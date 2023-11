Ông chủ BYD Vương Truyền Phúc: Từ cậu bé mồ côi nghèo đến tỉ phú hàng đầu Trung Quốc

Tỉ phú Vương Truyền Phúc, ông chủ BYD, xuất thân từ hộ nông dân nghèo (Ảnh: Sohu)

Những thành tựu đáng nể

Vương Truyền Phúc (Wang Chuanfu), ông chủ của nhà sản xuất xe điện BYD, với vẻ ngoài khiêm tốn thường ngày, chưa bao giờ đáp lại những câu hỏi về việc ông từng là "người giàu nhất Trung Quốc". Thực tế ông đã xuất hiện trong Danh sách người giàu toàn cầu của Forbes năm 2009.

Ông nói: "Ước mơ của tôi là giải quyết các vấn đề năng lượng mà nhân loại phải đối mặt. Khi giấc mơ thành hiện thực, nó sẽ mang lại khối tài sản khổng lồ. Đây là điều chắc chắn. Nhưng sự giàu có chỉ là ngẫu nhiên, đó hoàn toàn không phải là mục tiêu tôi theo đuổi!".

BYD (BYD Co., Ltd.) là công ty đã đóng vai trò quan trọng trong sự nghiệp thăng hoa của Vương Truyền Phúc. Trong năm qua, BYD đã đạt được doanh nhập 424,06 tỉ NDT (59,7 tỉ USD). Công ty này cũng lọt vào nhiều danh sách như “Top 500 doanh nghiệp Trung Quốc năm 2023”, “Top 500 doanh nghiệp tư nhân Trung Quốc năm 2023”, “Top 500 doanh nghiệp sản xuất Trung Quốc” và “Top 500 doanh nghiệp tư nhân sản xuất Trung Quốc” và đều xếp ở hàng đầu.

Mới đây, BYD đã tiết lộ báo cáo tài chính quý 3 năm nay cho thấy thu nhập doanh nghiệp trong 3 quý đầu năm nay là 422,275 tỉ NDT (59,4 tỉ USD), tăng 58% so với cùng kỳ năm ngoái; lợi nhuận ròng là 21,367 tỉ NDT (3 tỉ USD), tăng 130% so với cùng kỳ năm ngoái.

Vương Truyền Phúc đứng thứ 16 trong danh sách những người giàu nhất Trung Quốc của Hurun năm 2023 (Ảnh: Sohu)



Trong quý 3, thu nhập doanh nghiệp đạt 162,151 tỉ NDT (22,8 tỉ USD), tăng 38,49% so với cùng kỳ năm trước; lợi nhuận ròng là 10,413 tỉ NDT (1,46 tỉ USD), tăng 82,16% so với cùng kỳ năm trước. Ngoài ra, doanh số cộng dồn của BYD trong 3 quý đầu năm nay vượt quá 2,796 triệu xe, tăng 76% so với cùng kỳ năm ngoái.

Điều đáng nói là BYD đã lần đầu tiên vượt qua FAW-Volkswagen vào tháng 11/2022 để trở thành hãng xe có số lượng xe tiêu thụ nhiều nhất tại thị trường ô tô Trung Quốc.

Bước sang năm 2023, BYD tiếp tục có những bước đột phá, nửa đầu năm đã giành hai chức vô địch về doanh số của hãng và thương hiệu ô tô tại thị trường Trung Quốc, lần đầu tiên tổng doanh số bán xe của công ty lọt vào top 10 thế giới. Nửa cuối năm, chiếc xe ô tô điện (EV) thứ 5 triệu của BYD đã lăn bánh khỏi dây chuyền lắp ráp, lập nên một kỷ lục khác.

Vậy Vương Truyền Phúc, người sáng lập BYD, là người thế nào và câu chuyện đằng sau sự thành công của ông là gì?

Tên tuổi Vương Truyền Phát gắn liền với sự phát triển và thành công của BYD

(Ảnh: Baidu)



Tuổi thơ cơ cực, nghèo khó

Vương Truyền Phúc sinh tháng 2/1966 trong một gia đình nông dân bình thường ở làng Vô Vi, thị xã Vu Hồ, tỉnh An Huy, là con thứ 7 trong gia đình, có 5 chị gái, 1 anh trai và 1 em gái. Gia đình hoàn cảnh rất khó khăn, cha mẹ vất vả nuôi 8 con.

Khi Vương Truyền Phúc 13 tuổi, cha ông qua đời vì bệnh ung thư gan. Để giảm bớt gánh nặng cho mẹ, người anh trai Vương Truyền Phương đã phải bỏ học và người chị thứ 5 vội vã đi lấy chồng. Cô em gái phải gửi đến nhà họ hàng để nhờ nuôi dưỡng.

2 năm sau, mẹ lâm bệnh nặng và qua đời khi Vương Truyền Phúc đang tham gia kỳ thi tuyển sinh trung học. Trong kỳ thi tốt nghiệp THCS, không được nhận vào trường trung cấp kỹ thuật vì trượt 2 môn, cậu từng có ý định bỏ ra ngoài làm thuê nhưng anh trai đã can ngăn, tin rằng học là con đường duy nhất để thành người.

Năm 1983, Vương Truyền Phúc thi đỗ vào Khoa Luyện kim, Vật lý và Hóa học của Đại học Công nghệ Trung Nam với điểm cao hàng đầu. Trong những năm học đại học, anh luôn đạt thành tích xuất sắc và thường xuyên giành được học bổng hạng nhất. Để giảm bớt gánh nặng cho anh trai và chị dâu, mỗi lần nhận được học bổng, anh chỉ giữ lại một phần chi phí sinh hoạt và gửi phần còn lại về cho chị dâu.

Trụ sở Công ty BYD tại Thâm Quyến, Quảng Đông (Ảnh: Sohu).



Khởi nghiệp gian nan

Năm 1987, anh được giới thiệu tới Viện Kim loại màu Bắc Kinh, trở thành nghiên cứu sinh. 3 năm sau, Vương tốt nghiệp cao học và ở lại trường theo lời giới thiệu của thày giáo hướng dẫn để trở thành nhân viên của Phòng 301. Làm việc chưa đầy 2 năm, anh được thăng chức Phó phòng 301, rồi trở thành Trưởng phòng trẻ nhất cả nước.

Năm 1993, Vương Truyền Phúc được bổ nhiệm làm tổng giám đốc của Công ty TNHH Pin BIG Thâm Quyến, một công ty trực thuộc viện, một lần nữa có được thăng tiến trong sự nghiệp. Tuy nhiên, Vương không thỏa mãn với điều này.

Vào dịp Trung thu năm 1994, Vương Truyền Phúc tiết lộ với anh trai và chị dâu ý định từ chức để lập nghiệp. Tháng 1/1995, Vương Truyền Phúc chính thức từ chức và chuẩn bị làm ăn lớn.

Trong những ngày đầu khởi nghiệp đầy gian nan, ông đã dẫn dắt đội ngũ của mình không ngừng tìm tòi, đổi mới, từng bước phá vỡ tình thế lũng đoạn của các hãng ắc quy Nhật Bản trên thị trường. Công ty của ông không chỉ đạt được thành công lớn ở thị trường trong nước mà còn thâm nhập thành công vào thị trường quốc tế.

Dây chuyền sản xuất xe của BYD Auto (Ảnh: Sohu)



Gặt hái thành công

Sau nhiều năm phát triển, BYD Battery dưới sự lãnh đạo của Vương Truyền Phúc đã trở thành một trong những nhà sản xuất pin hàng đầu thế giới. Năm 2002, BYD niêm yết tại sàn chứng khoán Hong Kong, Vương Truyền Phúc giữ chức Chủ tịch kiêm CEO công ty, nắm giữ 27,83% cổ phần.

Năm 2009, khi mới 43 tuổi, Vương Truyền Phúc đã đứng đầu Hurun List với tài sản ròng lần lượt là 35 tỉ NDT (4,9 tỉ USD) và và Forbes China List với 39,6 tỉ NDT (5,5 tỉ USD), trở thành "người Trung Quốc đứng đầu danh sách giàu kép" và tên tuổi của ông đã vang khắp thế giới.

BYD hiện là một trong những nhà sản xuất pin hàng đầu thế giới và công nghệ pin của hãng được sử dụng rộng rãi trong điện thoại di động, xe điện và các lĩnh vực khác.

Dưới sự lãnh đạo của Vương Truyền Phúc, BYD không chỉ đạt được thành công lớn trong lĩnh vực pin mà còn lấn sân sang lĩnh vực ô tô và trở thành một công ty ô tô có tầm ảnh hưởng mạnh mẽ.

Ông Vương Truyền Phúc luôn là nhân vật được giới truyền thông săn đón (Ảnh: Sohu)



Thành công của Vương Truyền Phúc không phải ngẫu nhiên. Ông có cái nhìn nhạy bén về thị trường và khả năng ra quyết sách chắc chắn. Trong những ngày đầu thành lập BYD, ông đã đích thân lãnh đạo nhóm nghiên cứu, phát triển và sản xuất, đảm bảo chất lượng sản phẩm và dẫn đầu về công nghệ.

Sau khi bước chân vào lĩnh vực ô tô, ông còn thể hiện khả năng lãnh đạo xuất sắc và tinh thần đổi mới, thúc đẩy BYD liên tục bứt phá và lập kỷ lục sản xuất chiếc xe năng lượng mới thứ 5 triệu.

Sự giàu có và địa vị của Vương Truyền Phúc không phải là khía cạnh đáng ngưỡng mộ nhất. Sự kiên trì, siêng năng và tinh thần trách nhiệm mới là giá trị thực sự của ông.

Với những thành công trong sự nghiệp, Vương Truyền Phúc là CEO xuất sắc nhất Trung Quốc năm 2022, hiện là đại biểu và Ủy viên Thường vụ Đại hội đại biểu nhân dân (HĐND) thành phố Thâm Quyến.

Theo Sohu