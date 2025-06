Tổng Bí thư: Chính quyền mới phải phục vụ nhân dân tốt hơn, không để gián đoạn

Tổng Bí thư Tô Lâm thăm Trung tâm dịch vụ hành chính công tại xã Tân Vĩnh Lộc, Thành phố Hồ Chí Minh. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN).

Chiều 29/6, Tổng Bí thư Tô Lâm và Đoàn công tác Trung ương đã đi khảo sát thực tế mô hình tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp tại phường Xuân Hòa và xã Tân Vĩnh Lộc (Thành phố Hồ Chí Minh).

Cùng đi có đồng chí Nguyễn Văn Nên, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh; các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng: Phạm Gia Túc, Phó Chánh Văn phòng Trung ương Đảng; Nguyễn Quang Dương, Phó Trưởng ban Tổ chức Trung ương; lãnh đạo các ban, bộ, ngành Trung ương; lãnh đạo Thành phố Hồ Chí Minh.

Phường Xuân Hòa được hình thành trên cơ sở nhập toàn bộ diện tích hiện hữu của phường Võ Thị Sáu và một phần Khu phố 3 của Phường 4 (Quận 3), hiện có 24 khu phố; nằm ở vị trí chiến lược, trung tâm của Thành phố Hồ Chí Minh, được đánh giá là có tiềm năng phát triển mạnh mẽ về kinh tế-dịch vụ, du lịch; hệ thống cơ sở hạ tầng đồng bộ.

Đảng ủy-Ủy ban Nhân dân phường cũng đã vận hành thử nghiệm các nền tảng số chính quyền hai cấp theo kế hoạch triển khai chung của Thành phố Hồ Chí Minh, kết quả vận hành thử đạt yêu cầu đề ra, việc xử lý các luồng quản lý văn bản đến, văn bản đi được đảm bảo đúng quy định và thông suốt.

Xã Tân Vĩnh Lộc được hình thành từ sự hợp nhất của ba địa bàn (xã Vĩnh Lộc B, một phần của xã Phạm Văn Hai và một phần phường Tân Tạo, quận Bình Tân).

Xã Tân Vĩnh Lộc-nằm ở vị trí chiến lược nơi cửa ngõ phía Tây Thành phố Hồ Chí Minh, tiếp giáp các trục giao thông huyết mạch, là đầu mối kết nối đô thị-công nghiệp-nông nghiệp công nghệ cao.

Với tốc độ đô thị hóa nhanh, dân số đông, lực lượng lao động trẻ, năng động, xã sẽ tiếp tục sứ mệnh lịch sử mới không chỉ bằng ký ức hào hùng mà còn ở năng lực kiến tạo tương lai.

Tại phường Xuân Hòa và xã Tân Vĩnh Lộc, Tổng Bí thư Tô Lâm cùng Đoàn công tác đã đến khảo sát Trung tâm Phục vụ hành chính công; kiểm tra việc bố trí cơ sở vật chất, trang thiết bị, nhân sự, việc phổ biến các văn bản hướng dẫn thủ tục hành chính cho nhân dân sống trên địa bàn, để sẵn sàng vận hành bộ máy mới từ ngày 1/7/2025.

Trao đổi với các cán bộ, công chức tại Trung tâm Phục vụ hành chính công của hai địa phương, Tổng Bí thư Tô Lâm đã ân cần thăm hỏi và mong muốn đội ngũ cán bộ ở cơ sở tiếp tục nâng cao tinh thần trách nhiệm để chuẩn bị vận hành bộ máy mới hiệu quả, thông suốt; đẩy mạnh thực hiện các thủ tục hành chính công trực tuyến, vừa thuận lợi cho cả người dân và cán bộ trong giải quyết công việc; thường xuyên tăng cường trau dồi, ứng dụng khoa học công nghệ để thích ứng với tình hình hoạt động mới, từ đó hướng dẫn, hỗ trợ để người dân sử dụng thành thạo dịch vụ công trên môi trường mạng.

Làm việc với Ban Thường vụ Đảng ủy phường Xuân Hòa và Ban Thường vụ Đảng ủy xã Tân Vĩnh Lộc, Tổng Bí thư Tô Lâm đánh giá cao sự chuẩn bị công phu, trách nhiệm của lãnh đạo Thành phố, của Đảng ủy phường Xuân Hòa, xã Tân Vĩnh Lộc thời gian qua trong công tác vận hành thử nghiệm Trung tâm Hành chính công, triển khai phần mềm điều hành tác nghiệp, tổ chức tuyên truyền, vận động nhân dân, ổn định tâm lý đội ngũ cán bộ.

Tổng Bí thư nêu rõ, cả nước “vừa chạy vừa xếp hàng” để đến nay tiến vào giai đoạn mới với mục tiêu vì sự phát triển nhanh, bền vững của đất nước, chăm lo tốt hơn đời sống của nhân dân, xây dựng bộ máy chính quyền tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả, chuyển từ quản lý thụ động sang quản trị thông minh, chủ động phục vụ nhân dân, kiến tạo phát triển, đủ năng lực triển khai có hiệu quả các chủ trương của Đảng vào thực tiễn cuộc sống, vì cuộc sống ấm no hạnh phúc của nhân dân.

Tổng Bí thư nhấn mạnh, việc hình thành phường Xuân Hòa là sự khẳng định quyết tâm chính trị mạnh mẽ của Thành phố Hồ Chí Minh trong việc tổ chức lại không gian quản lý, khai thác tối đa tiềm năng, lợi thế về vị trí địa lý, nguồn nhân lực, điều kiện hạ tầng và truyền thống văn hóa, lịch sử.

Với tổ chức bộ máy khoa học và hợp lý hơn và nguồn nhân lực, cán bộ được phân công, bổ nhiệm mới, hệ thống chính trị xã mới sẽ tiếp tục phát huy tinh thần, trách nhiệm, khẳng định bản lĩnh, trí tuệ và tinh thần cống hiến, đoàn kết, năng động, chủ động thích ứng với yêu cầu đặt ra ngày càng cao, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung, nhanh chóng bắt nhịp vào công việc.

Tổng Bí thư yêu cầu, chính quyền các địa phương khẩn trương, nghiêm túc ổn định tổ chức bộ máy mới; quán triệt ngay tinh thần: Bộ máy có thay đổi nhưng tinh thần phục vụ nhân dân thì không được phép gián đoạn, nhân dân phải được phục vụ nhanh hơn, tốt hơn; đời sống tinh thần vật chất của nhân dân phải được cải thiện hơn.

Điều quan trọng nhất lúc này là phải nêu cao tinh thần đoàn kết, cùng nhau lấy mục tiêu phục vụ nhân dân là tiêu chuẩn đánh giá năng lực hoàn thành nhiệm vụ của từng cán bộ, công chức, viên chức.

Nhấn mạnh công tác xây dựng Đảng là rất quan trọng, Tổng Bí thư lưu ý Đảng bộ, chính quyền và nhân dân phường Xuân Hòa xác định rõ định hướng phát triển, xây dựng phường trở thành địa bàn kiểu mẫu về chính quyền đô thị hiện đại, hiệu lực, hiệu quả; phát triển mạnh các ngành kinh tế-dịch vụ, thương mại, du lịch chất lượng cao; tiếp tục đầu tư nâng cấp cơ sở hạ tầng đô thị đồng bộ, bền vững; đẩy mạnh chuyển đổi số trong quản lý nhà nước và phục vụ người dân; chăm lo tốt hơn nữa các lĩnh vực y tế, giáo dục, an sinh xã hội, nâng cao chất lượng đời sống vật chất và tinh thần cho người dân.

Từng đội ngũ cán bộ cơ sở tại phường Xuân Hòa sẽ góp phần xây dựng chính quyền địa phương tiêu biểu, gần dân, vì dân, phục vụ nhân dân.

Đảng bộ Xã Tân Vĩnh Lộc cần phát huy vai trò hạt nhân lãnh đạo toàn diện, làm tốt công tác tư tưởng, tổ chức, kiểm tra, giám sát, dân vận. Từng tổ chức đảng, từng đảng viên phải nêu cao tinh thần tiên phong, gương mẫu; phải xây dựng Đảng bộ thực sự trong sạch, vững mạnh, đoàn kết, thống nhất cao, lãnh đạo hệ thống chính trị và nhân dân phấn đấu hoàn thành thắng lợi mọi nhiệm vụ được giao.

Tổng Bí thư đề nghị chính quyền các địa phương Xuân Hòa và Tân Vĩnh Lộc phải đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; giữ vững ổn định địa bàn, không để phát sinh các điểm nóng, các vụ việc phức tạp, không để bị động, bất ngờ trong mọi tình huống; tăng cường công tác nắm chắc tình hình dân cư, an ninh trật tự, kịp thời phát hiện, xử lý từ sớm, từ xa các vấn đề tiềm ẩn phức tạp; xây dựng phòng tuyến cơ sở vững chắc, trở thành “tai mắt” của chính quyền cơ sở, là tuyến đầu trong giữ gìn an ninh trật tự.

Tổng Bí thư yêu cầu, phải tạo đột phá trong cải cách hành chính và chuyển đổi số; đẩy mạnh kết nối dữ liệu, đảm bảo người dân có thể tiếp cận dịch vụ công nhanh chóng, minh bạch, thuận lợi.

Trong quá trình triển khai mô hình mới, bước đầu sẽ có một số khó khăn, vướng mắc nhưng các địa phương cần phải phấn đấu, tập trung đầu tư trang thiết bị, phổ cập “bình dân học vụ số” trong cán bộ và nhân dân để xã có môi trường số, chính quyền số và xã hội số trong tương lai gần.

Cả hệ thống chính trị cần nỗ lực đoàn kết cùng nhau khắc phục mọi khó khăn thách thức để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao vì sự phát triển của Thành phố và đất nước.

Chiều cùng ngày, nhân dịp kỷ niệm 110 năm Ngày sinh Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh (1/7/1915-1/7/2025), Tổng Bí thư Tô Lâm và Đoàn công tác Trung ương đã đến thăm gia đình và dâng hoa, dâng hương tưởng nhớ Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh tại Thành phố Hồ Chí Minh.

Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh là một trong những người học trò xuất sắc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, người đảng viên cộng sản rất mực kiên cường, trung thành, tận tuỵ, suốt đời chiến đấu vì lý tưởng độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, vì hạnh phúc của nhân dân, một người lãnh đạo có uy tín lớn của Đảng, nhân dân và quân đội ta, người bạn tin cậy của bạn bè quốc tế.

Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh là tấm gương sáng về tận trung với nước, tận hiếu với dân, người đã cùng tập thể Ban Chấp hành Trung ương Đảng khởi xướng và lãnh đạo công cuộc đổi mới đất nước./.