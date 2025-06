Tin nóng công nghệ 6/6: Tesla "bay" hàng trăm tỷ USD, OnePlus 13s ra mắt

Tesla mất 150 tỷ USD vốn hóa, Galaxy Z Flip 7 FE có thể là điện thoại tốt nhất năm, OnePlus 13s ra mắt với cấu hình khủng giá hợp lý, OpenAI phản pháo New York Times... là tin KHCN ngày 6/6.

Tesla mất 150 tỷ USD vốn hóa sau xung đột giữa Elon Musk và Tổng thống Trump

Tỷ phú Elon Musk và Tổng thống Trump. Ảnh: The New York Times

Ngày 5/6, cổ phiếu Tesla lao dốc 14%, tương đương 150 tỷ USD vốn hóa bị thổi bay, sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump đe dọa cắt hợp đồng liên bang với các công ty của Elon Musk. Nguyên nhân bắt nguồn từ việc Musk chỉ trích dự luật thuế mới của ông Trump, cho rằng nó làm trầm trọng thêm nợ công và xóa bỏ các ưu đãi cho xe điện.

Căng thẳng leo thang khi ông Trump tuyên bố sẽ chấm dứt trợ cấp và hợp đồng chính phủ với Tesla và SpaceX. Đáp lại, Musk kêu gọi luận tội Trump và đề xuất thành lập đảng chính trị trung dung mới.

Galaxy Z Flip 7 FE có thể là điện thoại gập tốt nhất năm 2025

Ảnh dựng Galaxy Z Flip 7 FE. Ảnh: SammyGuru

Samsung được cho là sẽ ra mắt Galaxy Z Flip 7 FE, phiên bản Fan Edition đầu tiên trong dòng điện thoại gập, tại sự kiện Galaxy Unpacked vào tháng 7/2025. Mặc dù tên gọi có phần gây tranh cãi, thiết bị này lại được kỳ vọng sẽ trở thành một trong những điện thoại gập hấp dẫn nhất năm nhờ mức giá phải chăng, dự kiến dưới 1.000 euro (29,7 triệu đồng).

Galaxy Z Flip 7 FE sẽ được trang bị màn hình chính 6,7 inch AMOLED 120Hz, màn hình phụ 3,4 inch, vi xử lý Exynos 2500 do Samsung tự phát triển, RAM 8GB và bộ nhớ trong tùy chọn 128GB hoặc 256GB. Máy sở hữu cụm camera sau với cảm biến chính 50MP, góc siêu rộng 12MP, cùng camera trước 10MP. Viên pin 4.000mAh hỗ trợ sạc nhanh 25W, đáp ứng tốt nhu cầu sử dụng hàng ngày. Thiết bị sẽ có hai tùy chọn màu sắc: đen và trắng.

Với cấu hình cân bằng, thiết kế gập hiện đại và giá bán dễ tiếp cận, Galaxy Z Flip 7 FE hứa hẹn sẽ giúp Samsung mở rộng tệp người dùng yêu thích dòng điện thoại gập trong năm 2025.

OnePlus 13s nhỏ gọn chính thức ra mắt với thông số kỹ thuật ấn tượng và mức giá hợp lý

OnePlus 13s. Ảnh: Phone Arena

OnePlus chính thức giới thiệu OnePlus 13s tại Ấn Độ, đánh dấu bước tiến mới trong phân khúc flagship nhỏ gọn. Với mức giá khởi điểm 640 USD (16,6 triệu đồng), thiết bị này mang đến nhiều tính năng cao cấp trong một thiết kế nhỏ gọn.

OnePlus 13s sở hữu màn hình AMOLED 6,32 inch độ phân giải 2640 x 1216 pixel, tần số quét 120Hz, mang lại trải nghiệm hình ảnh mượt mà. Máy được trang bị vi xử lý Snapdragon 8 Elite, RAM 12GB và tùy chọn bộ nhớ trong 256GB hoặc 512GB. Camera sau kép gồm cảm biến chính 50MP và ống kính tele 50MP, cùng camera trước 32MP, đáp ứng tốt nhu cầu chụp ảnh và gọi video.

Thiết bị được tích hợp nhiều tính năng AI như AI Call Assistant, Google Gemini, AI Reframe, AI Detail Boost, AI Unblur, AI Reflection Eraser và AI Notes, nâng cao trải nghiệm người dùng. Pin dung lượng 5.850mAh hỗ trợ sạc nhanh 80W, đảm bảo thời gian sử dụng lâu dài.

OpenAI phản pháo vụ kiện của New York Times

Ảnh minh họa: Reuters

Ngày 5/6, OpenAI đã nộp đơn kháng cáo yêu cầu của tòa án buộc công ty phải lưu trữ vô thời hạn toàn bộ dữ liệu đầu ra từ ChatGPT và API trong khuôn khổ vụ kiện bản quyền do The New York Times (NYT) khởi xướng. OpenAI cho rằng lệnh này vi phạm cam kết bảo mật với người dùng và tạo ra tiền lệ nguy hiểm.

Vụ kiện bắt đầu từ năm 2023, khi NYT cáo buộc OpenAI và Microsoft sử dụng hàng triệu bài báo của mình để huấn luyện mô hình AI mà không có sự cho phép. Thẩm phán liên bang Sidney Stein đã yêu cầu OpenAI phải lưu trữ và phân loại riêng biệt tất cả dữ liệu đầu ra từ ChatGPT theo yêu cầu của NYT.

Nhà khoa học Philippines phát minh ống kính nước có thể điều chỉnh tiêu cự

Ảnh minh họa: Getty Images

Các nhà nghiên cứu tại Philippines đã phát triển một hệ thống ống kính lỏng có thể điều chỉnh tiêu cự, sử dụng các giọt nước có kích thước và độ cong khác nhau đặt trên bề mặt phẳng. Bằng cách điều chỉnh vị trí và hình dạng của các giọt nước, người dùng có thể thay đổi tiêu cự của ống kính. Để duy trì hình dạng cầu của các giọt nước, nhóm nghiên cứu đã sử dụng kỹ thuật điện quay (electrospinning) để phủ một lớp polyvinyl chloride (PVC) lên bề mặt kính, tạo tính kỵ nước cho bề mặt.

Hệ thống ống kính này đơn giản, nhẹ và không cần các bộ phận cơ học để điều chỉnh, khiến nó trở thành lựa chọn lý tưởng cho các lớp học hoặc phòng thí nghiệm có ngân sách hạn chế. Mặc dù có những hạn chế so với các hệ thống cơ học truyền thống, phát minh này mở ra tiềm năng cho việc phát triển các thiết bị quang học chi phí thấp và dễ tiếp cận hơn trong tương lai.

Theo Reuters, Phone Arena, BGR