Thủ tướng: Khai thác cầu Phong Châu mới phải xứng đáng với mong mỏi và giọt nước mắt của người dân

Dự lễ khánh thành cầu Phong Châu Mới, Thủ tướng Phạm Minh Chính đề nghị địa phương khai thác thực sự hiệu quả, "xứng đáng với mong mỏi và những giọt nước mắt của người dân".

Sáng 28/9, Thủ tướng Phạm Minh Chính dự lễ khánh thành dự án đầu tư xây dựng cầu Phong Châu mới ở tỉnh Phú Thọ.

Do hậu quả cơn bão lịch sử Yagi, cầu Phong Châu cũ qua sông Hồng - cây cầu huyết mạch trên tuyến Quốc lộ 32C - bị sập ngày 9/9/2024. Ngay khi cầu bị sập, Bộ Quốc phòng đã chỉ đạo Lữ đoàn 249 - Bộ Tư lệnh Công binh triển khai bắc cầu phao cho bà con đi lại. Đồng thời, các cấp có thẩm quyền đã chỉ đạo ngay dự án xây dựng cầu Phong Châu mới theo lệnh khẩn cấp.

Thủ tướng Phạm Minh Chính và các đại biểu thực hiện nghi thức cắt băng khánh thành cầu Phong Châu. Ảnh: VGP.

Dự án có tổng mức đầu tư hơn 635 tỷ đồng từ nguồn ngân sách Trung ương; Ban Quản lý dự án Thăng Long (Bộ Xây dựng) được giao làm chủ đầu tư; đơn vị thi công là Tổng công ty Xây dựng Trường Sơn (Binh đoàn 12 - Bộ Quốc phòng).

Dự án khởi công vào ngày 21/12/2024, hoàn thành trước 3 tháng so với kế hoạch đề ra, tiết kiệm 196 tỷ đồng so với tổng mức đầu tư (635 tỷ đồng) ban đầu.

Phát biểu tại sự kiện, Thủ tướng Phạm Minh Chính cho biết cách đây đúng 1 năm cây cầu Phong Châu cũ bị sập trước sự bàng hoàng, lo lắng, xót xa của nhân dân tỉnh Phú Thọ và nhân dân cả nước, làm cắt đôi tuyến đường huyết mạch và cướp đi tính mạng của 8 người dân.

Nhân dịp ngày giỗ đầu của 8 người dân, Thủ tướng đề nghị và tất cả các đại biểu đã dành phút mặc niệm để tưởng nhớ những người đã khuất.

Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: VGP.

Thủ tướng nhắc lại, ngay sau khi cầu bị sập, ngày 12/9/2024, Tổng bí thư Tô Lâm đã lên thăm, động viên, chia sẻ với Đảng bộ, chính quyền, quân và dân tỉnh Phú Thọ, chỉ đạo nhanh chóng khắc phục hậu quả, xây dựng lại cầu Phong Châu.

Sau đó, Thường trực Chính phủ quyết định nhanh chóng giao Bộ Quốc phòng, Bộ Xây dựng, Bộ Tài chính, UBND tỉnh Phú Thọ và các cơ quan liên quan theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn khẩn trương thực hiện xây dựng cầu Phong Châu mới trong vòng một năm.

Thủ tướng Phạm Minh Chính trao quà tặng các tập thể, cá nhân có nhiều đóng góp trong xây dựng công trình. Ảnh: VGP.

"Hôm nay, chúng ta cũng chứng kiến những giọt nước mắt. Nếu những giọt nước mắt cách đây một năm là những giọt nước mắt của sự đau đớn thì những giọt nước mắt hôm nay là của niềm tin, hy vọng, niềm tự hào khi cầu Phong Châu được xây dựng lại", Thủ tướng nói.

Lãnh đạo Chính phủ nhấn mạnh sự kiện khánh thành cầu Phong Châu mới trong sự hân hoan của người dân, là nhịp cầu nối liền, gắn kết giữa nhân dân với Đảng, Nhà nước, nhịp cầu và sự gắn kết giữa con người với con người, nhịp cầu và sự gắn kết giữa nhân dân với Quân đội nhân dân Việt Nam anh hùng...

Người dân Phú Thọ chào đón Thủ tướng trong lễ khánh thành cầu Phong Châu mới. Ảnh: VGP.

Thủ tướng đề nghị các cơ quan bàn giao công trình theo đúng quy định, địa phương khai thác thực sự hiệu quả, "xứng đáng với mong mỏi và những giọt nước mắt của người dân".

"Khi ý Đảng hợp lòng dân thì không gì là không thể làm được", Thủ tướng nhấn mạnh.

Bên cạnh đó, Thủ tướng cũng ghi nhận, đánh giá cao nỗ lực, trách nhiệm của Bộ Quốc phòng, Bộ Xây dựng, Bộ Tài chính và các cơ quan liên quan; sự vào cuộc của nhà thầu tư vấn, giám sát, thi công, các đội khảo sát.

Người dân Phú Thọ dự khánh thành cầu Phong Châu mới. Ảnh: VGP.

Đặc biệt, Thủ tướng biểu dương Binh đoàn 12 với tinh thần "3 ca, 4 kíp", "vượt nắng, thắng mưa, không thua bão gió", "ăn tranh thủ ngủ khẩn trương", "làm ngày làm đêm, làm thêm ngày nghỉ", "chỉ bàn làm không bàn lùi", sự tham gia của Tỉnh ủy, UBND tỉnh Phú Thọ.

Người đứng đầu Chính phủ cũng đánh giá cao Bộ Tư lệnh Công binh đã xây dựng và vận hành cầu phao phục vụ nhân dân khi cầu Phong Châu mới đang xây dựng.

Cầu Phong Châu mới được đưa vào sử dụng. Ảnh: VGP.

Thủ tướng chỉ rõ những ý nghĩa của công trình này, mà trước hết là góp phần nhanh chóng khắc phục hậu quả cơn bão Yagi, mang lại cuộc sống bình yên cho nhân dân; kết nối kinh tế giữa hai bờ sông Hồng, bảo đảm an ninh quốc phòng, cuộc sống bình thường, đi lại thuận lợi cho người dân.