iPhone gập được bổ sung tính năng mở khóa khuôn mặt, Mỹ siết kiểm soát chip AI qua trung tâm dữ liệu nước ngoài và xe Tesla Cybercab ghi nhận 8 vụ va chạm là những tin công nghệ đáng chú ý ngày 17/11.

1. iPhone gập có thể mở khóa bằng khuôn mặt

Apple vừa bổ sung tính năng mở khóa bằng khuôn mặt cho iPhone Duo trong bản thử nghiệm iOS 27.3 beta 2. MacRumors cho biết người dùng có thể mở khóa điện thoại bằng camera trước thay vì phải chạm vào cảm biến vân tay Touch ID như trước đây.

iPhone Duo được bổ sung tính năng mở khóa bằng camera trước trong bản thử nghiệm iOS 27.3. Ảnh: Filipe Espósito/Engadget.

Tính năng có tên Mở khóa bằng camera trước (Unlock with Front Camera), được bật trong mục Touch ID và mật mã (Touch ID & Passcode). Tuy nhiên, công nghệ này không sử dụng hệ thống cảm biến nhận diện khuôn mặt 3D như Face ID nên có mức độ bảo mật thấp hơn.

Vì vậy, người dùng vẫn phải dùng Touch ID hoặc mật mã khi thanh toán Apple Pay, xem mật khẩu hay đăng nhập ứng dụng. Tính năng nhận diện khuôn mặt cũng tạm ngừng sau khoảng 45 phút không sử dụng điện thoại. Hiện chức năng mới chỉ có trên phiên bản iOS thử nghiệm.

2. Màn hình thông minh Apple vừa bán đã gặp lỗi

Chỉ vài ngày sau khi mở bán, màn hình thông minh HomeView của Apple đã bị một số người dùng phản ánh gặp lỗi với trợ lý Siri. MacRumors ghi nhận thiết bị không đặt được hẹn giờ, báo thức hoặc thực hiện sai yêu cầu phát nhạc.

Màn hình thông minh Apple HomeView bắt đầu nhận phản ánh lỗi Siri sau vài ngày mở bán. Ảnh: Apple.

Một số người dùng cho biết Siri liên tục yêu cầu cập nhật phần mềm dù thiết bị đã chạy phiên bản mới nhất. Người khác phải chờ vài phút mới nhận được phản hồi. Đáng chú ý, có trường hợp yêu cầu phát nhạc trên HomeView lại được thực hiện ở iPhone hoặc phòng khác.

Tuy nhiên, một số người dùng đã khắc phục được lỗi bằng cách khởi động lại màn hình hoặc iPhone kết nối.

3. Doanh nghiệp Trung Quốc khó tiếp cận chip Nvidia hơn

Mỹ vừa ban hành quy định mới nhằm hạn chế doanh nghiệp Trung Quốc sử dụng chip AI của Nvidia thông qua các trung tâm dữ liệu ở nước ngoài. Theo SCMP, biện pháp này nhằm ngăn các công ty tiếp cận công nghệ Mỹ bằng cách thuê máy chủ tại nước thứ 3.

Hệ thống máy chủ AI Nvidia tại trung tâm dữ liệu. Ảnh: SCMP.

Trước đây, dù không thể trực tiếp mua một số chip Nvidia do lệnh hạn chế xuất khẩu, doanh nghiệp Trung Quốc vẫn có thể thuê máy chủ đặt tại Singapore hoặc Malaysia để sử dụng chúng từ xa. Cách làm này giúp họ tiếp cận sức mạnh tính toán mà không cần sở hữu chip.

Với quy định mới, các trung tâm dữ liệu nước ngoài có liên quan doanh nghiệp Trung Quốc phải xin giấy phép của Mỹ khi mua hoặc tiếp nhận chip thuộc diện kiểm soát. Biện pháp cũng ảnh hưởng đến các nhà cung cấp dịch vụ máy chủ tại Đông Nam Á.

4. Xe tự lái Tesla Cybercab ghi nhận 8 vụ va chạm

Xe Cybercab của Tesla đã xuất hiện trong 8 báo cáo va chạm gửi Cơ quan An toàn Giao thông Đường bộ Mỹ (NHTSA), chỉ khoảng 2 tháng sau khi bắt đầu chở khách tại Austin.

Cybercab là mẫu xe Tesla phát triển cho dịch vụ taxi tự lái. Ảnh: Tesla.

Theo Electrek, trong 8 vụ, có 4 vụ xảy ra khi Cybercab hoạt động ở chế độ tự lái, đều ở tốc độ không quá 8 km/h. Bốn vụ còn lại liên quan đến xe thử nghiệm có người ngồi giám sát và bật hệ thống hỗ trợ lái. Hai vụ trong nhóm này ghi nhận người bị thương.

Đáng chú ý, một xe Cybercab đã va chạm với ô tô khác trên đường cao tốc tại Philadelphia khi chạy khoảng 85 km/h. Tesla không công khai diễn biến chi tiết.

Theo MacRumors, Engadget, SCMP, Electrek