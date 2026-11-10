Bức tranh tài chính của Đại Quang Minh: Lãi hơn nghìn tỷ, nợ vay ngân hàng vượt 19.000 tỷ đồng

Nửa đầu năm 2026, CTCP Đầu tư địa ốc Đại Quang Minh báo lãi sau thuế hơn 1.043 tỷ đồng, gấp 6,4 lần cùng kỳ. Đến cuối tháng 6, dư nợ vay ngân hàng của doanh nghiệp vượt 19.697 tỷ đồng, tăng 21% so với cùng kỳ.

Trong báo cáo tình hình tài chính gửi Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội mới đây, CTCP Đầu tư địa ốc Đại Quang Minh báo lãi sau thuế hơn 1.043 tỷ đồng trong nửa đầu năm 2026, gấp hơn 6,4 lần so với cùng kỳ năm ngoái (162 tỷ đồng). Trung bình mỗi ngày, công ty lãi hơn 3,8 tỷ đồng.

Tính đến cuối tháng 6 năm nay, tổng tài sản của công ty đạt hơn 98.849 tỷ đồng, tăng 73% so với mức 57.055 tỷ đồng cùng kỳ.

Vốn chủ sở hữu của Đại Quang Minh tăng lên hơn 47.265 tỷ đồng gấp đôi so với cùng kỳ, được củng cố bởi việc chủ sở hữu rót thêm vốn điều lệ, nâng từ 16.620 tỷ đồng lên tới 37.940 tỷ đồng (gồm 32.000 tỷ đồng vốn cổ phần và 5.940 tỷ đồng thặng dư vốn).

Tính đến cuối tháng 6 năm nay, nợ phải trả của Đại Quang Minh cũng tăng vọt, từ mốc 34.664 tỷ đồng lên ngưỡng 51.584 tỷ đồng. Sự gia tăng đến từ khoản “nợ phải trả khác” tăng 66% đạt hơn 30.387 tỷ đồng, chủ yếu từ các khoản phải trả ngắn hạn khác.

Bên cạnh đó, doanh nghiệp còn có khoản vay ngân hàng 19.697 tỷ đồng, tăng 21% so với cùng kỳ. Dư nợ trái phiếu là 1.500 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ không ghi nhận.

Hiện tại, Đại Quang Minh hiện có 3 lô trái phiếu đang lưu hành gồm DQM12501, DQML12601, DQML12602.

Nhìn vào khả năng thanh toán, hệ số thanh toán ngắn hạn giảm từ 1,91 xuống 1,8 lần. Trong khi đó, hệ số thanh toán nhanh được cải thiện từ mức 0,78 lên 1,28 lần, trong khi hệ số thanh toán lãi vay là 3,09 lần.

“Anh cả” làm siêu dự án sông Hồng rốt ráo tăng vốn

Đại Quang Minh được thành lập năm 2011 bởi ông Trần Đăng Khoa. Sau giai đoạn điều hành ban đầu, ông Khoa dần rút khỏi các hoạt động kinh doanh công khai từ năm 2016. Trong thời gian này, ông Trần Bá Dương - Chủ tịch THACO thay ông Khoa giữ vai trò Chủ tịch.

Vào cuối năm ngoái, ông Khoa bất ngờ tái xuất trên thương trường với vai trò Chủ tịch Đại Quang Minh thông qua văn bản gửi cơ quan chức năng liên quan đề xuất đầu tư dự án Trục đại lộ cảnh quan sông Hồng.

Trong hồ sơ đề xuất chấp thuận chủ trương trình UBND TP. Hà Nội tháng 4/2026, liên danh nhà đầu tư thực hiện dự án chỉ còn 3 doanh nghiệp gồm Đại Quang Minh, THACO và CTCP Tập đoàn Hòa Phát (Mã: HPG).

Trong một diễn biến liên quan, ngày 23/10, Đại Quang Minh tiếp tục nâng vốn điều lệ lên 36.895 tỷ đồng. Trước đó, vào ngày 13/10, “anh cả” làm siêu dự án sông Hồng đã tiến hành điều chỉnh vốn điều lệ lên 32.295 tỷ đồng.

Như vậy, kể từ đầu năm đến nay, Đại Quang Minh đã 6 lần tăng vốn điều lệ. Tháng 1, doanh nghiệp nâng vốn từ 18.200 tỷ đồng lên gần 19.200 tỷ đồng và tiếp tục nâng lên gần 19.400 tỷ đồng vào tháng 3.

Đến giữa tháng 4, vốn điều lệ đạt 26.100 tỷ đồng. Tháng 5, Đại Quang Minh nâng vốn điều lệ lên 32.000 tỷ đồng.

Động thái này nối dài chuỗi tăng vốn liên tiếp của Đại Quang Minh trong hai năm gần đây. Trong năm 2025, doanh nghiệp đã thực hiện 3 đợt tăng vốn, gồm tăng từ 10.920 tỷ đồng lên 14.520 tỷ đồng vào cuối tháng 1, lên 16.620 tỷ đồng vào tháng 6 và đạt 18.200 tỷ đồng vào tháng 7.

Đại Quang Minh được giao 4,3ha đất vàng Thủ Thiêm

Theo quyết định ngày 5/11, UBND TP.HCM giao 4 lô đất (6-2, 6-5, 6-6 và 6-7), tổng diện tích gần 43.000 m2 tại Khu đô thị mới Thủ Thiêm, cho CTCP Đầu tư Địa ốc Đại Quang Minh để thanh toán hợp đồng BT (xây dựng - chuyển giao) dự án cầu Thủ Thiêm 2 (nay là cầu Ba Son).

Các khu đất thuộc khu chức năng số 6, phường An Khánh. Trong đó, lô 6-2 rộng 9.130 m2, lô 6-5 rộng 10.572 m2, lô 6-6 rộng 5.874 m2 và lô 6-7 rộng 17.386 m2.

Quỹ đất này được quy hoạch xây dựng chung cư, thuộc khu nhà ở phức hợp, thương mại dịch vụ đa chức năng và bệnh viện quốc tế. Thời hạn sử dụng đất là 50 năm kể từ ngày ký quyết định giao đất.

Việc giao đất được thực hiện theo cơ chế đặc thù, không qua đấu giá quyền sử dụng đất hoặc đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư. Đây là quỹ đất dùng để thanh toán hợp đồng BT xây dựng cầu Thủ Thiêm 2 được thành phố ký với Đại Quang Minh năm 2015.

Sau khi giá đất được xác định, Sở Tài chính sẽ đối chiếu giá trị quỹ đất với khoản thanh toán theo hợp đồng BT, tham mưu xử lý chênh lệch và các nghĩa vụ tài chính phát sinh (nếu có). Doanh nghiệp được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất sau khi hoàn thành nghĩa vụ tài chính và đáp ứng các điều kiện theo quy định.