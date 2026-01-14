Thủy thủ Mỹ bị mẹ giục bán bí mật quân sự cho Trung Quốc, lĩnh án 16 năm tù

Một thủy thủ Hải quân Mỹ sinh ra tại Trung Quốc, người đã bán thông tin nhạy cảm về tàu chiến cho chính phủ Trung Quốc dưới sự khuyến khích của mẹ mình, đã bị tòa án liên bang tuyên án 16 năm tù trong hôm đầu tuần này.

Jinchao Wei, 25 tuổi, bị gọi là một “kẻ phản bội” khi thẩm phán liên bang tại San Diego tuyên phạt anh 200 tháng tù giam vì bán thông tin quốc phòng cho một sĩ quan tình báo làm việc cho Trung Hoa, đổi lấy 12.000 USD, theo thông báo của Bộ Tư pháp Mỹ.

“Thủy thủ Hải quân Mỹ đang tại ngũ này đã phản bội đất nước mình và làm tổn hại nghiêm trọng đến an ninh quốc gia của Mỹ”, Phó Bộ trưởng Tư pháp Todd Blanche tuyên bố.

Các điều tra viên xác định rằng Wei đã bị một sĩ quan tình báo nước ngoài của Trung Quốc tuyển mộ thông qua mạng xã hội trong thời gian anh này đang nộp hồ sơ xin nhập quốc tịch Mỹ vào tháng 2/2022. Wei gọi người này là “anh Andy”.

Jinchao Wei, thủy thủ hải quân Mỹ gốc Trung Quốc, đã bị kết án 16 năm tù vì bán thông tin tàu thuyền nhạy cảm cho chính phủ Trung Quốc. Ảnh: NYPost.

Bằng chứng cho thấy Wei sớm nghi ngờ rằng người đàn ông – ban đầu tự giới thiệu là một người đam mê hải quân làm việc cho Tập đoàn Công nghiệp Đóng tàu Trung Quốc (CSIC), doanh nghiệp nhà nước – thực chất là sĩ quan tình báo quân sự Trung Quốc.

Wei từng nói với một người bạn rằng có một cá nhân “cực kỳ đáng ngờ” đề nghị trả 500 USD mỗi ngày để anh “đi dọc cầu cảng” nhằm “xem có những tàu nào đang neo đậu”, đồng thời thừa nhận rằng “rõ ràng đây là hoạt động gián điệp”.

Sau khi được trả tiền mặt, Wei đã cung cấp cho sĩ quan tình báo này ảnh và video về tàu USS Essex, vị trí các tàu, cũng như chi tiết về vũ khí, thông qua một ứng dụng nhắn tin mã hóa khác trong khoảng thời gian từ tháng 3/2022 đến tháng 8/2023.

Trong vòng 18 tháng, Wei đã kiếm được hơn 12.000 USD từ hoạt động gián điệp, bao gồm một “phi vụ lớn” khi anh bán cho tình báo Trung Quốc ít nhất 30 tài liệu hướng dẫn kỹ thuật và tác chiến liên quan đến các hệ thống của Hải quân Mỹ.

Khoản tiền mà Wei nhận được từ Trung Quốc tương đương khoảng 20% mức lương hàng năm của anh trong Hải quân Mỹ.

Các công tố viên cũng xác định rằng mẹ của Wei biết rõ việc con trai mình làm gián điệp và còn thúc giục anh tiếp tục hợp tác với tình báo Trung Quốc, tin rằng điều đó có thể giúp anh có được một công việc trong chính phủ Trung Quốc sau này.

Sĩ quan tình báo nói với Wei rằng ông ta và chính phủ Trung Quốc sẵn sàng đưa cả Wei và mẹ anh – người hiện sống tại bang Wisconsin và chưa được công khai danh tính – sang Trung Quốc để gặp mặt trực tiếp.

Các điều tra viên cũng phát hiện Wei đã tìm kiếm các chuyến bay tới Trung Quốc trên mạng trước khi bị bắt.

Hiện vẫn chưa rõ liệu mẹ của Wei có phải đối mặt với cáo buộc hình sự nào hay không.

Tàu USS Essex cập cảng ngoài khơi San Pedro, California, vào ngày 24/5/2022. Ảnh: Getty.

Tại phiên tòa, các công tố viên đã trình bày các cuộc gọi, tin nhắn và đoạn ghi âm giữa Wei và người điều phối tình báo Trung Quốc, cho thấy cách thức liên lạc, giữ bí mật, giao nhiệm vụ, che giấu hành vi và chi trả tiền công cho Wei.

Để tránh bị phát hiện, người điều phối đã sử dụng các ứng dụng mã hóa, xóa tin nhắn và tài khoản, dựa vào các “điểm chết” kỹ thuật số tồn tại 72 giờ, đồng thời cung cấp cho Wei một chiếc điện thoại và máy tính mới.

Trước ngày tuyên án, Wei đã viết một bức thư tay gửi thẩm phán để xin khoan hồng.

“Vâng, tôi đã làm sai”, anh viết, theo New York Times.

Các luật sư của Wei đề nghị mức án 30 tháng tù, cho rằng thân chủ của họ tin rằng người tuyển mộ mình chỉ là một người yêu thích hải quân làm việc cho một công ty đóng tàu nhà nước, và hành vi của Wei không xuất phát từ “sự thù địch hay ác cảm đối với chính phủ Mỹ, cũng không nhằm mục đích làm giàu”.

Vào tháng 8, Wei bị kết tội âm mưu gián điệp, gián điệp, xuất khẩu trái phép và âm mưu xuất khẩu trái phép dữ liệu kỹ thuật liên quan đến các mặt hàng quốc phòng, vi phạm Đạo luật Kiểm soát Xuất khẩu Vũ khí và Quy định về Buôn bán Vũ khí Quốc tế.

Anh ta được tuyên vô tội đối với một cáo buộc gian lận nhập quốc tịch.

Wei là một trong hai thủy thủ đóng quân tại California bị truy tố vì làm gián điệp cho Trung Quốc trong năm 2024.

Bị cáo còn lại, Wenheng Zhao, đã bị tuyên án hơn 2 năm tù trong năm 2024 sau khi nhận tội âm mưu và nhận hối lộ trái với nghĩa vụ công vụ, theo Bộ Tư pháp Mỹ.

Theo NYPost