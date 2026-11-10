Becamex Group huy động 1.200 tỷ đồng trái phiếu để trả nợ VietinBank, BIDV

Toàn bộ số tiền thu được từ đợt phát hành trái phiếu sẽ được Becamex Group dùng để cơ cấu một số khoản nợ ngân hàng.

Tập đoàn Đầu tư và Phát triển Công nghiệp Becamex - CTCP (Becamex Group - Mã: BCM) vừa có thông báo về kết quả chào bán trái phiếu riêng lẻ trên thị trường trong nước.

Theo đó, doanh nghiệp chào bán thành công 12.000 trái phiếu mã BCML12602 với mệnh giá 100 triệu đồng/trái phiếu, qua đó huy động 12.000 tỷ đồng.

Lô trái phiếu có kỳ hạn 36 tháng, phát hành vào ngày 21/10/2026 và đáo hạn vào ngày 21/10/2029, lãi suất phát hành là 12,5%/năm.

Lô trái phiếu này có đủ “ba không” là trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền và không tài sản đảm bảo.

Theo Becamex Group, số tiền thu được từ đợt chào bán trái phiếu sẽ được sử dụng để cơ cấu một số khoản nợ ngân hàng. Thời gian giải ngân dự kiến trong quý IV/2026.

Cụ thể, doanh nghiệp dự kiến dùng 314 tỷ đồng trả cho BIDV, số còn lại (886 tỷ đồng) là trả cho VietinBank.

Thông tin từ doanh nghiệp cho thấy khoản nợ tại VietinBank có kỳ hạn 12 tháng, trong khi tại BIDV có kỳ hạn là 11 tháng và 12 tháng. Mục đích vay nợ là để “bổ sung vốn lưu động".

Kế hoạch sử dụng nguồn tiền của Becamex Group. Nguồn: Becamex Group.

Ở một diễn biến khác, HĐQT Becamex Group vừa thông qua việc góp tăng vốn điều lệ cho CTCP Đường Cao tốc TP HCM - Thủ Dầu Một - Chơn Thành.

Theo kế hoạch, công ty này sẽ tăng vốn điều lệ từ 100 tỷ đồng lên hơn 866,2 tỷ đồng. Trong đó, Becamex Group dự kiến góp thêm gần 375,5 tỷ đồng, thời gian thực hiện trong quý IV/2026.

Sau khi hoàn tất đợt góp vốn, tổng giá trị vốn góp của Becamex Group tại CTCP Đường Cao tốc TP HCM - Thủ Dầu Một - Chơn Thành sẽ tăng từ 49 tỷ đồng lên 424,4 tỷ đồng, tương ứng tỷ lệ sở hữu 49%.

CTCP Đường Cao tốc TP HCM - Thủ Dầu Một - Chơn Thành được thành lập ngày 25/1/2025, hoạt động chính trong lĩnh vực xây dựng công trình đường bộ.

Tại thời điểm thành lập, công ty có vốn điều lệ 100 tỷ đồng với 4 cổ đông sáng lập. Trong đó, Becamex Group góp 49 tỷ đồng, CTCP Phát triển Hạ tầng Kỹ thuật (Becamex IJC - Mã: IJC) góp 20 tỷ đồng. Hai cổ đông còn lại là CTCP Phát triển Hạ tầng Kỹ thuật Becamex - Bình Phước và CTCP Tập đoàn Đèo Cả.

Về tình hình kinh doanh quý III/2026, Becamex Group ghi nhận lợi nhuận sau thuế hơn 579 tỷ đồng, tăng 37% so với cùng kỳ

Tuy nhiên, kết quả tích cực trong quý III chưa đủ bù đắp sự suy giảm của các quý trước. Lũy kế 9 tháng đầu năm 2026, lợi nhuận sau thuế của doanh nghiệp chỉ đạt 886 tỷ đồng, giảm 61% so với cùng kỳ.