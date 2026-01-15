Thuế TP.HCM hỗ trợ hộ kinh doanh kê khai thuế ngay trên điện thoại

Đại diện Thuế TP.HCM cho biết sẽ mở chuyên mục hướng dẫn riêng trên cổng thông tin ngành thuế và đẩy mạnh ứng dụng eTax Mobile để người dân có thể thao tác trên điện thoại.

Nhiều tiểu thương vẫn lúng túng khi kê khai, tính thuế

Chiều 15/1, báo Tuổi Trẻ TP.HCM phối hợp Cục Thuế (Bộ Tài chính) tổ chức hội thảo "Thực hiện thuế kê khai: Hộ kinh doanh cần lưu ý gì?" Hội thảo kết nối trực tuyến đến 33 cơ quan thuế địa phương, nhằm giúp hộ, cá nhân kinh doanh nắm rõ chính sách mới và thực hiện đúng quy định.

Nhà báo Trần Xuân Toàn – Phó tổng biên tập Báo Tuổi Trẻ cùng ông Mai Sơn – Phó Cục trưởng Cục Thuế (Bộ Tài chính) và các lãnh đạo, chuyên gia ngành thuế tham gia phiên trao đổi tại hội thảo. Ảnh: Thượng Tâm.

Phát biểu khai mạc, đại diện Ban tổ chức nhấn mạnh đây là giai đoạn chuyển đổi quan trọng khi từ ngày 1/1, theo quy định quản lý thuế, nhiều hộ kinh doanh chuyển dần từ phương thức thuế khoán sang thuế kê khai.

Một điểm đáng chú ý là ngưỡng doanh thu chịu thuế được nâng lên: hộ có doanh thu trên 500 triệu đồng/năm mới phát sinh nghĩa vụ nộp thuế thu nhập cá nhân và thuế giá trị gia tăng. Khi thực hiện kê khai, việc tính và nộp thuế sẽ bám theo doanh thu thực tế trên phần mềm, góp phần tăng tính minh bạch và chuyên nghiệp trong hoạt động kinh doanh.

Hội thảo có sự tham dự của hàng trăm hộ kinh doanh trong nhiều lĩnh vực như ẩm thực, thời trang, dịch vụ.

Chủ hộ kinh doanh ở phường Bình Trưng nêu băn khoăn về kê khai doanh thu và sử dụng hóa đơn điện tử khi chuyển sang thuế kê khai. Ảnh: Thượng Tâm.

Sau nửa tháng triển khai cơ chế mới, không ít tiểu thương, nhất là người lớn tuổi, vẫn lúng túng khi kê khai, tính thuế, dùng hóa đơn điện tử và ghi chép sổ sách.

Tại hội thảo, ông Nguyễn Nguyên Phương, Phó giám đốc Sở Công thương TP.HCM, cho biết ngành công thương tuy không có bộ máy xuống tận cấp cơ sở nhưng sẽ tham mưu, phối hợp để hỗ trợ hộ kinh doanh thích ứng. Theo ông, thành phố đang chuẩn bị triển khai mô hình chợ gắn với chuyển đổi số, dự kiến có thể bắt đầu trong quý I/2026.

Bên cạnh đó, sở cũng đề xuất các hệ thống phân phối nghiên cứu mô hình hỗ trợ cửa hàng tạp hóa chuyển đổi, từ quản lý hàng hóa, trưng bày đến kế toán và thuế.

"Nếu bà con có nhu cầu, có thể đăng ký với phường, xã; chúng tôi sẽ có đội ngũ chuyên gia đến hướng dẫn", ông Phương phát biểu.

Điểm nhấn của hội thảo là phần hướng dẫn thực hành ngay tại chỗ. Chuyên viên công nghệ của Cục Thuế mời tiểu thương lên sân khấu thao tác trên cổng trải nghiệm dành cho hộ kinh doanh: lập tờ khai, nộp thuế, hoàn thuế theo hình thức trực tuyến.

Ngay tại hội thảo, bà Hà Thị Lan Anh, chuyên viên chính Ban Công nghệ, Chuyển đổi số và Tự động hóa (Cục Thuế, Bộ Tài chính), hướng dẫn thao tác trên Cổng trải nghiệm cho hộ kinh doanh. Ảnh: Thượng Tâm.

Qua phần thực hành, những người sử dụng máy tính cơ bản có thể theo kịp khá nhanh. Đại diện cơ quan thuế cũng trấn an rằng nếu đã nộp hồ sơ nhưng thông tin chưa chính xác, người nộp thuế vẫn có thể điều chỉnh, bổ sung theo quy định.

Nhiều hộ kinh doanh tham dự hội thảo để được giải đáp trực tiếp các vướng mắc phát sinh trong quá trình kê khai thuế. Không ít người băn khoăn cách kê khai khi vừa bán tại cửa hàng vừa bán online, nhất là với hoạt động đa kênh trên Zalo, Facebook hay các nền tảng số.

Một số hộ bán qua sàn thương mại điện tử đề nghị được hướng dẫn cách xác định doanh thu, xử lý hóa đơn và việc khấu trừ thuế tại nguồn. Nhiều ý kiến khác cũng phản ánh khó khăn vì chưa quen lấy hóa đơn đầu vào và lo ngại rủi ro khi xuất hóa đơn không đúng thời điểm.

Đẩy mạnh ứng dụng eTax Mobile

Hội thảo thu hút đông đảo hộ kinh doanh tham dự, theo dõi và trao đổi trực tiếp với các đại biểu, chuyên gia ngành thuế. Ảnh: Thượng Tâm.

Đại diện Thuế TP.HCM cho biết thành phố sẽ tiếp tục duy trì các tổ hỗ trợ tại chợ và khu dân cư theo hướng "cầm tay chỉ việc", đồng thời mở chuyên mục hướng dẫn riêng trên cổng thông tin ngành thuế và đẩy mạnh ứng dụng eTax Mobile để người dân có thể thao tác trên điện thoại. Cơ quan thuế cũng phối hợp nhà cung cấp công nghệ hỗ trợ phần mềm miễn phí giai đoạn đầu.

Thông điệp được nhấn mạnh là việc cải cách quản lý thuế cần đi kèm hướng dẫn và công cụ hỗ trợ phù hợp, để hộ kinh doanh có thể thực hiện đúng quy định và giảm vướng mắc trong giai đoạn chuyển đổi.