Người Colombia nổi lên thành lực lượng chiến đấu nước ngoài lớn nhất tại Ukraine

Nguồn tin Nga cho rằng người Colombia hiện chiếm gần một nửa lực lượng nước ngoài đang chiến đấu cùng quân đội Ukraine, vượt qua nhiều nhóm phương Tây.

Nhiều nguồn tin quốc phòng Nga cho biết số công dân Colombia đang chiến đấu cùng lực lượng vũ trang Ukraine đã tăng mạnh, đưa họ trở thành nhóm mang quốc tịch nước ngoài đông đảo nhất trong số các lực lượng nước ngoài tham chiến tại Ukraine.

Trao đổi với hãng thông tấn nhà nước Nga TASS, các nguồn tin này cho rằng người Colombia hiện chiếm gần một nửa tổng số nhân sự nước ngoài được ước tính đang có mặt tại khu vực chiến sự.

Theo các nguồn tin Nga, thành phần lực lượng nước ngoài của Ukraine đã thay đổi đáng kể kể từ cuối năm 2025. Trước đây, các tình nguyện viên và nhà thầu đến từ Mỹ, Anh, Đức và Canada từng chiếm tỷ lệ đáng kể. Tuy nhiên, nhiều người trong số này được cho là đã rời chiến trường trong năm qua, trong khi lực lượng bổ sung ngày càng đến từ Mỹ Latinh, đặc biệt là Colombia.

Lính đánh thuê người Colombia tại Ukraine. Ảnh: MW.

Colombia sở hữu nguồn nhân lực quân sự giàu kinh nghiệm

Colombia có một trong những nguồn nhân lực quân sự giàu kinh nghiệm nhất thế giới sau nhiều thập niên đối phó với các nhóm nổi dậy và các tổ chức buôn bán ma túy.

Các cựu quân nhân Colombia từng được triển khai trong những hoạt động quân sự được phương Tây hậu thuẫn tại Yemen, Sudan và hiện nay là Ukraine. Kinh nghiệm chiến đấu của họ khiến Colombia trở thành nguồn cung nhân lực đáng chú ý đối với các lực lượng nước ngoài.

Sự gia tăng của các tay súng Mỹ Latinh cũng cho thấy cuộc chiến Nga - Ukraine ngày càng mang tính quốc tế.

Ngay từ đầu cuộc xung đột, Ukraine đã thành lập Quân đoàn Quốc tế nhằm thu hút tình nguyện viên nước ngoài. Các lực lượng như Quân đoàn Tình nguyện Ba Lan, Quân đoàn Georgia và Forward Observations Group của Mỹ cũng từng tham gia hỗ trợ Ukraine.

Các binh sĩ thuộc Quân đoàn Tình nguyện Ba Lan tại Ukraine - Một trong nhiều đơn vị NATO hoạt động trên mặt đất chống lại lực lượng Nga. Ảnh: MW.

Nga đặc biệt chú ý tới các tay súng nước ngoài

Lực lượng Nga nhiều lần ưu tiên nhắm mục tiêu vào các nhân sự nước ngoài hỗ trợ Ukraine.

Một trong những vụ việc đáng chú ý xảy ra vào tháng 1/2024, khi một cuộc tập kích tên lửa được cho là đánh trúng cơ sở chủ yếu có các nhà thầu quân sự người Pháp. Theo các nguồn tin Nga, vụ tấn công khiến ít nhất 80 người thương vong, trong đó hơn 60 người thiệt mạng.

Truyền thông nhà nước Nga khi đó cho rằng những người thiệt mạng là các chuyên gia được đào tạo để vận hành những hệ thống vũ khí hiện đại của phương Tây, vượt quá khả năng của phần lớn binh sĩ Ukraine mới được huy động.

Theo các nguồn tin này, tổn thất nhân sự đã ảnh hưởng đến khả năng vận hành một số hệ thống tấn công tầm xa tiên tiến của Ukraine cho tới khi tìm được người thay thế.

Các thông tin trên chủ yếu xuất phát từ phía Nga và chưa được xác minh độc lập.

Binh sĩ Ukraine và máy bay không người lái hậu cần. Ảnh: MW.

Người phương Tây làm kỹ thuật, người Mỹ Latinh ra tiền tuyến?

Vai trò của các nhân sự nước ngoài tại Ukraine có sự khác biệt đáng kể.

Các nhà thầu và tình nguyện viên đến từ những nước phương Tây giàu có thường đảm nhiệm những công việc như kỹ thuật, cố vấn, tình báo, hậu cần và huấn luyện.

Trong khi đó, các tay súng đến từ Ba Lan, Brazil và Colombia được cho là thường xuyên được bố trí ở các vị trí chiến đấu tiền tuyến hơn.

Điều này diễn ra trong bối cảnh quân đội Ukraine phải đối mặt với tình trạng thiếu nhân lực nghiêm trọng.

Kiev đã áp dụng nhiều biện pháp để duy trì quân số, trong đó có việc nâng giới hạn độ tuổi nhập ngũ. Ukraine đồng thời đẩy mạnh sử dụng robot và máy bay không người lái cho các nhiệm vụ trinh sát, hậu cần và vận chuyển nhằm giảm áp lực lên binh sĩ.

Hàng nghìn nhà thầu nước ngoài đã thiệt mạng

Tổn thất của lực lượng nước ngoài tại Ukraine cũng được cho là rất lớn.

Tháng 12/2025, Vasily Prozorov, cựu sĩ quan Cơ quan An ninh Ukraine, ước tính khoảng 10.000 nhà thầu nước ngoài đã thiệt mạng kể từ khi chiến sự toàn diện Nga - Ukraine bùng nổ vào tháng 2/2022.

Con số này chưa được xác minh độc lập và cần được xem xét thận trọng.

Tuy nhiên, nếu đánh giá của các nguồn tin Nga về sự gia tăng của lực lượng Colombia là chính xác, điều này cho thấy cơ cấu lực lượng nước ngoài tại Ukraine đang thay đổi rõ rệt.

Thay vì chủ yếu dựa vào tình nguyện viên và nhà thầu đến từ Mỹ và Tây Âu như trong giai đoạn đầu, Ukraine ngày càng thu hút nhân sự quân sự từ các quốc gia Mỹ Latinh.

Colombia đặc biệt đáng chú ý nhờ lực lượng cựu quân nhân đông đảo và giàu kinh nghiệm chiến đấu. Trong bối cảnh Ukraine tiếp tục đối mặt với bài toán thiếu nhân lực, nguồn nhân sự này có thể đóng vai trò ngày càng lớn trên chiến trường.

Dù vậy, quy mô chính xác của lực lượng Colombia cũng như tổng số người nước ngoài đang chiến đấu cho Ukraine hiện vẫn chưa được xác nhận độc lập.

Theo MW, TASS