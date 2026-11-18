Apple bắt đầu bán linh kiện iPhone gập cho người dùng tự sửa chữa, Galaxy S27 có thể sở hữu màn hình gần như không viền và iCloud cùng App Store đồng loạt gặp sự cố là những tin công nghệ đáng chú ý ngày 18/11.

1. Apple bán linh kiện iPhone gập cho người dùng tự sửa chữa

Người dùng iPhone Duo tại Mỹ, Canada và châu Âu đã có thể mua linh kiện chính hãng để tự sửa điện thoại tại nhà. Theo MacRumors, Apple vừa bổ sung mẫu iPhone gập đầu tiên vào chương trình Tự sửa chữa (Self Service Repair).

Apple bắt đầu bán linh kiện chính hãng để người dùng tự sửa chữa iPhone Duo. Ảnh: Apple.

Danh mục linh kiện gồm màn hình trong, màn hình ngoài, pin, camera, loa và cổng USB-C. Apple còn bán hoặc cho thuê dụng cụ chuyên dụng, giúp người dùng tháo lắp thiết bị. Hãng cũng cung cấp tài liệu hướng dẫn chi tiết cho từng bộ phận cần thay thế.

Apple đã công bố hướng dẫn sửa chữa iPhone Duo từ ngày 23/10, nhưng đến nay mới bắt đầu bán linh kiện trực tiếp. Việc tháo lắp điện thoại gập vẫn khá phức tạp, đặc biệt với màn hình bên trong.

2. Galaxy S27 có thể sở hữu màn hình gần như không viền

Samsung đang phát triển công nghệ giúp thu hẹp đáng kể phần viền đen bao quanh màn hình điện thoại. Thông tin từ 9to5Google cho thấy loại màn hình mới có thể xuất hiện trên dòng Galaxy S27 dự kiến ra mắt đầu năm 2027.

Galaxy S27 có thể được trang bị màn hình với phần viền mỏng hơn các thế hệ trước. Ảnh minh họa: 9to5Google.

Điểm hấp dẫn của công nghệ này là giúp màn hình trông rộng hơn mà không cần tăng kích thước điện thoại. Phần hiển thị có thể mở rộng gần sát các cạnh máy, tạo cảm giác mặt trước được bao phủ hoàn toàn bằng màn hình.

Nguồn rò rỉ trên Naver cho biết một nhà cung cấp của Samsung đang chuẩn bị công nghệ màn hình mới. Galaxy S27 Ultra có thể là mẫu được ưu tiên trang bị, nhưng chưa có thông tin xác nhận.

3. iCloud, App Store và Apple Music đồng loạt gặp sự cố

Nhiều người dùng Apple gặp khó khăn khi đăng nhập tài khoản, tải ứng dụng hoặc truy cập dịch vụ trực tuyến từ đêm 17/11 đến rạng sáng 18/11, theo giờ Việt Nam. TechCrunch cho biết sự cố ảnh hưởng hàng loạt dịch vụ, gồm iCloud, App Store, Apple Music và một số nền tảng dành cho trường học.

Nhiều dịch vụ trực tuyến của Apple gặp trục trặc trong ngày 17/11. Ảnh minh họa: Bryce Durbin/TechCrunch.

Một số người dùng phản ánh không thể kích hoạt iPhone mới hoặc liên tục bị yêu cầu đăng nhập Apple ID. Những người khác gặp khó khăn khi sử dụng iCloud Mail và truy cập dữ liệu trên trình duyệt. Apple xác nhận sự cố liên quan đến một bản cập nhật nội bộ.

Hãng đã từng bước khôi phục hoạt động của các dịch vụ bị ảnh hưởng. Đến khoảng 6h sáng 18/11 theo giờ Việt Nam, trang trạng thái hệ thống Apple cho thấy toàn bộ sự cố đã được xử lý. Nguyên nhân kỹ thuật cụ thể chưa được hãng công bố.

4. Waymo tạm dừng cho xe tự lái chạy trên cao tốc tại Mỹ

Waymo đã tạm dừng dịch vụ taxi tự lái trên đường cao tốc tại Mỹ sau khi một số xe đi vào khu vực đang thi công. TechCrunch cho biết quyết định được đưa ra theo yêu cầu của cơ quan quản lý phương tiện California nhằm bảo đảm an toàn giao thông.

Taxi tự lái Waymo tạm ngừng chạy trên đường cao tốc tại Mỹ. Ảnh: Waymo.

Cơ quan quản lý ghi nhận 3 xe Waymo đi vào khu vực công trường bị phong tỏa trên tuyến US-101 gần Burlingame. Một sự cố khác xảy ra trên đường cao tốc 280. Lệnh hạn chế có hiệu lực từ ngày 11/11 nhưng đến ngày 17/11 mới được công khai.

Waymo xác nhận không có va chạm hay người bị thương trong các sự cố kể trên. Công ty đang đánh giá lại hệ thống tự lái trước khi nối lại hoạt động trên cao tốc. Dịch vụ taxi trên những tuyến đường thông thường vẫn hoạt động bình thường.

Theo MacRumors, 9to5Google, TechCrunch