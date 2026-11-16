Tin nóng công nghệ 16/11: Hơn 136.000 chữ ký kêu gọi đưa Jensen Huang trở lại Nvidia

Hơn 136.000 chữ ký kêu gọi ông Jensen Huang trở lại Nvidia; iPhone gập đời sau có thể được trang bị Face ID; chiếc lược điện Trung Quốc giúp chuột mọc lại gần 98% lông là những tin công nghệ đáng chú ý ngày 16/11.

1. Face ID có thể không kịp xuất hiện trên iPhone Duo 2

Apple đang tìm cách bổ sung Face ID cho thế hệ iPhone gập tiếp theo, thay thế cảm biến vân tay Touch ID hiện nay. MacRumors dẫn thông tin từ Bloomberg cho biết hãng đã thử nghiệm công nghệ nhận diện khuôn mặt trên nguyên mẫu iPhone Duo 2.

iPhone Duo hiện sử dụng Touch ID thay vì công nghệ nhận diện khuôn mặt Face ID. Ảnh: Apple.

Tuy nhiên, Apple đang gặp khó trong việc hoàn thiện Face ID để kịp đưa lên thế hệ thứ 2. Công nghệ này có thể phải chờ đến iPhone Duo 3. Việc tích hợp hệ thống nhận diện khuôn mặt vào thiết kế điện thoại gập mỏng là một trong những thách thức của hãng.

Ngoài Face ID, Apple còn muốn bổ sung nút Action, camera tele để chụp ảnh xa và cải thiện độ mỏng, trọng lượng của điện thoại.

2. Camera đeo người có thể tự viết nhật ký bằng AI

Looki L1 là chiếc camera nhỏ đeo trước ngực, có khả năng ghi lại hoạt động hằng ngày và sử dụng AI để tạo nhật ký cá nhân. Digital Camera World đã trải nghiệm sản phẩm trong một tuần.

Camera Looki L1 được thiết kế để đeo trước ngực, tự ghi lại các khoảnh khắc trong ngày. Ảnh: Paul Hatton/Digital Camera World.

Nặng 32 gram, Looki L1 có thể ghi hình theo từng khoảng thời gian thay vì quay liên tục. AI sẽ phân tích những đoạn video để tạo nhật ký, gợi ý hoạt động và giúp người dùng tìm lại kỷ niệm bằng câu hỏi, chẳng hạn hôm nay đã ăn gì hoặc ghé thăm địa điểm nào.

Sau một tuần sử dụng, phóng viên Paul Hatton nhận thấy thiết bị hỗ trợ ghi nhớ khá tiện lợi nhưng chất lượng video chưa thực sự tốt. Việc đeo camera thường xuyên cũng khiến người xung quanh thiếu thoải mái. Theo nhà sản xuất, pin hoạt động từ 9 đến 13 giờ tùy chế độ ghi hình.

3. Hơn 136.000 chữ ký kêu gọi đưa Jensen Huang trở lại Nvidia

Làn sóng ủng hộ Jensen Huang trở lại lãnh đạo Nvidia tiếp tục lan rộng sau khi ông rời ghế CEO ngày 12/11. South China Morning Post cho biết bản kiến nghị trực tuyến mang tên Stand with Jensen đã thu hút hơn 136.000 chữ ký tính đến chiều 15/11.

Jensen Huang phát biểu trước truyền thông tại Tokyo (Nhật Bản) ngày 16/7/2026. Ảnh: Getty.

Nhóm tổ chức chiến dịch tự giới thiệu gồm nhân viên, đối tác và cổ đông Nvidia, kêu gọi hội đồng quản trị đưa Huang trở lại trong thời gian điều tra. Danh sách đăng ký có hơn 6.800 người nhận là nhân viên Nvidia và khoảng 73.000 người tự nhận là cổ đông.

Elon Musk cùng một số lãnh đạo công nghệ cũng công khai ủng hộ Huang. Những người tham gia cho rằng Nvidia có nguy cơ mất các mối quan hệ kinh doanh quan trọng nếu thiếu người sáng lập.

4. Trung Quốc chế tạo lược điện giúp mọc tóc

Các nhà khoa học Trung Quốc phát triển một chiếc lược điện có khả năng kích thích nang tóc và đưa hoạt chất điều trị vào sâu dưới da. Thiết bị mang tên Detangle đã giúp chuột trong phòng thí nghiệm phục hồi gần 98% vùng lông sau 28 ngày điều trị.

Các nhà khoa học Trung Quốc đang thử nghiệm lược điện kích thích mọc tóc, bước đầu ghi nhận kết quả khả quan trên chuột. Ảnh minh họa: Getty.

Nhóm nghiên cứu thuộc Đại học Beihang thiết kế răng lược dài ngắn xen kẽ, kết hợp điện cực và khoang chứa hoạt chất. Khi chải, thiết bị tạo xung điện kích thích nang lông, đồng thời hỗ trợ các phân tử điều trị thâm nhập sâu hơn vào da.

Thử nghiệm cho thấy kích thích điện đơn thuần giúp chuột mọc lại khoảng 40% lông, trong khi kết hợp thêm 2 liệu pháp thử nghiệm đạt 97,85%.

Theo MacRumors, Digital Camera World, SCMP, ScienceAlert