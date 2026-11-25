Trong danh sách những vụ bê bối để lại hậu quả nặng nề trên thị trường vốn Trung Quốc, Tập đoàn Xinwei (Tín Uy) của tỷ phú Vương Tĩnh là một trường hợp điển hình.

Từng mang danh nghĩa công ty con của một doanh nghiệp nhà nước cấp trung ương, Xinwei có thời điểm đạt giá trị vốn hóa thị trường gần 200 tỷ nhân dân tệ (NDT, tương đương 30 tỷ USD). Người đứng đầu tập đoàn, Vương Tĩnh (Wang Jing) sinh 1972, nhờ khối tài sản được định giá tới 48 tỷ NDT, từng được xếp vào hàng người giàu nhất Bắc Kinh.

Nhưng đằng sau vẻ hào nhoáng ấy, Xinwei thực chất chỉ là một doanh nghiệp rỗng ruột, được dựng lên bằng một vở kịch tài chính có tính toán.

Khi màn kịch hạ màn, những gì còn lại là quyết định phá sản, khoảng 150.000 nhà đầu tư chịu thua lỗ nặng nề và khoản nợ xấu khoảng 28 tỷ nhân dân tệ mà các ngân hàng quốc doanh phải gánh chịu.

Thông báo phát mại trụ sở và quyền sử dụng đất của Tập đoàn Xinwei ở quận Hải Điện, Bắc Kinh. Ảnh: Zhihu.

Vương Tĩnh: Từ lai lịch bí ẩn đến thương vụ thâu tóm gây chấn động

Nhân vật trung tâm của câu chuyện, Vương Tĩnh, có xuất thân khá bí ẩn. Trong giới kinh doanh từng lưu truyền thông tin ông khởi nghiệp bằng việc mở các cơ sở tắm hơi, nhưng hình ảnh mà ông xây dựng trước công chúng lại là một nhà đầu tư tài chính sở hữu mỏ vàng tại Campuchia.

Danh xưng nửa thực nửa hư này trở thành tấm vé giúp Vương Tĩnh bước chân vào giới tài chính và đầu tư Trung Quốc.

Năm 2009, Vương Tĩnh bất ngờ sử dụng một khoản tiền không rõ nguồn gốc để thâu tóm Bắc Kinh Xinwei, một công ty con của một doanh nghiệp nhà nước trung ương đang bên bờ vực suy thoái do lựa chọn sai hướng phát triển công nghệ.

Sau khi tiếp quản, Vương Tĩnh lập tức tung ra quân bài chủ lực: hợp đồng trị giá 460 triệu USD tại Campuchia. Nhờ thương vụ này, tình hình tài chính của Xinwei nhanh chóng chuyển từ thua lỗ sang có lãi.

Với bản báo cáo kinh doanh đẹp đến mức đáng ngờ, năm 2014, Xinwei thành công đưa doanh nghiệp lên sàn chứng khoán A-share thông qua hình thức tái cấu trúc và niêm yết cửa sau (backdoor listing). Đây cũng là bước mở đường cho những hoạt động tài chính gây tranh cãi sau này.

Tỷ phú "tay không bắt giặc" Vương Tĩnh khiến 150 nghìn nhà đầu tư khốn đốn. Ảnh: Baidu.

Dùng tiền của mình cho khách hàng vay, rồi biến thành doanh thu xuất khẩu

Sau khi lên sàn, doanh thu và lợi nhuận của Xinwei liên tục tăng vọt. Những khoản doanh thu bán hàng ở nước ngoài lên tới hàng chục tỷ tệ khiến các doanh nghiệp cùng ngành phải kinh ngạc.

Nhưng các cuộc điều tra của cơ quan quản lý sau đó đã phanh phui một sự thật ngỡ ngàng: phần lớn những khoản doanh thu này thực chất đến từ các giao dịch mà Vương Tĩnh tổ chức để công ty tự mua bán với chính mình.

Thủ thuật được triển khai dưới hình thức “tín dụng dành cho bên mua” (buyer's credit), tạo thành một vòng tuần hoàn khép kín về dòng tiền, gồm bốn bước:

Bước một: Tại Campuchia và một số thị trường nước ngoài, thành lập hàng loạt công ty vỏ bọc do Xinwei kiểm soát thực tế, rồi biến chúng thành những khách hàng giả.

Bước hai: Dùng chính tiền của Xinwei làm tài sản bảo đảm để vay những khoản vốn khổng lồ từ các ngân hàng trong nước, trong đó có Ngân hàng Phát triển Trung Quốc (CDB).

Bước ba: Chuyển số tiền vay được cho các công ty khách hàng ở nước ngoài dưới hình thức cho vay.

Bước bốn: Các khách hàng này sử dụng tiền vừa nhận để “mua” thiết bị của Xinwei. Sau một vòng luân chuyển, tiền lại quay về tài khoản của chính Xinwei, nhưng trên sổ sách được ghi nhận thành doanh thu bán hàng ở nước ngoài.

Theo quy định kế toán, những giao dịch liên kết như vậy phải được loại trừ khi lập báo cáo tài chính hợp nhất. Tuy nhiên, Xinwei không thực hiện việc này.

Cơ quan quản lý xác định, trong ba năm 2011–2013, Xinwei đã khai khống tổng cộng khoảng 4,092 tỷ NDT doanh thu và ít nhất 3,669 tỷ NDT lợi nhuận.

Nói cách khác, những hợp đồng xuất khẩu khổng lồ được quảng bá rầm rộ thực chất chỉ là trò tự mua bán trên sổ sách.

Bản đồ dự án "vẽ"của Xinwei về kênh đào Nicaragua dài 286km có quy mô đầu tư 40 tỷ USD liên doanh với Nicaragua. Ảnh: Zhihu.

Dùng những siêu dự án để thổi phồng giá trị doanh nghiệp

Nếu gian lận tài chính là phần lõi bên trong, thì những dự án siêu khủng mà Vương Tĩnh liên tục công bố chính là lớp vỏ hào nhoáng giúp Xinwei gây ấn tượng với thị trường.

Ông ta hiểu rõ tâm lý của thị trường chứng khoán: câu chuyện càng lớn, càng táo bạo thì càng dễ kích thích giá cổ phiếu.

Một số dự án tiêu biểu do Vương Tĩnh nặn ra:

Kênh đào Nicaragua: Vương Tĩnh tuyên bố dự án có tổng vốn đầu tư lên tới 40 tỷ USD, thậm chí thu hút sự tham gia khảo sát của những viện thiết kế hàng đầu Trung Quốc. Tuy nhiên, trên thực tế, công trình này chưa từng được khởi công. Cuối cùng, Chính phủ Nicaragua thu hồi quyền khai thác và nhượng quyền dự án.

Mạng lưới vệ tinh không gian: Xinwei tuyên bố sẽ phóng 32 vệ tinh trong vòng 6 năm để xây dựng mạng lưới thông tin liên lạc toàn cầu, đánh trúng xu hướng phát triển vệ tinh Internet.

Thâu tóm Motor Sich: Xinwei còn tham gia kế hoạch mua lại hãng sản xuất động cơ máy bay Motor Sich của Ukraine...

Những câu chuyện đầy tham vọng này gặp đúng thời điểm thị trường chứng khoán Trung Quốc tăng nóng, đẩy giá trị vốn hóa Xinwei lên gần 200 tỷ NDT, còn tài sản của Vương Tĩnh được định giá tới 48 tỷ NDT.

Các nhà đầu tư cá nhân lẫn tổ chức đua nhau rót vốn, bị cuốn hút bởi những viễn cảnh tăng trưởng đầy hấp dẫn mà không nhận ra mình đang bước vào một cái bẫy tài chính.

Hình ảnh các quan chức chính phủ Nicaragua và Tập đoàn Xinwei làm lễ động thổ khởi công xây dựng Kênh đào Nicaragua. Ảnh: Zhihu.

Bong bóng vỡ: Ai phải trả giá?

Bong bóng không thể duy trì mãi. Cuối năm 2016, một bài điều tra chuyên sâu của truyền thông đã phơi bày những dấu hiệu bất thường, khiến cơ quan quản lý lập tức vào cuộc. Chuỗi hành vi gian lận tài chính của Xinwei dần bị bóc trần.

Các nhà đầu tư lớn bắt đầu rút lui. Vương Tĩnh đã sử dụng các phương thức như thế chấp cổ phần để thu về hàng chục tỷ nhân dân tệ khi giá cổ phiếu còn ở mức cao, sau đó dường như rời khỏi cuộc chơi.

Khi cổ phiếu Xinwei được giao dịch trở lại, nhà đầu tư phải chứng kiến hàng chục phiên giảm sàn liên tiếp. Giá trị thị trường của doanh nghiệp gần như bốc hơi.

Trước khi phá sản, Xinwei ghi nhận: Tổng nợ phải trả: 9,53 tỷ NDT; tài sản ròng: âm 8,967 tỷ NDT.

Tháng 4/2024, tòa án chính thức tuyên bố Tập đoàn Xinwei phá sản. Hóa đơn của vụ việc đặc biệt nghiêm trọng: Ngân hàng Phát triển Trung Quốc và một số ngân hàng quốc doanh khác phải gánh khoản nợ xấu khoảng 28 tỷ NDT. Khoảng 150.000 nhà đầu tư cá nhân kiên trì nắm giữ cổ phiếu đến phút cuối chịu thiệt hại nặng nề, mức lỗ bình quân được ước tính hơn 200.000 NDT/người (30.000 USD).

Trong khi đó, Vương Tĩnh cuối cùng chỉ phải nhận mức phạt 15 triệu NDT (2,3 triệu USD) và bị cấm tham gia thị trường chứng khoán vĩnh viễn. So với số tiền hàng chục tỷ nhân dân tệ mà Vương Tĩnh được cho là đã thu về trước khi đế chế sụp đổ, mức xử phạt này bị đánh giá là quá nhẹ. Hiện không ai rõ ông ta ở đâu...

Bài học từ một đế chế được dựng bằng những câu chuyện

Sự sụp đổ của Xinwei không đơn thuần là việc một doanh nghiệp từng có vốn hóa hàng trăm tỷ nhân dân tệ phá sản. Đây còn là một bài học lớn về những rủi ro của thị trường vốn.

Một doanh nghiệp không có hoạt động kinh doanh thực chất làm nền tảng, chỉ dựa vào những câu chuyện hấp dẫn và các báo cáo tài chính giả tạo để xây dựng sự thịnh vượng, chẳng khác nào lâu đài trên cát. Khi sóng gió ập đến, tất cả sẽ nhanh chóng tan biến.

Ngày những lời nói dối bị phơi bày, thứ còn lại chỉ là một công ty phá sản, người điều hành bị cáo buộc đã rút tiền khỏi cuộc chơi và hàng chục nghìn nhà đầu tư bình thường phải gánh chịu hậu quả.

Điều đáng suy ngẫm hơn cả là những câu hỏi bị che khuất sau các dự án khổng lồ và những lời quảng bá đầy tham vọng: Một người có lai lịch không rõ ràng dựa vào đâu để huy động được hàng chục tỷ nhân dân tệ vốn vay ngân hàng? Một chuỗi giao dịch liên kết phức tạp, được thiết kế để tiền quay vòng qua nhiều lớp công ty, bằng cách nào có thể qua mặt các đơn vị kiểm toán và cơ quan giám sát suốt nhiều năm?

So với bản thân vụ phá sản, những lỗ hổng trong hệ thống quản trị, kiểm toán và giám sát tài chính có lẽ mới là vấn đề cần được truy đến cùng.

Theo Creaders