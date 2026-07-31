Nga phóng kỷ lục 377 tên lửa vào Ukraine trong một tháng, phòng không Kiev gặp thách thức lớn

Nga phóng kỷ lục 377 tên lửa vào Ukraine trong tháng 7, hơn gấp đôi tháng trước. Tên lửa đạn đạo đang tạo sức ép lớn lên phòng không Ukraine.

Nga đã phóng tổng cộng 377 tên lửa vào Ukraine trong tháng 7, mức cao nhất từng được ghi nhận, trong khi Ukraine chỉ đánh chặn hoặc vô hiệu hóa được khoảng một nửa số tên lửa này, theo ước tính của tờ Kyiv Post.

Con số trên cao hơn gấp đôi kỷ lục trước đó là 181 tên lửa được Nga phóng trong tháng 6.

Kyiv Post tổng hợp dữ liệu từ Không quân Ukraine tính đến chiều 31/7 và cho rằng trong tháng này, Nga sử dụng tên lửa hành trình nhiều hơn tên lửa đạn đạo trong các đợt tập kích đường không. Điều này trái với nhận định trước đó của Không quân Ukraine rằng tỷ trọng tên lửa đạn đạo đang “ngày càng tăng”.

Phần lớn tên lửa Nga phóng sau ngày 20/7 là tên lửa hành trình. Ngoại lệ đáng chú ý xảy ra ngày 26/7, khi Nga phóng 7 tên lửa đạn đạo và chỉ một tên lửa hành trình.

Ukraine cũng đạt tỷ lệ đánh chặn cao hơn đối với tên lửa hành trình. Trong tổng số 251 tên lửa hành trình được Nga phóng tính đến ngày 31/7, Ukraine cho biết đã đánh chặn hoặc chế áp được 174 quả, tương đương khoảng 69%.

Trong khi đó, trong 126 tên lửa đạn đạo được phóng, chỉ 36 quả bị đánh chặn, tương đương khoảng 29%. Nói cách khác, cứ 4 tên lửa đạn đạo Nga phóng đi thì khoảng 3 quả có thể vượt qua hệ thống phòng không Ukraine.

Tên lửa đạn đạo di chuyển với tốc độ cao hơn nhiều so với tên lửa hành trình và bay theo quỹ đạo dốc, khiến chúng khó bị đánh chặn hơn. Tên lửa hành trình có đặc tính gần với máy bay hơn, thường bay ở độ cao thấp và tận dụng khả năng cơ động để né tránh phòng không.

Một trong số ít hệ thống có khả năng đánh chặn tên lửa đạn đạo Nga là Patriot do Mỹ sản xuất. Tuy nhiên, Ukraine liên tục đối mặt với tình trạng thiếu cả hệ thống phóng lẫn tên lửa đánh chặn.

Mức độ cấp bách của vấn đề được thể hiện qua lời kêu gọi gần đây của Tổng thống Volodymyr Zelensky tại Washington, trong đó ông đề nghị Mỹ cung cấp 300 tên lửa đánh chặn Patriot trước mùa đông.

Về máy bay không người lái, tháng 7 cũng chứng kiến số lượng UAV Nga sử dụng để tấn công Ukraine giảm đáng kể, từ 6.583 chiếc được ghi nhận trong tháng 4 xuống còn 4.955 chiếc trong tháng này. Tuy nhiên, một số báo cáo cho thấy Nga đang gia tăng sử dụng UAV trang bị động cơ phản lực.

Ukraine cho biết đã đánh chặn hoặc chế áp 4.299 UAV, tương đương khoảng 87%.

Vượt mức sản xuất, nhưng có sự hỗ trợ từ Triều Tiên

Giữa tháng 7, các nhà quan sát nhận định Nga đã phóng từ 107 đến 109 tên lửa đạn đạo chỉ trong vòng 19 ngày. Con số này vượt các đánh giá trước đó rằng Moscow có khả năng duy trì tốc độ khoảng 100 lần phóng tên lửa mỗi tháng.

Đầu tháng 6, Tổng cục Tình báo Quân đội Ukraine (HUR) đánh giá Nga về lý thuyết có thể phóng khoảng 100 tên lửa mà không làm cạn kiệt kho dự trữ. Theo Ukrainska Pravda, Ukraine ước tính Nga có thể sản xuất khoảng 55-60 tên lửa đạn đạo Iskander mỗi tháng, cùng tối đa 50 tên lửa S-300/S-400 được sử dụng cho nhiệm vụ tấn công mặt đất.

Trong những tuần gần đây, Không quân Ukraine cho rằng một số tên lửa Nga được sử dụng gần như ngay sau khi rời dây chuyền sản xuất. Tuy nhiên, kho tên lửa của Moscow dường như còn được bổ sung từ nguồn cung của Triều Tiên.

Hôm 31/7, Tổng thống Zelensky nói rằng tên lửa khiến một gia đình 10 người thiệt mạng gần thành phố Kryvyi Rih, miền Trung Ukraine, ngày 30/7 là tên lửa do Triều Tiên sản xuất. Nga chưa đưa ra bình luận về vụ việc.

Hiện chưa có thông tin được xác nhận về một lô vũ khí mới từ Triều Tiên chuyển tới Nga trong thời gian gần đây. Tuy nhiên, Bình Nhưỡng trước đó đã cung cấp cho Moscow lượng lớn đạn pháo và tên lửa, trong đó một số loại sau đó được xác định đã xuất hiện tại chiến trường Ukraine.

Ông Zelensky cũng cho rằng Triều Tiên có thể điều tới 30.000 binh sĩ để tăng cường lực lượng Nga vào cuối năm nay.

Trong khi đó, hình ảnh vệ tinh cho thấy một cây cầu đường bộ nối Triều Tiên với Nga đang gần hoàn thành. Công trình này có thể tạo điều kiện thuận lợi hơn cho việc vận chuyển vũ khí và điều động binh sĩ giữa hai nước trong tương lai.

Tên lửa hành trình Zircon xuất hiện ngày càng nhiều

Tháng 7 cũng ghi nhận số lượng tên lửa hành trình Zircon được Nga sử dụng ở mức đáng chú ý.

Đến giữa tháng, các nhà phân tích cho biết Nga đã phóng khoảng 20 tên lửa Zircon vào Ukraine, tương đương khoảng hai phần ba sản lượng được ước tính của Nga trong cả năm.

3M22 Zircon, có định danh NATO là SS-N-33, là tên lửa hành trình siêu vượt âm có khả năng mang đầu đạn hạt nhân của Nga. Tên lửa dài khoảng 9 m, đường kính khoảng 60 cm, được Nga tuyên bố có tầm bắn tới 1.000 km và tốc độ tối đa Mach 9, tương đương khoảng 11.026 km/h.

Zircon được thử nghiệm lần đầu vào năm 2017 và chính thức đưa vào biên chế năm 2023. Theo Defense Express, loại tên lửa này được cho là lần đầu được Nga sử dụng trong chiến đấu trong cuộc xung đột Ukraine vào năm 2024.

Trong ngày 1-2/7, Nga phóng 4 tên lửa Zircon, sau đó tiếp tục phóng thêm 6 quả trong ngày 5-6/7. Không có quả nào được báo cáo là bị đánh chặn.

Ngày 19/7, Ukraine cho biết Nga đã phóng 10 tên lửa Zircon trong một đợt tấn công ban đêm. Sau đó, Ukraine thông báo đã đánh chặn tổng cộng 17 tên lửa Iskander-M, Zircon và S-400, nhưng không công bố cụ thể có bao nhiêu tên lửa Zircon bị bắn hạ.

UAV-tên lửa S8000 Banderol và biệt danh “AliExpress”

Không quân Ukraine cũng cho biết vào giữa tháng 7 rằng Nga đang gia tăng sử dụng tên lửa hành trình S8000 Banderol.

Loại vũ khí này từng được HUR công bố thông tin vào tháng 5/2025 và gây chú ý bởi mức độ phụ thuộc vào linh kiện nước ngoài. Trong đó có động cơ phản lực Swiwin SW800Pro do Trung Quốc sản xuất, một loại động cơ từng được bán trên nền tảng thương mại điện tử AliExpress với giá khoảng 16.000 USD.

Tuy nhiên, trong các bản cập nhật hằng ngày của Không quân Ukraine, S8000 được xếp vào nhóm máy bay không người lái cùng nhiều loại UAV khác, thay vì được tính vào tổng số tên lửa hành trình Nga phóng trong các đợt tập kích.

Việc số lượng S8000 được sử dụng gần đây tăng lên cũng có thể cho thấy loại vũ khí này đã bắt đầu được Nga đưa vào sản xuất hàng loạt.

Sự gia tăng đồng thời của nhiều loại tên lửa và UAV cho thấy Nga đang tiếp tục mở rộng và đa dạng hóa năng lực tấn công tầm xa. Với Ukraine, thách thức không chỉ nằm ở số lượng vũ khí được phóng đi, mà còn ở sự khác biệt rất lớn về khả năng đánh chặn giữa tên lửa hành trình và tên lửa đạn đạo, trong bối cảnh nguồn cung hệ thống phòng không tiên tiến vẫn còn hạn chế.

Theo Kyiv Post