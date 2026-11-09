Chi gần 28.000 đồng/tháng mua Facebook Plus, người dùng được hưởng những tiện ích gì?

Với mức phí 27.990 đồng/tháng và 7 ngày dùng thử miễn phí, Facebook Plus mở khóa một số tính năng bổ sung trên Facebook và Messenger.

Meta vừa ra mắt gói thuê bao Facebook Plus tại Việt Nam với giá 27.990 đồng/tháng, cung cấp nhiều tính năng bổ sung cho Facebook và Messenger.

Đây là một phần trong hệ thống dịch vụ trả phí Meta One, bên cạnh Instagram Plus và WhatsApp Plus, nhằm mở rộng các tiện ích dành cho người dùng mạng xã hội.

Facebook Plus cung cấp 7 ngày dùng thử miễn phí, sau đó tự động gia hạn với mức phí 27.990 đồng/tháng, kèm nhiều tiện ích bổ sung cho Facebook và Messenger. Ảnh: Chụp màn hình.

Với Facebook Plus, người dùng có thể xem thông tin về lượt xem lại tin (Story), tìm kiếm tài khoản trong danh sách người xem và sử dụng các biểu cảm đặc biệt.

Gói thuê bao còn hỗ trợ xem trước tin, kéo dài thời gian hiển thị quá 24 giờ và thay đổi biểu tượng ứng dụng trên điện thoại.

Cách đăng ký Facebook Plus

Người dùng có thể kiểm tra và đăng ký thuê bao Facebook Plus trực tiếp trên ứng dụng Facebook theo các bước sau:

Bước 1: Mở Facebook, vào Menu → Cài đặt → Trung tâm tài khoản.

Bước 2: Chọn Gói đăng ký → Facebook Plus nếu tùy chọn này xuất hiện.

Bước 3: Nhấn Dùng thử miễn phí, xác nhận phương thức thanh toán để hoàn tất đăng ký.

Facebook Plus hiện chưa xuất hiện trên tất cả tài khoản tại Việt Nam. Do đó, một số người dùng có thể chưa tìm thấy tùy chọn đăng ký dù đã cập nhật ứng dụng lên phiên bản mới nhất.

Sau 7 ngày dùng thử, thuê bao sẽ tự động gia hạn với mức phí 27.990 đồng/tháng. Người dùng cần hủy đăng ký trước kỳ thanh toán nếu không muốn tiếp tục sử dụng dịch vụ.

Trước đó, tháng 7/2026, Meta giới thiệu Facebook Verified, tính năng cấp tích trắng miễn phí cho người dùng từ 18 tuổi đủ điều kiện. Để xác minh, người dùng cần quay video selfie ngắn để hệ thống đối chiếu với ảnh đại diện trên tài khoản.

Khác với Facebook Verified cung cấp tích trắng miễn phí và Meta Verified cung cấp tích xanh trả phí, Facebook Plus tập trung bổ sung các tiện ích sử dụng hằng ngày. Theo đó, người đăng ký gói thuê bao này sẽ không được cấp tích xác minh tài khoản.