung tâm khảo thí uỷ quyền của College Board-Hoa Kỳ, mã thành viên 09144, chuyên tổ chức các bài thi chuẩn hoá quốc tế SAT và AP- bài thi được công nhận toàn cầu khi xét đầu vào Đại học.

Nâng cao 6 chỉ số phát triển toàn diện

f5.jpg
Rừng Phượng, Eco Retreat dành quỹ đất lớn cho giáo dục

Cùng với hệ thống trường PTLC Edison, phân khu Rừng Phượng cũng được quy hoạch gần 7.000m2 đất trường mầm non, phục vụ ngày càng nhiều gia đình trẻ yêu lối sống xanh, bền vững, muốn cho con lớn lên trong môi trường trong lành, khoáng đạt, góp phần thúc đẩy các chỉ số phát triển toàn diện của trẻ thông qua môi trường sống được trị liệu, phục hồi và tái tạo mỗi ngày.

Đây cũng là triết lý mà Eco Retreat theo đuổi khi kiến tạo môi trường sống hướng tới sự phát triển toàn diện của con người thông qua 6 chỉ số quan trọng gồm: PQ - sức khỏe, IQ - trí tuệ, EQ - cảm xúc, CQ - sáng tạo, SQ - xã hội, AQ - nghị lực để trở thành phiên bản tốt nhất của chính mình.

f6.jpg
Đường đến trường mát mẻ, an toàn của trẻ tại phân khu Rừng Phượng

Chất lượng giáo dục vượt ra ngoài cánh cổng trường học để đi vào đời sống, tại Rừng Phượng, mỗi cung đường cây xanh, công viên, vườn trái cây cộng đồng hay những không gian vận động ngoài trời đều trở thành một phần của hành trình trưởng thành. Trẻ em không chỉ học kiến thức mà còn được học cách khám phá, trải nghiệm, giao tiếp, vận động, phát triển cảm xúc và xây dựng các mối quan hệ xã hội lành mạnh.

Khi giáo dục không dừng lại ở điểm số

Ông Nguyễn Đức Cảnh – Tổng giám đốc DB Group – Nhà sáng lập Ecopark cho biết, Rừng Phượng là phân khu thể hiện rõ nét nhất giá trị giáo dục toàn diện nhờ sự cộng hưởng giữa 3 yếu tố: môi trường giáo dục chất lượng cao, môi trường xã hội văn minh, môi trường tự nhiên sinh thái. Tất cả được thiết kế để xoay quanh sự phát triển của trẻ em, tuổi teen, tạo bệ phóng vững chắc cho thế hệ tương lai.

f7.jpg
Eco Retreat đáp ứng không gian cho trẻ học mà chơi, chơi mà học. Ảnh: Anh Phương

Theo bà Lê Tuệ Minh, Tổng Giám đốc Tập đoàn Đầu tư giáo dục Innochain, Chủ tịch Hệ thống Trường phổ thông liên cấp Edison: Trong bối cảnh thế giới thay đổi với tốc độ nhanh chóng với sự phát triển vũ bão của công nghệ và AI, thành công của một đứa trẻ không còn được quyết định chỉ bởi kết quả học tập học thuật mà còn bởi khả năng thích ứng, tư duy sáng tạo, kỹ năng hợp tác toàn cầu và sự phát triển cân bằng, vững vàng về sức khoẻ thể chất, tinh thần, cảm xúc và ý chí độc lập, tự chủ. Đó cũng là định hướng mà Edison Schools tại Eco Retreat theo đuổi.

Nhà trường xây dựng chân dung học sinh với các năng lực toàn diện như sức khỏe thể chất và tinh thần tích cực, năng lực công nghệ và sáng tạo, kỹ năng sống tự chủ, năng lực học tập suốt đời, trí tuệ cảm xúc và tinh thần công dân toàn cầu. Khi những giá trị đó được đặt trong môi trường sống xanh của Eco Retreat, trẻ em có thêm cơ hội phát triển một cách tự nhiên thông qua vận động ngoài trời, tiếp xúc thiên nhiên, tham gia hoạt động cộng đồng và xây dựng những trải nghiệm tuổi thơ giàu cảm xúc.

f8.jpg
Eco Retreat trở thành điểm đến của nhiều gia đình cư dân, du khách. Ảnh: Anh Phương

Rừng Phượng được quy hoạch trong phân khu Mùa Lễ hội với cảm hứng từ những cung đường đến trường đẹp nhất của tuổi thơ. Thay vì phụ thuộc vào phương tiện đưa đón, trẻ có thể tự đi bộ hoặc đạp xe trên những tuyến phố an toàn, nhiều cây xanh để đến trường, biến hành trình mỗi ngày thành một trải nghiệm khám phá và học hỏi.

Nằm tại cửa ngõ khu đô thị, Rừng Phượng kết nối thuận tiện đến quảng trường trung tâm, công viên Hồ Thiên Nga cùng 20 khu vườn chủ đề thuộc Retreat Circle. Mạng lưới không gian xanh và tiện ích này mở rộng phạm vi học tập của trẻ vượt ra ngoài lớp học, tạo điều kiện để các em vận động, tương tác với thiên nhiên và gắn kết cộng đồng ngay trong cuộc sống thường nhật.

f9.jpg
Biệt thự song lập tại Rừng Phượng

Bên cạnh hệ cảnh quan được thiết kế thân thiện với trẻ em, Rừng Phượng còn mang phong cách kiến trúc hiện đại với đa dạng loại hình sản phẩm như nhà phố đại lộ, nhà phố vườn, biệt thự song lập và biệt thự đơn lập, đáp ứng nhu cầu của nhiều thế hệ gia đình.

Khách hàng quan tâm phân khu Rừng Phượng, Eco Retreat có thể liên hệ một trong 20 đại lý chính thức để được thông tin, hỗ trợ, tư vấn.

f10.jpg

Từ khóa:

#Ecopark #Eco Retreat #bất động sản xanh

Đừng bỏ lỡ

Thông tin cần biết

KienlongBank bước vào giai đoạn mới, mô hình phục vụ theo xu hướng ngân hàng hiện đại

KienlongBank bước vào giai đoạn mới, mô hình phục vụ theo xu hướng ngân hàng hiện đại

KienlongBank sẽ dừng hoạt động một số phòng giao dịch tại nhiều địa phương theo lộ trình chuyển đổi mô hình phục vụ. Đây là bước đi chiến lược nằm trong hoạt động số hoá của Ngân hàng và đẩy mạnh hệ thống giao dịch tự động X-Digi “Ngân hàng không ngủ” tại hơn 100 điểm giao dịch được triển khai trong thời gian qua.

Từ phát triển bền vững đến làn sóng công nghệ lượng tử tương lai

Từ phát triển bền vững đến làn sóng công nghệ lượng tử tương lai

Trong chiến lược phát triển bền vững, Nam A Bank tiếp tục khẳng định vị thế tiên phong khi chủ động xây dựng hệ sinh thái nghiên cứu và ứng dụng công nghệ lượng tử trong các hoạt động an ninh, bảo mật ngân hàng. Dấu ấn đồng hành cùng "Năm Lượng tử Gia Lai 2026" là minh chứng rõ nét cho tầm nhìn dài hạn của ngân hàng trong việc đón đầu các xu hướng công nghệ lõi của tương lai.

10 năm FLC Quy Nhơn: Tiên phong kiến tạo diện mạo mới cho du lịch Quy Nhơn

10 năm FLC Quy Nhơn: Tiên phong kiến tạo diện mạo mới cho du lịch Quy Nhơn

Có những công trình được nhớ đến bởi quy mô. Có những công trình được nhớ đến vì trở thành một phần trong hành trình thay đổi của một vùng đất. Mười năm sau ngày đi vào vận hành, FLC Quy Nhơn không chỉ đánh dấu một cột mốc đầu tư của doanh nghiệp, mà còn gợi nhắc về chặng đường Quy Nhơn từng bước vươn lên từ một thành phố biển giàu tiềm năng trở thành điểm đến nghỉ dưỡng, golf và MICE của khu vực.

Vingroup tăng tốc đào tạo 20.000 nhân tài AI thực chiến

Vingroup tăng tốc đào tạo 20.000 nhân tài AI thực chiến

Chỉ sau hơn 3 tháng tuyển sinh, Chương trình Đào tạo 20.000 Nhân tài AI thực chiến do Vingroup khởi xướng đã thu hút gần 2.000 học viên. Song song với kết quả 100% học viên đạt chuẩn khóa I được mời làm việc ngay sau khi tốt nghiệp, Chương trình đang tăng tốc mở rộng quy mô đào tạo nhằm đảm bảo mục tiêu cung cấp từ 10.000 - 20.000 nhân tài AI trong vòng 2 năm, đáp ứng nhu cầu nhân lực công nghệ ngày càng cao của đất nước.

Choáng ngợp với tổ hợp văn phòng bán hàng và sự kiện hơn 5.100m² tại trung tâm Bãi Cháy của Sun Group

Choáng ngợp với tổ hợp văn phòng bán hàng và sự kiện hơn 5.100m² tại trung tâm Bãi Cháy của Sun Group

Sun Property chính thức khai trương văn phòng bán hàng nằm trong tổ hợp Sun Gallery Ha Long có quy mô lên tới 5.100 m² với điểm nhấn là sa bàn “khổng lồ” rộng 80 m² tái hiện quần thể Sun Elite City. Văn phòng bán hàng mở ra không gian nghệ thuật mang tinh thần của “Kinh đô lễ hội”, cũng như tiềm năng đầu tư tại Bãi Cháy – “tọa độ vàng” du lịch miền Bắc.

LPBank đóng góp 15 tỷ đồng chăm lo người có công

LPBank đóng góp 15 tỷ đồng chăm lo người có công

Hưởng ứng phong trào "Đẩy mạnh chăm lo người có công với cách mạng", Ngân hàng TMCP Lộc Phát Việt Nam (LPBank) đã đóng góp 15 tỷ đồng thông qua Ngân hàng Nhà nước Việt Nam nhằm triển khai các chương trình đền ơn đáp nghĩa, hỗ trợ gia đình chính sách, thương binh, bệnh binh, thân nhân liệt sĩ và người có công với cách mạng.

Tập đoàn lớn của Mỹ đầu tư vào hai sân bay Gia Lai

Tập đoàn lớn của Mỹ đầu tư vào hai sân bay Gia Lai

Chiều 22/07/2026, tại trụ sở Hà Nội, tập đoàn FLC và HAS Development Corporation (HASDC) - doanh nghiệp Hoa Kỳ có 25 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực đầu tư, phát triển, quản lý và khai thác cảng hàng không tại khu vực Trung và Nam Mỹ - đã ký kết Hợp đồng nguyên tắc đầu tư và nâng cấp Cảng hàng không Phù Cát và Pleiku (tỉnh Gia Lai).

SHB đồng hành kiến tạo hệ sinh thái số cho du lịch Việt

SHB đồng hành kiến tạo hệ sinh thái số cho du lịch Việt

Ngành du lịch đang từng bước chuyển từ định hướng sang hành động. Hội nghị hướng dẫn triển khai chuyển đổi số trong lĩnh vực du lịch năm 2026 đã diễn ra tại Khánh Hòa ngày 3/7 mở rộng việc triển khai các nền tảng số tại khu vực miền Trung - Tây Nguyên, cho thấy sự đồng hành của các tổ chức tài chính, doanh nghiệp công nghệ trong quá trình kiến tạo hệ sinh thái du lịch thông minh.

Vinhomes Hải Vân Bay “chơi lớn” ưu đãi 10% cho các cư dân về ở sớm tại Đảo Ngọc

Vinhomes Hải Vân Bay “chơi lớn” ưu đãi 10% cho các cư dân về ở sớm tại Đảo Ngọc

Chỉ cần cam kết về ở hoặc đưa vào kinh doanh trong vòng 3 tháng kể từ khi nhận bàn giao, chủ sở hữu tại Đảo Ngọc (Vinhomes Hải Vân Bay, Đà Nẵng) sẽ được ưu đãi tới 10% giá trị sản phẩm. Chính sách “Về ở sớm” vừa mang lại lợi ích tài chính tức thì, vừa giúp khách mua ở và nhà đầu tư giành lợi thế người tiên phong khi một đô thị vịnh biển quy mô lớn bước vào giai đoạn vận hành.

Vì sao ngày càng nhiều người xé nhãn chai nước ngay sau khi uống?

Vì sao ngày càng nhiều người xé nhãn chai nước ngay sau khi uống?

Giữa trưa nắng, anh Quốc Hưng, một công nhân tại Dĩ An, TP.HCM, ghé vào quán ven đường mua chai Nước tăng lực Number 1 để giải khát. Chỉ ít phút sau khi nhập mã dưới nhãn chai, điện thoại của anh hiện thông báo trúng thưởng. Đến tối cùng ngày, 50 ngàn đồng đã được nạp trực tiếp vào số điện thoại.