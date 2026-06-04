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Văn Phú ký hợp tác chiến lược với UAD, nâng tầm chuẩn mực quy hoạch và kiến tạo đô thị vị nhân sinh

Yến Linh
Yến Linh

Ngày 3/6 tại Hà Nội, Công ty Cổ phần Phát triển Bất động sản Văn Phú và Viện Nghiên cứu & Thiết kế Kiến trúc Đại học Chiết Giang (UAD) chính thức ký kết thỏa thuận hợp tác chiến lược.

Sự kiện đánh dấu bước tiến quan trọng trong chiến lược nâng cao chất lượng quy hoạch, thiết kế và phát triển đô thị của Văn Phú, đồng thời thể hiện quyết tâm kiến tạo những công trình bền vững, giàu bản sắc và lấy con người làm trung tâm trong giai đoạn phát triển mới của thị trường bất động sản Việt Nam.

Bắt tay đối tác thiết kế hàng đầu châu Á để nâng cao chất lượng phát triển đô thị

Theo thỏa thuận hợp tác, UAD sẽ đồng hành cùng Văn Phú từ lĩnh vực tư vấn đầu tư, kết nối các đối tác hàng đầu của Trung Quốc về đầu tư mô hình thương mại, du lịch, giải trí đến lĩnh vực chuyên môn như nghiên cứu định hướng phát triển dự án, quy hoạch đô thị, thiết kế kiến trúc, ứng dụng công nghệ mới trong xây dựng và chuyển giao các giải pháp phát triển đô thị tiên tiến.

Đây không chỉ là một thỏa thuận hợp tác chuyên môn mà còn là bước đi chiến lược nhằm nâng cao chất lượng sản phẩm, tiếp cận các tư duy quy hoạch tiên tiến và chuẩn hóa hoạt động phát triển dự án theo tiêu chuẩn quốc tế.
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Đại diện Văn Phú và Viện Nghiên cứu & Thiết kế Kiến trúc Đại học Chiết Giang (UAD) ký kết thỏa thuận hợp tác chiến lược ngày 3/6.

Được thành lập từ năm 1953, UAD là một trong những viện thiết kế kiến trúc hạng A đầu tiên của Trung Quốc và hiện thuộc nhóm đơn vị tư vấn quy hoạch - kiến trúc hàng đầu châu Á. Sau hơn 70 năm phát triển, UAD sở hữu năng lực toàn diện từ quy hoạch đô thị, kiến trúc, hạ tầng kỹ thuật, cảnh quan đến bảo tồn di sản và tư vấn quản lý dự án.

Đặc biệt, UAD sở hữu nhiều chứng chỉ cấp cao nhất trong các lĩnh vực kiến trúc, quy hoạch đô thị, hạ tầng giao thông, cảnh quan và công trình xanh. Viện cũng là tổ chức đánh giá công trình tiêu thụ năng lượng gần bằng 0 (Near-Zero Energy Building) - xu hướng phát triển đang được nhiều quốc gia theo đuổi nhằm hướng tới mục tiêu đô thị xanh và phát triển bền vững.

Uy tín của UAD được khẳng định thông qua mạng lưới hợp tác với nhiều tên tuổi hàng đầu thế giới như SOM, KPF, Gensler, NBBJ, Herzog & de Meuron, Kengo Kuma, MVRDV hay Foster + Partners, đồng thời triển khai các dự án tại nhiều quốc gia như Indonesia, Sri Lanka, New Zealand, Israel và Việt Nam.

Việc lựa chọn UAD cho thấy định hướng của Văn Phú không chỉ dừng ở phát triển dự án, mà còn hướng tới tiếp thu kinh nghiệm quốc tế và các mô hình đô thị tiên tiến để tạo ra những giá trị dài hạn cho khách hàng và cộng đồng.

Đón đầu cơ hội phát triển bằng tư duy quy hoạch dài hạn

Thỏa thuận hợp tác được ký kết trong bối cảnh Việt Nam đang bước vào giai đoạn phát triển mới với nhiều động lực tăng trưởng mạnh mẽ. Khu vực kinh tế tư nhân ngày càng được khẳng định là một động lực quan trọng của nền kinh tế, trong khi đầu tư công tiếp tục được đẩy mạnh vào các công trình hạ tầng chiến lược như cao tốc, sân bay, đường vành đai, đường sắt đô thị và các dự án phát triển đô thị thông minh.

Những thay đổi này mở ra dư địa phát triển lớn cho thị trường bất động sản, đồng thời đặt ra yêu cầu cao hơn về chất lượng quy hoạch, năng lực triển khai và tầm nhìn phát triển dài hạn của doanh nghiệp.

Với hơn 23 năm kinh nghiệm, Văn Phú hiện là một trong những doanh nghiệp phát triển bất động sản có danh mục hoạt động đa dạng trên phạm vi cả nước, từ khu đô thị, nhà ở, khách sạn, bất động sản nghỉ dưỡng đến hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội và các dự án quy mô lớn.

Trong bối cảnh thị trường chuyển từ cạnh tranh về quy mô sang cạnh tranh về chất lượng và giá trị sống, việc hợp tác với các đối tác quốc tế giàu kinh nghiệm như UAD được xem là bước chuẩn bị cần thiết để nâng cao năng lực nghiên cứu quy hoạch, tối ưu thiết kế và ứng dụng công nghệ mới vào quá trình phát triển dự án.

Đại diện Văn Phú cho biết: “Chúng tôi mong muốn tạo ra những công trình không chỉ đáp ứng nhu cầu hiện tại mà còn có khả năng thích ứng với tương lai, góp phần nâng cao chất lượng sống và tạo ra giá trị bền vững cho cộng đồng. Sự đồng hành của UAD sẽ giúp doanh nghiệp tiếp cận những tư duy quy hoạch tiên tiến, từ đó nâng cao chất lượng các dự án trong thời gian tới.”

Hiện thực hóa triết lý “vị nhân sinh” bằng những không gian sống khác biệt

Trong chiến lược phát triển dài hạn, Văn Phú xác định ba định hướng trọng tâm gồm nâng cao chất lượng sản phẩm, thúc đẩy phát triển bền vững và đổi mới tư duy phát triển đô thị. Doanh nghiệp không ngừng tối ưu toàn bộ chuỗi giá trị từ quy hoạch, thiết kế, xây dựng đến vận hành nhằm tạo ra những không gian sống chất lượng, hài hòa giữa tiện ích hiện đại, môi trường xanh và bản sắc văn hóa.
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Các dự án của Văn Phú hướng tới mô hình đô thị xanh, đa chức năng và lấy con người làm trung tâm.

Đây cũng là cách doanh nghiệp hiện thực hóa triết lý phát triển “vị nhân sinh” - nền tảng xuyên suốt trong mọi hoạt động của Văn Phú nhiều năm qua. Theo triết lý này, mọi quyết định đầu tư, quy hoạch và thiết kế đều hướng tới mục tiêu cuối cùng là phục vụ con người, nâng cao chất lượng sống và xây dựng những cộng đồng bền vững.

Việc hợp tác với UAD vì thế không chỉ nhằm bổ sung năng lực tư vấn quốc tế, mà còn giúp Văn Phú tiếp cận những mô hình đô thị tiên tiến trên thế giới để kiến tạo các sản phẩm khác biệt hơn, nhân văn hơn và có giá trị sử dụng lâu dài hơn.

Trong bối cảnh đô thị hóa đang bước sang giai đoạn phát triển chất lượng cao, những hợp tác chiến lược như giữa Văn Phú và UAD được kỳ vọng sẽ góp phần hình thành các chuẩn mực mới cho thị trường bất động sản Việt Nam. Không chỉ mở rộng quy mô hoạt động, Văn Phú đang từng bước khẳng định vai trò của một nhà phát triển bất động sản kiến tạo giá trị bền vững, đóng góp vào quá trình xây dựng những đô thị hiện đại, giàu bản sắc và lấy con người làm trung tâm cho các thế hệ tương lai.

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Từ khóa:

#Văn Phú #UAD #đô thị vị nhân sinh

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