Tin nóng công nghệ 5/8: iPhone 16 mất giá nhanh hơn Galaxy S25, Intel bị hạ bậc tín nhiệm

1. iPhone 16 mất giá nhanh hơn Galaxy S25

Galaxy S25 Ultra và iPhone 16 Pro Max. Ảnh: Phone Arena

Trong báo cáo mới nhất từ SellCell và các nguồn tổng hợp, iPhone 16 giảm giá khoảng 35,4% sau 5 tháng kể từ khi bán ra, cao hơn so với các model trước và tăng từ mức 24,7% của iPhone 13 lên 35,4% hiện tại. Tỷ lệ mất giá sau 9 tháng của iPhone 16 đạt khoảng 34,7%, trong khi trước đó iPhone 12 chỉ mất 25,2%, cho thấy giá trị giữ lại đang suy giảm dần qua từng thế hệ iPhone.

Ngược lại, Samsung Galaxy S25 cải thiện khả năng giữ giá so với các thế hệ trước: độ giảm giá sau 5 tháng là 46,6%, tốt hơn so với S22 (51,9%) và S23, và khoảng cách 11,2 điểm so với iPhone 16 đang thu hẹp nhanh. Nếu xu hướng tiếp tục, Galaxy S series có thể vượt iPhone về khả năng giữ giá vào giữa 2026, một bước ngoặt lớn trong thị trường máy cũ.

2. iPad gập của Apple bị trì hoãn sau năm 2026

Ảnh dựng iPhone gập của Apple. Ảnh: Phone Arena

Apple gần như chắc không xuất xưởng iPad gập trong năm 2026 như dự kiến trước đây. Nhà phân tích Jeff Pu từ GF Securities đã điều chỉnh lại dự báo: model iPad gập (dự kiến khoảng 18,8 inch) sẽ không đi vào sản xuất đại trà đến cuối năm 2026. Trước đó ông từng cho rằng thiết bị này “sớm xuất hiện”, nhưng hiện nay đã hạ thấp kỳ vọng. Mặt khác, iPhone gập, dự kiến là iPhone 18 Fold với màn hình mở ra rộng khoảng 7,8 inch, vẫn đặt mục tiêu ra mắt trong nửa cuối năm 2026.

Một số nguồn cho rằng iPad gập lớn hơn có thể chạy macOS hoặc iPadOS và sẽ chỉ ra mắt đến năm 2027 hoặc 2028. Sự trì hoãn chủ yếu do những thách thức kỹ thuật như chi phí sản xuất cao, độ phức tạp của màn hình gập kích thước lớn, hoặc nhu cầu thị trường còn thấp.

3. Google hạn chế sử dụng điện cho các trung tâm dữ liệu AI để giảm bớt áp lực cho lưới điện Mỹ

Ảnh minh họa: Reuters

Google đã ký thỏa thuận với hai công ty điện lực tại Mỹ là Indiana Michigan Power và Tennessee Power Authority để giảm mức tiêu thụ điện của các trung tâm dữ liệu AI trong thời điểm nhu cầu lưới điện tăng đột biến, nhằm giảm tải cho hệ thống và tránh nguy cơ mất điện.

Đây là lần đầu tiên Google chính thức tham gia chương trình phản hồi nhu cầu (demand-response), thường được sử dụng trong các ngành công nghiệp tiêu thụ năng lượng lớn như sản xuất hay khai thác tiền mã hóa. Thông qua chương trình này, Google có thể tạm thời giảm tải các workload máy học khi được yêu cầu, đổi lại các ưu đãi như thanh toán hoặc giảm phí điện.

Thỏa thuận của Google được xem là bước đi tiên phong thúc đẩy những đối tác công nghệ khác áp dụng biện pháp tương tự, đặc biệt trước áp lực từ sự tăng nhanh nhu cầu điện năng do AI ngày càng tiêu thụ nhiều năng lượng.

4. Fitch hạ bậc tín nhiệm Intel

Ảnh minh họa: Reuters

Intel đã bị tổ chức xếp hạng tín nhiệm Fitch hạ bậc từ BBB‑plus xuống BBB vào ngày 4 tháng 8 năm 2025, với triển vọng đánh giá tiêu cực, chỉ còn cách mức tín nhiệm rác hai bậc. Fitch chỉ ra môi trường nhu cầu khó khăn hơn dự kiến, cộng thêm áp lực cạnh tranh mạnh từ NXP, Broadcom, AMD và Qualcomm, đang làm suy yếu khả năng sinh lợi và các chỉ số tín dụng của Intel.

Theo Fitch, Intel cần sự hồi phục mạnh ở thị trường cuối, triển khai thành công các sản phẩm mới và giảm nợ trong vòng 12–14 tháng tới để phục hồi mức tín nhiệm cũ. Mặc dù công ty vẫn duy trì vị thế mạnh trong thị trường PC và server doanh nghiệp, Fitch lưu ý cấu trúc tài chính tương đối yếu và rủi ro thực thi cao. Tuy nhiên, thanh khoản của Intel vẫn vững chắc với khoảng 21,2 tỷ USD tiền mặt và khoản tín dụng chưa dùng trị giá khoảng 12 tỷ USD.

5. Máy bay điện chở hàng đầu tiên trên thế giới rút ngắn chuyến đi 10 giờ xuống còn dưới 1 giờ

Hãng AutoFlight vừa hoàn tất chuyến bay đầu tiên bằng máy bay điện cất hạ cánh thẳng đứng (eVTOL) thương hiệu CarryAll V2000CG chở hàng 400 kg đến giàn khoan Huệ Châu 19‑3 cách bờ biển Thâm Quyến khoảng 150 km. Chuyến bay kéo dài 58 phút, thay thế phương thức vận chuyển bằng tàu thủy mất hơn 10 giờ và trực thăng chi phí cao hơn, đồng thời hoạt động dưới điều kiện biển khắc nghiệt như sương muối, gió mạnh và độ ẩm cao.

Trước đó, máy bay điện CarryAll đã được Cục Hàng không Dân dụng Trung Quốc cấp đủ ba chứng chỉ quan trọng: Type Certificate (tháng 3/2024), Production Certificate (24/12/2024) và Airworthiness Certificate (22/7/2025), trở thành eVTOL hơn một tấn đầu tiên trên thế giới đạt tiêu chuẩn bay thương mại. Thiết bị có tải trọng tối đa 400 kg, tầm bay đến 200–250 km và tốc độ hành trình 200 km/h, phù hợp cho các nhiệm vụ logistics tầm trung, cứu trợ khẩn cấp và quản lý hàng hải tầm thấp.

