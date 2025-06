Tổng Bí thư: Cả dân tộc cùng hành quân vươn tới tương lai rực rỡ của đất nước

Ngày 28/6, Đại tướng Lương Tam Quang, Bộ trưởng Bộ Công an, đã chủ trì lễ công bố các quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về tổ chức, cán bộ công an các tỉnh, thành phố theo nghị quyết của Quốc hội về sắp xếp đơn vị hành chính cấp tỉnh.