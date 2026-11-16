Tiêm kích J-10C Trung Quốc bất ngờ xuất hiện với tên lửa Kh-29T cải tiến của Nga

Hình ảnh mới do truyền thông Trung Quốc công bố cho thấy tiêm kích J-10C lần đầu xuất hiện với một biến thể tên lửa không đối đất Kh-29T có nguồn gốc từ Nga, dường như đã được cải tiến trong nước.

Một đoạn video mới do truyền thông nhà nước Trung Quốc công bố lần đầu cho thấy một biến thể tên lửa không đối đất Kh-29T có nguồn gốc từ Nga, dường như đã được Trung Quốc cải tiến, xuất hiện dưới cánh tiêm kích J-10C.

Tài khoản mạng xã hội của Đài truyền hình Trung ương Trung Quốc (CCTV) đăng tải video hôm thứ Tư, ghi lại hoạt động của các máy bay chiến đấu Trung Quốc. Theo những hình ảnh được các blogger quân sự nước này chia sẻ vào cuối tuần, tên lửa được lắp dưới thân chiếc J-10C khi máy bay cất cánh.

Theo các thông tin truyền thông được công bố vào thời điểm đó, Trung Quốc từng nhập khẩu khoảng 2.000 tên lửa Kh-29T cùng các tiêm kích đa nhiệm Su-30MKK từ Nga vào đầu những năm 2000.

Biến thể tên lửa cải tiến này từng được phát hiện trên máy bay tiêm kích - ném bom JH-7A của Trung Quốc cách đây vài năm, cũng như trên tiêm kích J-16 hồi tháng 5.

Kh-29T có trọng lượng khoảng 685 kg, mang đầu đạn xuyên phá - nổ mạnh nặng tới 320 kg. Tên lửa ban đầu được thiết kế để thực hiện các cuộc tấn công chính xác ở cấp chiến thuật nhằm vào những mục tiêu kiên cố như hầm ngầm, cầu, đường băng và tàu chiến trên mặt nước, với tầm bắn khoảng 10-30 km.

Kh-29 được Không quân Liên Xô đưa vào biên chế năm 1980 và sau đó được xuất khẩu rộng rãi. Tuy nhiên, loại tên lửa này chỉ được sử dụng với số lượng hạn chế trong cuộc xung đột tại Ukraine, nơi chúng được phóng từ các máy bay Su-34.

Theo những hình ảnh và thông tin được chia sẻ trên mạng xã hội Trung Quốc, tên lửa cải tiến nội địa lắp dưới tiêm kích J-10C dường như được trang bị đầu dò ảnh nhiệt hồng ngoại nâng cấp, thay vì cấu hình nguyên bản của Nga. Tuy nhiên, South China Morning Post (SCMP) cho biết chưa thể xác minh độc lập các chi tiết về những thay đổi trên tên lửa.

J-10C có thể trở thành nền tảng tấn công chủ lực của Trung Quốc

Được phát triển bởi Tập đoàn Máy bay Thành Đô, J-10 là dòng máy bay chiến đấu đa nhiệm một động cơ, thuộc phân khúc trọng lượng trung bình. Đây cũng là dòng tiêm kích có số lượng lớn nhất trong biên chế Quân Giải phóng Nhân dân Trung Quốc (PLA), với khoảng 600 chiếc đang hoạt động.

Phiên bản J-10C hiện đại thường xuyên tham gia các cuộc diễn tập, trong đó có hoạt động tuần tra quanh Đài Loan. Dòng máy bay này được đánh giá rộng rãi là một trong những nền tảng tiêm kích chủ lực có tần suất hoạt động cao của Trung Quốc trong kịch bản xung đột tại eo biển Đài Loan.

J-10C có thể đảm nhiệm nhiệm vụ duy trì ưu thế trên không trong thời gian dài, hoạt động theo đội hình hỗn hợp cùng các tiêm kích J-20 và J-16, đồng thời thực hiện những đợt tấn công tiếp theo sau khi hệ thống phòng không ban đầu của đối phương bị chế áp.

Trước khi biến thể Kh-29T cải tiến xuất hiện, vũ khí tấn công mặt đất có động cơ chủ lực của J-10C là tên lửa hành trình KD-88 (Kongdi-88), một loại tên lửa tấn công ngoài tầm phòng không có tầm hoạt động được cho là vượt 200 km. Tiêm kích này cũng có thể mang nhiều loại tên lửa không đối không và tên lửa chống hạm khác nhau.

Tầm bắn xa hơn của KD-88 cho phép phi công tấn công mục tiêu mà không cần xâm nhập sâu vào vùng trời được phòng thủ dày đặc, qua đó giảm nguy cơ bị tiêm kích đối phương và tên lửa đất đối không tấn công. Tuy nhiên, chi phí cho mỗi lần phóng loại tên lửa này cao hơn đáng kể so với Kh-29 sử dụng động cơ rocket.

Trong khi đó, nền tảng J-10 của Trung Quốc cũng thu hút sự chú ý ngày càng lớn trên trường quốc tế sau những thông tin cho rằng các tiêm kích J-10CE phiên bản xuất khẩu do Pakistan vận hành đã bắn hạ các máy bay Rafale do Pháp chế tạo của Ấn Độ trong cuộc xung đột biên giới hồi tháng 5/2025.

Theo SCMP