Cảnh sát tìm kiếm nạn nhân vụ nổ làm 13 người thương vong ở Hà Nội
Công an TP Hà Nội thông tin nguyên nhân ban đầu vụ nổ khiến 2 người tử vong 11 người bị thương tại phố Nguyễn Văn Tuyết.
Công an TP Hà Nội thông tin nguyên nhân ban đầu vụ nổ khiến 2 người tử vong 11 người bị thương tại phố Nguyễn Văn Tuyết.
Với 467 hồ sơ tham dự, Giải thưởng Chuyển đổi số Việt Nam (Vietnam Digital Awards - VDA) 2026 vinh danh 56 tổ chức, sản phẩm, giải pháp và 3 cá nhân tiêu biểu, nhấn mạnh hiệu quả ứng dụng công nghệ và khả năng tạo ra giá trị thiết thực cho xã hội.
Từ trợ lý AI hỗ trợ điều tra hiện trường đến camera thông minh phục vụ quản lý giao thông, Công an TP Hà Nội đang đẩy mạnh ứng dụng công nghệ vào thực tiễn, nâng cao hiệu quả bảo đảm an ninh, trật tự.
Sau thời gian lập chuyên án đấu tranh, Công an tỉnh Ninh Bình đã bóc gỡ đường dây mua bán, vận chuyển ma túy liên tỉnh do đối tượng "Bún" cầm đầu, bắt giữ hàng chục đối tượng và thu giữ lượng lớn ma túy, vũ khí.
Chưa đầy một ngày sau chuyến bay đầu tiên, đêm 29/6, Vietnam Airlines tiếp tục thực hiện chuyến bay đặc biệt thứ hai, vận chuyển 46,8 tấn hàng hỗ trợ của Việt Nam tới Venezuela sau trận động đất.
Một chuyến bay trục xuất hơn 100 người Venezuela từ Mỹ vừa hạ cánh xuống Caracas thì chỉ vài giờ sau, khu vực này bất ngờ rung chuyển bởi hai trận động đất mạnh.
Hội Truyền thông số Việt Nam (VDCA) và Tạp chí điện tử VietTimes chính thức phát động Giải thưởng Chuyển đổi số Việt Nam lần thứ 9 - Vietnam Digital Awards 2026 (VDA 2026).
Trong tiết trời se lạnh, vận động viên phải vượt qua ruộng ngập nước, bùn đất lầy lội. Đây là thử thách khắc nghiệt nhưng mang ý nghĩa cầu chúc bình an đầu năm.
Trong không gian yên bình của miền quê, pháo hoa rực rỡ đêm Giao thừa Tết Bính Ngọ 2026 như lời chào mừng kỷ nguyên mới, mở ra hành trình đầy hy vọng và sức mạnh đoàn kết của dân tộc.
Nhờ sự hỗ trợ của Tạp chí điện tử VietTimes và Hội Truyền thông số Việt Nam, hai hộ nghèo ở xã Lương Sơn (Nghệ An) đã có căn nhà mới khang trang. Mái ấm mới giúp các hộ gia đình ở Nghệ An an cư, thêm vững tin vào năm mới.
Apple công bố kết quả kinh doanh quý 4 với doanh thu iPhone đạt mức cao kỷ lục, nhờ nhu cầu mạnh mẽ đối với các mẫu điện thoại thế hệ mới trong mùa mua sắm cuối năm. Kết quả này giúp Apple ghi nhận quý có lợi nhuận cao nhất trong lịch sử.
Trao đổi với VietTimes, ông Nguyễn Đình Thắng - Chủ tịch Trung tâm Hội đồng quản lý tài sản số, Phó Chủ tịch Hội Truyền thông số Việt Nam nêu quan điểm dữ liệu mở không đồng nghĩa với mở toàn bộ. Nguyên tắc cốt lõi là mở có kiểm soát, đúng mục đích và đúng đối tượng.
Xã An Khánh (huyện Hoài Đức cũ) đang trở thành tâm điểm nguồn cung nhà ở của khu Tây Hà Nội khi hàng loạt dự án sắp ra hàng. Điều này mở ra cơ hội đầu tư lớn song cũng gây quan ngại về rủi ro giảm giá.
Tại nhiều tuyến phố "đất vàng" của Hà Nội, nhà cửa treo biển cho thuê dù đang trong mùa cao điểm mua sắm cuối năm.
Robot tích hợp AI của doanh nghiệp Việt gây ấn tượng mạnh với màn nhảy múa mượt mà, biểu diễn võ thuật uyển chuyển và tương tác thông minh trước sự chứng kiến của Tổng bí thư Tô Lâm, Thủ tướng Phạm Minh Chính cùng các đại biểu tại Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc.
Sau khoảng 2 tuần mở bán tại Hàn Quốc, Galaxy Z TriFold - mẫu điện thoại gập 3 đầu tiên của Samsung đã về đến Việt Nam.
Chiều 16/12, tại khu vực gần chân cầu Thăng Long, lực lượng chức năng đang khẩn trương chuẩn bị cho lễ khởi công Trục đại lộ cảnh quan sông Hồng - siêu dự án hơn 11.000 ha, tổng vốn 855.000 tỷ đồng được kỳ vọng tạo “kỳ tích sông Hồng".
Camera nhà dân ven đường ghi lại khoảnh khắc hố tử thần bất ngờ xuất hiện bên hông công trình Capital Square (đường Nguyễn Công Trứ, Đà Nẵng), kéo theo hai ô tô và một người rơi xuống hố sâu.
Lãi suất cho vay tại nhiều ngân hàng bắt đầu gia tăng tạo áp lực đối với người vay mua nhà, nhất là những người sử dụng đòn bẩy tài chính cao. Gánh nặng lãi suất có thể kìm hãm sức mua, khiến thanh khoản trên thị trường nhà ở suy giảm.
Hồi 19h ngày 6/11, bão số 13 đã đổ bộ vào tỉnh Gia Lai và Đắk Lắk. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 12, giật cấp 14 và di chuyển nhanh với tốc độ khoảng 30km/h.
Trong vòng 5 năm trở lại đây, giá nhà tăng trưởng mãnh liệt, liên tục thiết lập những mặt bằng mới, vượt quá khả năng của người mua ở thực. Điều này khiến giấc mơ an cư ngày càng xa tầm với của người trẻ tại các đô thị lớn.