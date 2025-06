Tin nóng công nghệ 25/6: Hé lộ cấu trúc bên trong Mặt Trăng, Nga phát triển app thay thế Telegram

1. iOS 26 bổ sung tính năng giúp khôi phục iPhone không cần máy Mac

Ảnh minh họa: Tech Radar

Apple vừa thêm một tính năng mới vào iOS 26 (developer beta 2) có tên Recovery Assistant, cho phép người dùng tự khắc phục khi iPhone bị lỗi khởi động mà không cần kết nối với Mac hoặc PC. Đây là lần đầu tiên iPhone có công cụ hỗ trợ tích hợp như Android, giúp thiết bị dò lỗi phần mềm và cố gắng khôi phục trực tiếp trên máy.

Tính năng này sẽ cực kỳ hữu ích với người dùng chỉ sử dụng iPhone mà không có máy tính kèm theo. Apple cũng đã theo đuổi ý tưởng phục hồi qua Internet từ năm 2020, nhưng giờ mới hoàn thiện và đưa vào thử nghiệm . Phiên bản public beta sẽ ra mắt trong tháng tới, bản chính thức dự kiến vào mùa thu năm nay – cùng thời điểm iPhone 17 được lên kệ.

2. Pixel 10 bản tiêu chuẩn có thể thiếu loạt nâng cấp đáng kỳ vọng

Google Pixel 10. Ảnh: Android Headlines

Google Pixel 10 phiên bản tiêu chuẩn có thể sẽ không đáp ứng được kỳ vọng của nhiều người dùng, theo rò rỉ mới nhất. Máy được cho là sẽ thiếu buồng hơi làm mát (vapor chamber) – tính năng ngày càng phổ biến để giúp smartphone giữ hiệu suất ổn định khi chơi game hoặc xử lý tác vụ nặng. Ngoài ra, Pixel 10 có thể chỉ hỗ trợ Wi‑Fi 6E thay vì Wi‑Fi 7 như dòng Pixel 9 trước đó. Những tính năng cao cấp như Ultra Res Zoom và video siêu ổn định cũng được cho là chỉ xuất hiện trên phiên bản Pro.

Mặc dù vẫn được nâng cấp hệ thống camera với ba ống kính, nhưng bản tiêu chuẩn của Pixel 10 có thể dùng cảm biến nhỏ hơn, ảnh hưởng đến chất lượng ảnh trong điều kiện ánh sáng yếu. Các thông tin rò rỉ còn tiết lộ dòng Pixel 10 sẽ ra mắt vào tháng 8/2025

3. Nga phát triển ứng dụng nhắn tin nội địa, cạnh tranh WhatsApp và Telegram

Tổng thống Nga Vladimir Putin. Ảnh: Reuters

Tổng thống Vladimir Putin vừa ký sắc lệnh cho phép xây dựng một ứng dụng nhắn tin do nhà nước hậu thuẫn và tích hợp chặt chẽ với các dịch vụ công, nhằm giảm sự phụ thuộc vào WhatsApp và Telegram của nước ngoài.

Động thái này nằm trong chiến lược “chủ quyền số” của Moscow, đặc biệt khi nhiều công ty công nghệ phương Tây đã rút lui sau cuộc xung đột 2022. Hạ viện cho biết ứng dụng mới sẽ có các chức năng độc đáo mà WhatsApp và Telegram hiện không cung cấp. Dự kiến ứng dụng sẽ sớm ra mắt sau khi hoàn tất các thủ tục pháp lý cuối cùng và được phát triển để tích hợp sâu với hệ sinh thái dịch vụ của chính phủ.

4. Doanh nghiệp Australia phục hồi nhanh hơn sau khi bị tấn công mạng

Ảnh minh họa: Reuters

Các công ty Australia đã giảm mạnh thời gian phục hồi sau các cuộc tấn công mạng, một dấu hiệu cho thấy sự chuẩn bị được cải thiện nhờ áp dụng các quy định bảo mật chặt chẽ sau các vụ tấn công mạng nghiệm trọng xảy ra tại Optus và Medibank.

Theo một cuộc khảo sát 408 giám đốc điều hành CNTT được chia sẻ độc quyền với Reuters, các doanh nghiệp tại Australia và New Zealand hiện mất trung bình 28 ngày để phục hồi sau một sự cố, giảm so với 45 ngày của năm trước.

Đây được xem là tín hiệu tích cực, chứng tỏ rằng chính sách quản lý đóng vai trò then chốt trong việc nâng cao khả năng chống chịu của hệ thống CNTT của doanh nghiệp. Các chuyên gia an ninh mạng khuyến nghị các doanh nghiệp tiếp tục củng cố khung pháp lý và nâng cao năng lực ứng phó để đảm bảo an toàn thông tin trong bối cảnh các cuộc tấn công khai thác dữ liệu ngày càng phức tạp.

5. Lần đầu hé lộ cấu trúc bên trong Mặt Trăng: lõi đặc và lớp vỏ đối lưu

Cấu tạo Mặt Trăng

Nghiên cứu mới đăng tải trên tạp chí Nature của một nhóm các nhà khoa học, sử dụng dữ liệu laser và từ các sứ mệnh vũ trụ, đã xây dựng mô hình cấu trúc nội tại Mặt Trăng cho thấy lõi ngoài dạng dung nham, bao quanh lõi trong rắn với mật độ tương đương sắt.

Lõi rắn này hoạt động giống như lõi Trái Đất, cho thấy hệ thống thuỷ động từ cổ đại của Mặt Trăng từng rất mạnh, đủ để tạo ra từ trường trước khi nó biến mất cách đây khoảng 3,2 tỷ năm.

Mô hình còn hỗ trợ giả thuyết đối lưu trong lớp phủ (mantle overturn), theo đó vật liệu nặng chìm xuống còn nhẹ nổi lên, giải thích sự khác biệt về thành phần hóa học của các khu vực núi lửa cổ đại Mặt Trăng. Lõi trong ước tính có đường kính khoảng 400 km, trong khi lõi ngoài khoảng 700 km, tương ứng chiếm 15-20 % bán kính Mặt Trăng.

Theo Reuters, Phone Arena, BGR