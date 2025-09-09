"Tôi khỏe đẹp hơn" lần thứ 4: Lan tỏa lối sống khoa học đến cộng đồng

Cuộc thi “Tôi khỏe đẹp hơn” lần thứ 4 do Bộ Y tế, Báo Sức khỏe và Đời sống phát động khẳng định sức hút, lan tỏa thông điệp ăn uống khoa học, vận động hợp lý và xây dựng lối sống lành mạnh trong cộng đồng.

Ngày 9/9, lễ phát động Cuộc thi “Tôi khỏe đẹp hơn” lần thứ 4 đã diễn ra tại trụ sở Bộ Y tế với sự tham dự của Thứ trưởng Bộ Y tế Trần Văn Thuấn, Trưởng Ban Chỉ đạo cuộc thi.

Sau ba mùa thành công, chương trình trở lại với nhiều đổi mới hấp dẫn, khẳng định vị thế là một phong trào xã hội có sức ảnh hưởng sâu rộng trong cộng đồng.

Thứ trưởng Trần Văn Thuấn đánh giá cao sức lan toả của “Tôi khỏe đẹp hơn”.

Từ cuộc thi thành phong trào xã hội

Khởi nguồn từ năm 2022 với hơn 2.000 lượt đăng ký, “Tôi khỏe đẹp hơn” nhanh chóng lan tỏa, thu hút 3.500 người tham gia năm 2023 và gần 5.000 người năm 2024. Đằng sau những con số ấy là hàng nghìn câu chuyện truyền cảm hứng về sự thay đổi ngoạn mục cả thể chất lẫn tinh thần, giúp khẳng định giá trị thiết thực của cuộc thi.

Phát biểu tại buổi lễ, Thứ trưởng Trần Văn Thuấn nhấn mạnh: “Bằng cách tôn vinh những tấm gương người thật, việc thật, cuộc thi đã tạo ra hiệu ứng lan tỏa mạnh mẽ, truyền cảm hứng và thúc đẩy cộng đồng cùng hành động để thay đổi bản thân. Nhiều người đã nhận ra rằng phòng chống bệnh không lây nhiễm bắt đầu từ chính bữa ăn, giấc ngủ và thói quen vận động hằng ngày”.

Theo nhà báo Trần Tuấn Linh, Tổng Biên tập Báo Sức khỏe và Đời sống, Trưởng Ban Tổ chức, cuộc thi năm nay sẽ tăng cường các hoạt động tương tác, kết nối trực tuyến với chuyên gia dinh dưỡng và huấn luyện viên thể hình. Các hạng mục tôn vinh mang tính cộng đồng cũng được mở rộng, khuyến khích sự tham gia của gia đình, nhóm bạn, câu lạc bộ. Thể lệ thi được tinh giản để mọi người dễ dàng đăng ký và chia sẻ câu chuyện của mình.

“Chúng tôi mong muốn trở thành người bạn đồng hành, truyền cảm hứng để mỗi người dân chủ động xây dựng kế hoạch rèn luyện nâng cao sức khỏe. Khi có người đồng hành, hành trình bền bỉ sẽ trở nên dễ dàng và hạnh phúc hơn”, ông Linh nói.

GS.TS Trần Thanh Dương, Viện trưởng Viện Dinh dưỡng, Chủ tịch Hội đồng Giám khảo, cho biết tiêu chí đánh giá năm nay không chỉ dừng ở sự thay đổi về ngoại hình mà còn chú trọng tính bền vững về sức khỏe, sự hiểu biết về kiến thức khoa học và khả năng lan tỏa cảm hứng. “Chúng tôi muốn tìm ra những cá nhân không chỉ thay đổi bản thân mà còn góp phần thay đổi cộng đồng”, ông nhấn mạnh.

GS.TS Trần Thanh Dương cho biết tiêu chí đánh giá năm nay chú trọng tính bền vững về sức khỏe

Lan tỏa thông điệp: Khỏe đẹp từ những điều giản dị

Cuộc thi diễn ra từ 9/9 đến 25/12/2025, dành cho công dân Việt Nam từ 18 tuổi trở lên. Ba vòng thi với nhiều hoạt động đa dạng: đăng ký trực tuyến, đo chỉ số cơ thể, thi trắc nghiệm kiến thức, chia sẻ video clip hành trình thay đổi, phỏng vấn và đo chỉ số trực tiếp.

Ban Tổ chức sẽ chọn 100 người vào vòng 2, 30 người vào vòng Chung kết để vinh danh 12 gương mặt xuất sắc nhất.

Cơ cấu giải thưởng rất phong phú: 1 giải Đặc biệt trị giá 50 triệu đồng, 1 giải Nhất 30 triệu đồng, 2 giải Nhì 20 triệu đồng, 3 giải Ba 10 triệu đồng, 5 giải Tư 5 triệu đồng cùng nhiều giải phụ như “Câu chuyện truyền cảm hứng nhất”, “Nỗ lực nhất” hay “Nhiều lượt xem nhất”.

Các chuyên gia nhấn mạnh cuộc thi là hành trình để mỗi người tự nhận ra và thay đổi chính mình. Việc tham gia giúp cộng đồng hiểu rằng xây dựng sức khỏe bền vững không có đường tắt, mà bắt đầu từ những việc đơn giản: ăn uống khoa học, ngủ đủ giấc, vận động thường xuyên và kiên trì thực hiện. Qua từng mùa giải, cuộc thi không chỉ tôn vinh những cá nhân xuất sắc mà còn khích lệ hàng nghìn người Việt Nam sống khỏe, đẹp và hạnh phúc hơn.

Thông tin chi tiết và đăng ký tham gia được công bố tại website chính thức: "toikhoedephon.vn".